Поездка за границу всегда стресс. А если в личном кабинете на ИП висит непонятный долг - можно и на границе с чемоданам остаться.

Ангелина работает как ИП и ведет учет в сервисе мое дело. Декларацию сдали, налог УСН заплатили, но в личном кабинет ИП вылезли долги и пени на большие суммы.

Вроде с двух сторон тут сервисы:

Мое дело и налоговая служба, а без консультации бухгалтера все равно не обойтись.

Ситуация экстренная, но мы такое любим.

Так что я сразу принялась за дело:

1.В сервисе “мое дело” пообщалась с тех поддержкой, заказала сверки с налоговой.

2. Изучила пени, которые висят в личном кабинете ИП

3. Изучила годовую декларацию ИП

4. Нашла причину, почему налог за 2021 год уплачен, а налоговая требует уплату налога + пени

Что же случилось?

ИП на УСН обязан (не как хочет или не как может, а именно обязан) платить авансовые платежи по УСН 4 раза в год, а не один раз. В случае клиентки сложилось сразу несколько факторов:

1.Сдали декларацию по УСН 3 мая, налоговая увидела авансовые платежи и начислила налог. Денег, уплаченных авансом не было, значит в глазах налоговой есть долг, на который налоговая накручивает пени.

2. Налог за 2021 год уплатили 1 платежом 3 мая, и налоговая еще не видит деньги. В среднем нужно 5-7 рабочих дней, чтобы налоговая платеж.

То есть где-то 16 мая налоговая увидит платеж и уберет долг по налогу, оставив только пени за просроченные авансовые платежи.

А когда можно не платить авансовые платежи по УСН?

1.Если вы на УСН доходы минус расходы и сумма расходов превышает сумму доходов формируя убыток. Тогда авансовых платежей не будет

2. Если вы на УСН Доходы и сумма уплаченных взносов в ПФР больше суммы авансового платежа по налогу

3. Вы получили отсрочку по уплате УСН.

Проверить, можете ли вы получить отсрочку можно тут .

Знаю, что многие выбирали схему оплатить всю сумму налога в конце года и просто сверху пени, но для такого подхода у меня плохие новости, с 2023 года налоговая будет проверять и требовать уплату авансовых платежей ежеквартально и ваша схема не будет работать.

Так что во многих вопросах ни один сервис еще не заменил знания и опыт бухгалтера.