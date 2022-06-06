Поездка за границу всегда стресс. А если в личном кабинете на ИП висит непонятный долг - можно и на границе с чемоданам остаться.

Ангелина работает как ИП и ведет учет в сервисе мое дело. Декларацию сдали, налог УСН заплатили, но в личном кабинет ИП вылезли долги и пени на большие суммы.
Вроде с двух сторон тут сервисы:
Мое дело и налоговая служба, а без консультации бухгалтера все равно не обойтись.
Ситуация экстренная, но мы такое любим.
Так что я сразу принялась за дело:
1.В сервисе “мое дело” пообщалась с тех поддержкой, заказала сверки с налоговой.
2. Изучила пени, которые висят в личном кабинете ИП
3. Изучила годовую декларацию ИП
4. Нашла причину, почему налог за 2021 год уплачен, а налоговая требует уплату налога + пени
Что же случилось?
ИП на УСН обязан (не как хочет или не как может, а именно обязан) платить авансовые платежи по УСН 4 раза в год, а не один раз. В случае клиентки сложилось сразу несколько факторов:
1.Сдали декларацию по УСН 3 мая, налоговая увидела авансовые платежи и начислила налог. Денег, уплаченных авансом не было, значит в глазах налоговой есть долг, на который налоговая накручивает пени.
2. Налог за 2021 год уплатили 1 платежом 3 мая, и налоговая еще не видит деньги. В среднем нужно 5-7 рабочих дней, чтобы налоговая платеж.
То есть где-то 16 мая налоговая увидит платеж и уберет долг по налогу, оставив только пени за просроченные авансовые платежи.
А когда можно не платить авансовые платежи по УСН?
1.Если вы на УСН доходы минус расходы и сумма расходов превышает сумму доходов формируя убыток. Тогда авансовых платежей не будет
2. Если вы на УСН Доходы и сумма уплаченных взносов в ПФР больше суммы авансового платежа по налогу
3. Вы получили отсрочку по уплате УСН.
Проверить, можете ли вы получить отсрочку можно тут .
Знаю, что многие выбирали схему оплатить всю сумму налога в конце года и просто сверху пени, но для такого подхода у меня плохие новости, с 2023 года налоговая будет проверять и требовать уплату авансовых платежей ежеквартально и ваша схема не будет работать.
Так что во многих вопросах ни один сервис еще не заменил знания и опыт бухгалтера.