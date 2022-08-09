Многомиллионный бизнес или мотивация решает всё! Моя история

Предыстория

Я рос в Самарской области. В 6 лет погибли родители. Мы с сестрой остались сиротами. С деньгами было непросто. Был период, когда умудрялись жить на 200 рублей в месяц. Мы не жаловались. Спасала гуманитарная помощь для детей-сирот. Начиная с 9 класса появилась мечта — переезд в мегаполис. Желание стало реальностью, когда сестре исполнилось 18 лет. Тогда она переехала в Новосибирск и взяла меня с собой.

В школе я видел, как жили обеспеченные дети. У меня была к ним детская зависть, тоже хотелось позволить себе плеер, отдых на море. Может быть, это и стало толчком к развитию. Появились ориентиры.

Первые деньги пришли ко мне в 14 лет. Я устроился на подработку дворником. С самого детства дал себе установку: всё, что происходит в жизни, не случайно и главное разглядеть возможность, хвататься за нее не раздумывая.

На первом курсе университета я стал подрабатывать там же охранником. Одновременно занимался мелким предпринимательством, осуществлял сделки по покупке и перепродаже электроники и одежды.

Все эти мелкие сделки особо не приносили прибыли. Работа на охранном пункте сыграла одну из ключевых ролей. На территории университета коммерсанты имели торговые точки Когда они приезжали за выручкой, я вертелся возле них, интересовался, как они зарабатывают. Для меня это была первая подпитка в области бизнеса.

Один из владельцев точки предложил идею: попробовать себя в роли предпринимателя и на майских реализовать торговлю на площади Ленина. Чтобы поставить там палатку, нужно было получить свидетельство предпринимателя. Я его сделал и был страшно горд!

В моем распоряжении было 3 000 рублей и нескончаемый дух авантюризма. Нашел на барахолке палатку за 1 500 рублей. Оставшиеся деньги потратили на товар. Продажи пошли стремительно. За этот день заработал 5-6 тысяч рублей.

Затем работал на предвыборных компаниях, занимался организацией мероприятий, мелкой торговлей с друзьями, выполнял отделочные работы. Мне нравилась такая бешеная активность.

Первые шаги к созданию компании «Отелит»

Через какое-то время я познакомился с тем компаньоном, с которым работаю по сей день. Тогда он предложил вместе сделать бизнес. От меня нужна была идея. Я предложил заняться курами гриль. Мы проанализировали принципы работы, рынок, конкурентов, выбрали место. Открыли 8 точек, на которых в пиковое время продавалось 8 000 куриц в месяц. Маленький бизнес развился в торговую сеть «Цыпленок Жар». Позже сеть была продана.

Когда я занимался курами, сотрудничал с одним из самых крупных ритейлеров на тот момент — «Холидеем». Арендовал у них земельные участки и пристраивал к ним помещения, где и продавал куры гриль. Однажды они предложили возвести пристройку 90 квадратных метров к магазину. Позже с подобным предложением обратились представители других компаний. Я начал работать с заказчиками и понял, что есть спрос.

Это была первая ступень к основанию компании «Отелит». Кто бы мог подумать, что становление всероссийской девелоперской компании, занимающейся всем спектром операций с торговой недвижимостью, будет иметь связь с бизнесом по торговле курами гриль. Именно тогда я твердо решил, что буду строить и сдавать недвижимость в аренду.

В какой-то момент ритейлер «Холидей» предложил нам построить не маленькую точку, а возвести торговую площадку, привлечь других арендаторов. В тот период в Новосибирске был дефицит street-retail недвижимости.

Мы построили объект. К нашей площадке проявили интерес «Связной». В то время самая крупная арендная ставка была 1300 рублей за квадратный метр. Я сказал им, что аренда будет 2000 рублей. Представители «Связного» согласились и отдали деньги вперед за год. На наш счет перевели около миллиона рублей. Это придало веры в себя. Я стал искать места, общаться с потенциальными инвесторами, разрабатывал схемы.

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Размещали баннеры о сдаче в аренду на всех объектах. Такая тактика привела компанию к тому, что теперь ее объекты располагаются в каждом районе города. Когда арендаторы проявляли интерес, мы вносили их в базу. Если точка была занята, то формировалась очередь. Затем арендаторы автоматически получали сообщение, что помещение освободилось.

Был период, когда мы предложили школьникам подзаработать: пробежаться по городу и сфотографировать локации и объекты, на которых висели баннеры «аренда». В итоге «Отелит» удалось собрать самую большую и актуальную базу данных на своем портале. Это было ноу-хау, так как мы предоставили арендаторам возможность не ездить по городу, а получать всю информацию в одном месте.

Первые сотрудники

Команда — это важная часть любого дела. В процессе масштабирования бизнеса я набирал людей, с которыми был на одной волне. Не вижу ничего страшного в смене команды. Меняется компания, цели и задачи — меняется команда. Однако коллектив у нас достаточно устоявшийся: около 50 человек работает давно. Если приходит новичок, то он либо принимает наши ценности и остается надолго, либо уходит. Мы внимательно относимся к своим сотрудникам и их потребностям, проводим разносторонние тренинги внутри компании.

Отношение близких к открытию бизнеса

Друзья поддерживают меня. Некоторые принимали участие в затеях, когда я только вставал на ноги.

Раньше я был постоянно занят и работал допоздна, но жена ввела правило: находясь дома, откладывать работу. Я благодарен моей жене за то, что она приучила меня уделять много времени детям. Сейчас я прихожу домой часов в 6-7, все время до ночи провожу с детьми.

Рекомендации

За 20 лет я прошел путь от розничной продажи до управления многомиллионным бизнесом. Секрет успеха — это трудолюбие, способность ставить цели и постоянное стремление их достичь. Это позволяет никогда не терять веру в свое дело. Нужно постоянно мотивировать себя и быть устойчивым к падениям.

Рост нашей компании не зависит от внешних обстоятельств и экономических кризисов. Мы начинали со строительства павильонов на рынках и остановках, а сейчас вышли на уровень супермаркетов и торговых центров. Один из последних проектов — ТЦ «Лазурный» с площадью 7 000 кв.м. Для меня это существенный вызов, ведь наша задача не просто сдать объект. Мы анализируем, как грамотно и эффективно вписать объект в жилой массив, заселить здание арендаторами, организовать парковочные места и благоустроить территорию.

Сейчас компания «Отелит» занимается строительством, реконструкцией, сдачей в аренду, продажей коммерческой недвижимости по всей России, привлекает инвесторов и инвестирует сама. Цели и стремления компании направлены на увеличение масштабов проектов. За 18 лет девелопер вышел на всероссийский уровень: 25 000 местных и федеральных арендаторов, 80 инвесторов, 150 реализованных проектов торговой недвижимости и 30 000 квадратных метров в управлении.