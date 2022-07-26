Опрос: обсуждаем проект ФСБУ «Инвентаризация»

ИПБ России организует публичное обсуждение проекта ФСБУ «Инвентаризация».

Приглашаем всех бухгалтеров, аудиторов и других заинтересованных лиц принять в нем участие.

Что нового вносит этот проект в бухгалтерскую профессию? Все ли в нем понятно? Облегчит или усложнит проект работу бухгалтера?

Выскажите свое мнение!

Эксперты ИПБ России подготовили небольшую анкету, чтобы обсудить отдельные нормы проекта. Заполнив анкету, вы внесете свой вклад в развитие бухгалтерской профессии.

Пройдите опрос на сайте ИПБ России: https://www.ipbr.org/about/news/2022/07/21/survey/

ГОЛОС КАЖДОГО БУДЕТ УСЛЫШАН!

Текст проекта ФСБУ «Инвентаризация» также размещен по указанной выше ссылке.