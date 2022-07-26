Перспективы развития ТЦ: что влечет за собой уход с рынка международных брендов

Крупные моллы и торговые центры испытывают в связи с этим существенные проблемы: снижается трафик, падает покупательский спрос, посетители не доходят до оставшихся в торговых центрах магазинов. Раньше проектировка комплексов осуществлялась по согласованию с топовыми брендами: они устанавливали свои правила расположения торговых точек, а теперь магазины заморожены, площади пустуют и отталкивают гостей ТЦ. Все это негативно сказывается на работе торговых площадок.

Несмотря на все обстоятельства, на данный момент рынок арендаторов можно назвать стабильным: уходят только те компании, у которых уже долгое время наблюдается кризисное положение, либо те, кто производит работу на иностранном сырье, осуществляет (точнее осуществлял) поставки из Европы или Америки и больше не имеет возможности вывести или перенаправить товарные потоки. Это и приводит к уходу с рынка. Закрылись крупные арендаторы: H&M, Bershka, Pull and Bear и другие. Уходят также и небольшие локальные арендаторы, которые торговали товарами из-за рубежа: «Товары из Финляндии», «Продукты из Европы» и схожие с ними по деятельности. McDonald's закрыл свои рестораны, но KFC остался работать по франшизе. Это означает продолжение развития в сфере ресторанов быстрого питания и общепита.

Конечно, в полном объеме ушедшие компании не смогут заменить ни отечественные производители, ни турецкие, ни индийские, ни иранские, ни китайские компании. Торговая недвижимость будет использовать стратегию «шахматных замен»: на топовые локации, где раньше были расположены сильные арендаторы, будут ставиться операторы с более слабой позицией. Будет применено «видимое замещение», чтобы освободившиеся места не пустовали и не отпугивали покупателей. Сегодня у, например, отечественных компаний не сформированы логистика и реклама, нет грамотно подобранной ассортиментной линейки. В России нет выстроенного бизнеса мирового масштаба такого уровня и объемов, маркетинговых подходов, влияния на рынок, информационной обеспеченности. Уходят мастодонты. Их замещение - сложный процесс, который займет в лучшем случае 1-2 года.

Торговые центры ранее, во время кризисов 2008-го, 2014-го годов и пандемии, конечно, уже выстроили и отработали модель работы с арендаторами в непростых ситуациях. Как только происходит что-то нестандартное, к управляющей компаний торгового объекта поступает большое количество писем с просьбой о снижении ставки аренды. К примеру, некоторые УК на первые такие запросы не реагируют. После получения второго письма просят партнеров предоставить доказательства, что дела у них действительно пошли плохо именно из-за сложившейся ситуации. Управляющие компании знают, что в значительной части бизнеса реакция на внешние факторы не мгновенная, в отличии от просьб. Большой пул желающих снизить ставки аренды отсеивается уже на этом этапе, из-за невозможности предоставить эти самые доказательства. С оставшимися же проводится более глубокая работа: изучается возможность продолжения его деятельности или момента, где оператор уже «ушел в пике», а новый кризис только усугубляет положение. Во втором случае УК уже нужно спасать свой бизнес и искать замену арендатору.

В этих ситуациях, управляющим компаниям необходимо выбрать гибкую позицию переговоров с арендаторами, индивидуально рассматривать арендные ставки, своевременно реагировать на требования и просьбы, тесно взаимодействовать. Важна поддержка коллег в развитии и движении вперед. Важно открытие новых локаций для поддержания уровня дохода, с меньшей маржинальностью, но с большим объемом.

Конечно, в связи со сложившийся ситуацией покупательская способность тоже будет падать, в долгосрочной перспективе в связи с этим сложно будет избежать потерь и сохранить предыдущий трафик. Явной картинка с арендаторами в торговых центрах станет через один-три месяца.

Однако сегодня можно выделить самых востребованных арендаторов торговых центров, которые помогут объектам прожить этот сложный период. Это дисконты, дискаунтеры и магазины единой, фиксированной или низкой цены: «Светофор», Fix Price, «Галамарт». Все также будет иметь актуальность и продуктовый ритейл: «Пятерочка», «Магнит», «Лента» и другие магазины, способные держать более низкие цены на товары, чем небольшие арендаторы. На рынке останутся и продолжат развиваться аптеки, пекарни, кондитерские и кофейни формата To Go.

Отдельно стоит отметить и востребованность внутриквартальных торговых центров, магазинов «у дома». Эти объекты показывают наибольшую стабильность и устойчивость на сегодняшний день.