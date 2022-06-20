Сервисы, которые помогут ИП работать без бухгалтера.

Перед тем, как вы ознакомиться с сервисами, прочитайте небольшой список того, что вам нужно будет знать и делать, работая без бухгалтера. Возможно, вы передумаете работать без бухгалтера.
Что нужно делать ИП, который ведет налоговый учет сам:
- Мониторить льготы, которые дает государство
- Знать, как рассчитать налоги правильно
- Знать и соблюдать сроки уплаты налогов и не запутаться в реквизитах платежа
- Не забывать сдавать отчеты
- Вести обязательные регистры (книги учета доходов и расходов на УСН и ПСН)
- Уметь отвечать на требования налоговой
- Уметь законно снижать налоговые платежи
- Разбираться в разных сервисах
- Тратить свое время на 8 пунктов выше
Если у вас еще сохранилось желание все делать самостоятельно, то вот сервисы, которые вам помогут:
- Изучить особенности НПД.
- Изучить особенности ПСН.
- Рассчитать патент.
- Изучить особенности УСН.
- Проверить свою доп. отчетность в Росстате.
- Рассчитать фиксированные страховые взносы.
- Сдать отчетность через ЛК ИП.
- Провести сверку расчетов с налоговой.
Сервисы, которые помогут вести учет налогов:
Хочу закончить фразой Бенджамина Франклина:
Если время самая драгоценная вещь, то растрата времени является самым большим мотовством.