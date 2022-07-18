ТЦ превратятся в барахолки?

Торговым центрам нечем заменить уходящие с российского рынка европейские и американские бренды. Громкие заявления о скором приходе азиатских и турецких fashion-ретейлеров пока так и не вылились в конкретные контракты. По мнению регионального представителя Российского совета торговых центров (РСТЦ) и основателя девелоперской компании «Отелит» Евгения Бурденюка, лучшим выходом из нынешнего кризиса мог бы стать новый приход крупных западных игроков. На этот раз с помощью франчайзи.

Отметим, что некоторые компании сегодня уже пошли по этому пути. В частности, польская LPP продала свои российские активы некоему консорциуму китайских инвесторов. Теперь магазины LPP открылись в российских ТЦ под новыми брендами.

Не исключено, что в ближайшее время по тому же пути пойдет и испанская Inditex. Однако пока что официального заявления от компании не последовало. «В регионах, в том числе в Новосибирске, торговые центры одними из первых в России расторгли договор аренды с Inditex. Думаю, что по этому пути в самое ближайшее время пойду ТЦ и в других регионах страны», — заявил в эфире вебинара на платформе ОкРОН Евгений Бурденюк.

По его словам, мы не можем надеяться на то, что с уходом крупных западных брендов на наш рынок придут новые игроки и решат проблему стремительно пустеющих торговых центров. «Пока явных претендентов нет. Переговоров много, приезжают представители компаний из дружественных нам стран. Но пока что нет игроков, которые могли бы заменить те же Zara или H&M», — констатирует Евгений Бурденюк.

Эксперт не исключает, что в отсутствие арендаторов крупные торговые центры с пустующими площадями могут превратиться в организованные рынки. Место магазинов вполне могут занять современные «челноки», которые в условиях новых экономических реалий будут в частном порядке привозить продукцию европейских брендов из-за рубежа.

«Ничего страшного в этом сценарии я не вижу. Такое вполне возможно. И если так будет, это куда лучше, чем если бы у нас были пустые витрины и пустые магазины. Кроме того, мы же с вами понимаем, что за условным ИП вполне может скрываться вполне масштабный бизнес», — рассуждает Евгений Бурденюк.

Серьезные сложности в ТЦ сегодня складываются и с якорными арендаторами, генерирующими трафик. Например, таковыми традиционно являлись многозальные кинотеатры. Однако большинству их них сегодня, скорее всего, придется закрыться. Не оправившаяся от ковидных ограничений киноиндустрия, очевидно, вряд ли переживет уход с нашего рынка голливудских фильмов.

«Кинотеатры заменить нечем. Проката сейчас нет, показывать нечего. А ужимать мультиплексы до одного зала? Какой в этом смысл, — рассуждает Евгений Бурденюк. – Для российских производителей кино сейчас складывается благоприятная ситуация. Они уже научились делать неплохие фильмы и сегодня для них открывается возможность представить себя на рынке. Но закрыть весь спрос они не смогут. Нет ни финансовых возможностей, ни маркетинга, как у Голливуда, тоже нет».

Ребрендинг McDonald’s и превращение одного из крупнейших игроков рынка фаст-фуда в российскую компанию «Вкусно и точка», пока тоже не оправдал ожидания владельцев крупных торговых объектов. В частности, в одном из торговых центров Санкт-Петербурга «Вкусно и точка» предложили или поднять арендную плату, или освободить занимаемые площади. Преференций по арендным платежам, которые традиционно были у McDonald’s российской компании торговые центры давать не хотят. «McDonald’s был якорем и генератором трафика. «Вкусно и точка – это сомнительная история, и никаких гарантий того, что посетители пойдут на этого оператора, сегодня нет, — комментирует Евгений Бурденюк. – Раньше на фудкорте McDonald’s забирал на себя до 40% трафика. «Вкусно и точка», скорее всего, просто размоется среди оставшихся арендаторов. Так что с точки зрения владельцев питерского ТЦ, было вполне логично предложить им поднять арендную плату».

А вот возвращение на российские прилавки европейских и американских компаний по производству парфюмерии и косметики представляется вполне вероятным. По словам Евгения Бурденюка, сегодня уже идут поиски новых логистических решений. Правда, из-за сложностей с логистикой и без того недешевая продукция тех же Dior и Chanel может еще больше прибавить в цене.

Статья опубликована: https://okron.ru/articles/2252