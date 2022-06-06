Автоматизация продаж бухгалтерских услуг

Почему так происходило?

1.Не было удобного калькулятора расчета цены. Удобный, это когда внес 5 цифр и расчет цены готов. Конечно, калькулятор расчета стоимости у меня был уже давно, но всегда приходилось что-то докручивать в уме или в экселе.

2. Визуальное оформление КП было тяжелым и не понятным. Смотрите сами:

3. Получая ЛИД, мы докручивали в Битрикс24 руками сделки и ставили себе задачи. Был риск просто забыть про сделку и не отработать ее повторно, а значит, упустить клиента.

Я поставила себе задачи:

1.Тратить на подготовку КП – максимум 30 минут.

2. Сделать КП, которое продает меня, а не хоронит за слоем умных слов.

3. Автоматизировать воронку продаж: на каждом этапе воронки мне нужны разные задачи.

Что я сделала?

1.Переработала полностью калькулятор, чтобы он автоматически просчитывал сразу 3 тарифа для КП.

2. Разработала визуально приятное КП, которое содержит твердые факты о наших успехах, отзывы клиентов и стоимость. Цифры переезжают из калькулятора п. 1.

3. Настроила с IT роботы в Битрикс24 так, чтобы при получении лидов и создании сделок на разных стадиях воронки продаж робот автоматически формировал нужные задачи на разных ответственных лиц. Например, при получении лида, робот открывает на меня задачу – сформировать КП. А при ожидании ответа от клиента, робот сформирует напоминание моему ассистенту уточнить принятое им решение по сделке.

В процессе работы я тестила гипотезы: настроить визуал через УНФ, создавать частично КП через УНФ, перенести калькулятор, например в юкальк. Сейчас в работе я остановилась на связке: калькулятор в эксель + визуал в канве, результат клиенту в PDF.

Итог можно увидеть по трекеру времени. На подготовку КП я затратила 13 минут.