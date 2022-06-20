Сервисы, которые помогут ИП работать без бухгалтера

Сервисы, которые помогут ИП работать без бухгалтера.

Версия для печати
Сервисы, которые помогут ИП работать без бухгалтера

Перед тем, как вы ознакомиться с сервисами, прочитайте небольшой список того, что вам нужно будет знать и делать, работая без бухгалтера. Возможно, вы передумаете работать без бухгалтера.

Что нужно делать ИП, который ведет налоговый учет сам:

  1. Мониторить льготы, которые дает государство
  2. Знать, как рассчитать налоги правильно
  3. Знать и соблюдать сроки уплаты налогов и не запутаться в реквизитах платежа 
  4. Не забывать сдавать отчеты 
  5. Вести обязательные регистры (книги учета доходов и расходов на УСН и ПСН)
  6. Уметь отвечать на требования налоговой
  7. Уметь законно снижать налоговые платежи 
  8. Разбираться в разных сервисах
  9. Тратить свое время на 8 пунктов выше 

Если у вас еще сохранилось желание все делать самостоятельно, то вот сервисы, которые вам помогут:

  1. Изучить особенности НПД.
  2. Изучить особенности ПСН.
  3. Рассчитать патент.
  4. Изучить особенности УСН.
  5. Проверить свою доп. отчетность в Росстате.
  6. Рассчитать фиксированные страховые взносы.
  7. Сдать отчетность через ЛК ИП.
  8. Провести сверку расчетов с налоговой.

Сервисы, которые помогут вести учет налогов: 

  1. Программа чтобы вести учет самостоятельно.
  2. Программа, чтобы сдать отчеты и делать сверки.

Хочу закончить фразой Бенджамина Франклина:

Если время самая драгоценная вещь, то растрата времени является самым большим мотовством.

Buhpiter
Buhpiter

Повышение квалификации

Экономика России

Адзіны Падатковы кодэкс. Россия и Белоруссия незаметно объединят налоговые системы

Сейчас ФНС России и МНС Беларуси завершают работу над нормативной, правовой и технической базами новой системы. Договор по единым налогам между странами начнет действовать с 2023 года. А в перспективе — единый Налоговый кодекс.

Мероприятия

Разместить
Налоги, взносы, пошлины

Не бегите впереди паровоза. Нельзя вернуть переплату по налогам, которой пока нет

Компания заранее подала заявление на возврат переплаты по налогам, которая должна была возникнуть по решению суда. Фирма просила рассмотреть заявление позже, когда решение суда вступит в силу. Но налоговики отказали и суды их поддержали.

Импорт

Что такое параллельный импорт, и какие товары можно ввозить

С мая 2022 иностранные товары можно ввозить и продавать без согласия правообладателя. Расскажем, как предприниматель может выгодно использовать эту возможность, какими брендами торговать, и что произойдет с ценообразованием.

Что такое параллельный импорт, и какие товары можно ввозить
Проверка контрагентов

Как избежать претензий налоговиков при проверке контрагентов

С введением в действие статьи 54.1 НК налоговики отказались от понятия «должная осмотрительность». Теперь в соответствии с данной статьей налоговая инспекция проверяет ваш выбор контрагентов, реальность самих сделок и, так называемую, деловую цель сделок.

Как избежать претензий налоговиков при проверке контрагентов