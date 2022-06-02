Закрытие филиала (представительства) иностранной компании в России

Если вы приняли решение о закрытии филиала или представительства иностранной организации в России, то рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

1. ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ЗАКРЫТИЮ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

Подготовка к закрытию должна включать в себя:

оплату задолженности перед бюджетом по налогам и сборам, оплату страховых взносов во внебюджетные фонды

окончательный расчет с кредиторами по договорам и расторжение договоров

увольнение работников филиала (представительства), погашение задолженности по зарплате и выплата выходного пособия

возврат имущества головной организации по передаточному акту

закрытие расчетного счета после всех расчетов

2. ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Решение о закрытии филиала (представительства) иностранной компании в России принимает уполномоченный орган иностранного юридического лица. Документ, составленный на иностранном языке, должен быть переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

3. ПОДГОТОВЬТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ И ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В ТЕЧЕНИЕ 15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДНЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКРЫТИИ ФИЛИАЛА

Для прекращения действия аккредитации филиала (представительства) иностранной компании в аккредитующий орган подаются следующие документы:

заявление о прекращении действия аккредитации по установленной форме

решение иностранного юридического лица о прекращении деятельности представительства (филиала) иностранного юридического лица в Российской Федерации

выписка из реестра страны происхождения иностранной компании или иного равного по юридической силе документа, который подтверждает прекращение деятельности иностранной компании в этой стране (если филиал закрывается по причине ликвидации иностранного юридического лица)

доверенность на представителей (если документы подают и получают представители)

К оформлению данных документов предъявляются такие же требования, как и при оформлении документов на аккредитацию.

Документы представляются в уполномоченный орган на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке (нотариально или способом, приравненном к нотариальному). Указанные документы могут быть представлены в виде копий, также заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Документы, выданные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств, представляются при наличии консульской легализации указанных документов или проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На оборотной стороне последнего листа каждого такого документа должна быть сделана запись о количестве листов в документе. Подчистки и исправления в тексте представляемых документов не допускаются.

Документы о прекращении деятельности филиала (представительства) подаются в аккредитующий орган:

Для кредитных организаций - Центральный банк РФ

Для авиакомпаний - Федеральное воздушное агентство

Для иных компаний - Межрайонная инспекция ФНС России № 47 по г. Москве (независимо от региона нахождения филиала иностранной фирмы)

Госпошлина при закрытии филиала (представительства) иностранной компании не оплачивается.

4. ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЕ О СНЯТИИ С НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Уполномоченный орган выносит решение о прекращении действия аккредитации филиала (представительства) в течение 10 рабочих дней.

При наличии недочетов в документах уполномоченный орган может приостановить процедуру на срок до 15 рабочих дней.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после прекращения действия аккредитации выдает подтверждающие документы и направляет в налоговый орган по месту учета филиала (представительства) и внебюджетные фонды информацию об этом. Налоговый орган снимает филиал (представительство) иностранной организации с налогового учета в течение 5 рабочих дней со дня получения сведений.

5. ПОЛУЧИТЕ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДАХ УВЕДОМЛЕНИЯ О СНЯТИИ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ С УЧЕТА

Получите уведомления о снятии иностранного филиала с учета в качестве страхователя в Пенсионном фонде, ФСС и ФОМС.