Помощь и Разблокировка по 115 ФЗ Банки - 115 ФЗ, как я решила все проблемы с блокировкой счетов по своим организациям - ЭКСКЛЮЗИВ

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В 2019 году являясь клиентом премиального офиса СберПервый (ПАО "Сбербанк"), я обслуживалась в закрытом для основного сегмента клиентов Сбербанка, то есть в "закрытом", ко мне был прикреплен клиентский менеджер, который ведет все мои активы, ИП, ООО и прочие услуги.

Через год обслуживания в премиальном офисе сложилась следующая ситуация, служба Комплаенс из г. Санкт-Петербург - курирующая организация Сбера по финмониторингу, направила менеджеру запрос в рамках 115-ФЗ, который ко мне не попал в срок. Вытекающие последствия этой истории в факте несвоевременной передачи мне запроса для направления в банк соответствующего ответа ясен - блокировка физ.лица, организаций где я являюсь учредителем и прочие дочерние фирмы. Не смотря на обслуживание в так называемом ВИП офисе Сбера, Да, к моей персоне применены были все вышеуказанные ограничения из-за халатности менеджера!

Мне пришлось обращаться, как человеку не опытному в банк с претензией, все было бесполезно. В течении полугода я получала все остатки со счетов и вынуждена была отказаться от предпринимательской и любой другой официально зарегистрированной на меня деятельности и в других банках соответствено.

Ошибкой тому послужило неграмотное обращение с банком после факта блокирования моих счетов.

Через пол года в нашей фирме были корпоративные споры с нашим третьим учредителем (ООО), и так совпало, что при смене очередного юриста, в связи с тем, что многие банально не могли справиться с данным корпоративным спором, проигрывали разные инстанции за приличнейшие гонорары равные 60 тыс. за всего одну инстанцию, а в деле их около трех - точно. Подобные дела формировались третьим участником как обычное дело - каждый месяц - новое исковое заявление на банальные темы - предоставление документов, ознакомление, фальсификация и прочее..

Перейдем к сути, повествовала юристу о наболевшем вопросе - блокировка в Сбере. Тинькофф и Альфа Банке меня как клиента по 115 ФЗ, мне предложили процедуру восстановления даже спустя пол года. Я очень длительный период сомневалась в намерении "урвать куш" юристом, так как у меня в голове уже сложилась данная картинка на примере предыдущих наших проигранных судебных дел и потраченной сумме с шестью нулями за 3 года по сути в пустую, я согласилась на шанс вернуть свое имя и восстановить честь. Мы с юристом составили несколько, около трех соглашений, но все по порядке.

Первый этап стоил для меня 30 000 рублей, мы обратились с юридически грамотно составленным письмом в несколько банков где у меня была блокировка, рассматривали наш документ около месяца, давали обратную связь, но красиво нас послали.

Вторым этапом было обращение в межведомственную комиссию Центрального Банка, по данному факту статья расходов для меня составила 25 000 рублей по трем банкам. Рассматривался наш вопрос стандартно 45 дней, и результат был неожиданным, а именно. комиссия приняла решение восстановить полностью меня как ИП - оправдали мою деятельность, но отказали по физ. лицу с указанием о возможности обратиться в суд,

Третий этап для меня был легкий для моего разума, так как уже есть сдвиги в нашу пользу, мы составили исковое заявление, готовились полтора месяца и подали документы в суд, за составление иска юристы взяли. с меня 20 000 рублей и 50 000 за представление интересов в суде первой инстанции, из-за коронавируса, судья переносил 4-5 раз и дело затянулось на лишних пол года, но решение было принято.в нашу пользу, все банки обязали снять все ярлыки с моей персоны! Я хочу отметить, что если бы я составила запрос с юристами еще в начале или хотя бы после блокировки сразу грамотно общалась со всеми банками, такого пути я бы не прошла, но я абсолютно не жалею, но теперь пользуюсь картой исключительно в личных целях и с минимальной нагрузкой на снятие наличных средств. Могу посоветовать Вам юридическую фирму Варченко и Партнеры входящих в руководящий круг призидиума адвокатов Волгоградской области 8-937-777-79-97, по вопросам разблокировки Ваших проблемных продуктов по 115ФЗ, заранее согласовала с ними публикацию их контактов в данной статье, так что, обращайтесь на здоровье!