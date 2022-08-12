Увеличится ли прибыль в российских компаниях?

Рынок будет меняться и подстраиваться под реалии. При общем спаде, если сохранится покупательская способность на уровне до санкций, это уже будет увеличением прибыли.

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Увеличится ли прибыль в российских компаниях?

Увеличится ли прибыль в российских компаниях?

Рынок будет меняться и подстраиваться под реалии. При общем спаде, если сохранится покупательская способность на уровне до санкций, это уже будет увеличением прибыли.

Какие плюсы и минусы можно отметить в сложившемся положении?

Многие европейские бренды сейчас перепродали свой бизнес Китайским компаниям. Это привело к появлению аналогов на российском рынке. По трафику импортозамещения привычные товары будут появляться на полках магазинов, это решит проблему потребителя. Такой сценарий не будет радужным для тех, кто претендовал на долю рынка ритейла, потому что, в целом, для них ничего не поменяется. Но для потребителей и ТЦ это оптимальное решение.

⠀Настало время, когда освобождается ниша крупных сегментов, но нет уверенности, что российские бренды смогут выиграть в гонке. Возможно, смогут выиграть обладатели своих цехов, кто сможет снабжать потребителей качественной продукцией.

Начнут ли диктовать условия отечественные компании?

У российских компаний есть возможность использовать сложившуюся ситуацию себе во благо. У собственников ТЦ нет выхода, учитывая, что площади пустуют, им нужно становиться гибкими.

Сейчас, тяжело прогнозировать, что будет с рынком ритейла, учитывая ситуацию неопределенности. Все вынуждены лавировать и принимать решения. Поддерживать тех, кто развивается, открывается и помогать тем, кто испытывает трудности.

Евгений Бурденюк
Евгений Бурденюк
Директор
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