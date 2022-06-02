Когда нужно вносить изменения в реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных компаний?

О каких изменениях нужно уведомлять аккредитующий орган?
- изменение наименования иностранного юридического лица
- изменение банка в стране регистрации (инкорпорации)
- изменение наименования филиала (представительства)
- изменение численности иностранных работников
- изменение адреса филиала (представительства)
- смена главы филиала (представительства)
- изменение видов экономической деятельности
Как внести изменения в реестр аккредитованных филиалов (представительств) иностранных компаний?
- Подготовьте новое положение о филиале (представительстве) иностранной компании, если в него необходимо внести изменения
- Примите решение о внесении изменений в сведения о филиале (представительстве) иностранной компании
- Подготовьте и подайте в уполномоченный орган документы для внесения изменений в сведения о филиале (представительстве) иностранной компании
- Получите документы, подтверждающие внесение изменений
В какой срок нужно уведомить аккредитующий орган об изменении сведений?
В течение 15 календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений в сведения о филиале (представительстве) иностранной компании.
В какой госорган подавать документы для внесения изменений в реестр аккредитованных филиалов?
- Для филиалов иностранных кредитных организаций - Центральный банк РФ
- Для филиалов иностранных авиакомпаний - Федеральное воздушное агентство
- Для филиалов и представительств иных иностранных компаний - МИФНС № 47
Какие документы необходимы для внесения изменений в реестр аккредитованных филиалов?
- заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по форме 15ИФП
- выписка из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иной документ, подтверждающий изменение наименования иностранного юридического лица (если изменилось наименование иностранного юридического лица)
- решение иностранного юридического лица об внесении изменений
- новое положение о представительстве (филиале) иностранного юридического лица в Российской Федерации (если в него также внесены изменения)
- документ, подтверждающий новый адрес представительства (филиала) иностранного юридического лица в Российской Федерации (при изменении адреса филиала/представительства)
- оригинал свидетельства о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (информационного листа)
- оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет представительства (филиала)
- оригинал генеральной доверенности о наделении главы представительства (филиала) иностранного юридического лица в Российской Федерации с указанием необходимых полномочий (если в нее также необходимо внести изменения - при изменении наименования, указанного в ней адреса, смене главы филиала/представительства)
- доверенность на представителей (если документы подают и получают представители)
Документы представляются в уполномоченный налоговый орган на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке (нотариально или способом, приравненном к нотариальному). Указанные документы могут быть представлены в виде копий, также заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Документы, выданные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств, представляются при наличии консульской легализации указанных документов или проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На оборотной стороне последнего листа каждого такого документа должна быть сделана запись о количестве листов в документе. Подчистки и исправления в тексте представляемых документов не допускаются.
Какой срок рассмотрения заявления о внесении изменений в реестр аккредитованных филиалов уполномоченных органом?
Аккредитующий орган рассматривает документы в течение 10 рабочих дней. При выявлении недочетов аккредитующий орган приостанавливает процедуру. Документы, подтверждающие изменение, выдаются в течение 5 рабочих дней после внесения изменений в реестр.
Нужно ли оплачивать пошлину за внесение изменений в реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных компаний?
Госпошлина при изменении сведений о филиале (представительстве) иностранной компании не оплачивается.