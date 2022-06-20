Частным инвесторам, которые владели попавшими под ограничения ценными бумагами остается только ждать.

Исторически, инвесторам из РФ была доступна торговля иностранными ценными бумагами.

Прямого доступа к зарубежным биржам (например Нью-Йоркской NYSE) у инвесторов из РФ не было.

Поэтому они торговали по сути через посредника - Санкт-Петербургскую Биржу (далее СПБ Биржа).

Упрощенно работало это так: инвестор из РФ покупает 1 акцию Apple на СПБ Бирже, права на его покупку учитываются в Национальном Расчетом Депозитарии - НРД.

Но по факту, сама акция и конечные права на нее хранятся в зарубежном депозитарии, так как в оригинале акция обращается на зарубежном рынке. Это очень важный момент.

После введения против финансового сектора РФ санкций, привычно работающие механизмы оказались под давлением.

В частности, связка между инвестором из РФ и конечными правами на его акции в зарубежных депозитариях нарушилась.

В первую очередь отреагировал Европейский Euroclear, который приостановил все операции ДО разъяснения от Европейских регуляторов.

Как итог, это привело к тому, что ценные бумаги, права на которые учитывались в Euroclear, оказались замороженными, ведь Euroclear приостановил операции.

СПБ Биржа продолжила торги зарубежными акциями, однако часть из них по факту оказалась замороженной в Euroclear.

Поэтому, 30 мая ЦБ РФ принял решение ограничить с 31 мая торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, в первую очередь Euroclear.

На практике оказалось, что около 14% от обращающихся иностранных ценных бумаг на СПБ Бирже - оказались заморожены в Euroclear. Именно по ним торги и оказались ограничены с 31 мая.

Это коснулось российских частных инвесторов. Их ценные бумаги частично попали под ограничения. Такие ценные бумаги инвесторы не могут продать, ведь они заморожены. Права на данные ценные бумаги инвесторы НЕ потеряли. В НРД они учтены. Но реализовать свои права они НЕ смогут до момента, пока Euroclear разблокирует операции.

Частным инвесторам, которые владели попавшими под ограничения ценными бумагами остается только ждать. Вероятнее, не все потеряно. Они по-прежнему владельцы данных ценных бумаг. Но реализовать свои права и, например, продать эти бумаги они НЕ смогут до момента снятия ограничений.

С точки зрения уже введенных санкций и ожиданий по следующим пакетам.

Частные инвесторы НЕ должны попадать под подобные санкции. И Euroclear заморозил операции, так как по факту не знает кто находится на другой стороне. Условный менеджер Андрей или человек из санкционного списка.

Насколько мне известно, над разблокировкой работает ряд юридических компаний от представителей финансового рынка.

Ожидания и прогнозы по разблокировке строить будет неверным, так как санкционная риторика может изменится в любой день. Но при положительном сценарии - процесс может занять пол года-год.

При негативном сценарии они, действительно, могут быть заморожены навсегда, но для наступления данного сценария необходимо усиление санкционного давления, которое сейчас явно снизилось.