Подборка самых приличных стикеров для рабочих чатов бухгалтеров

Сейчас компании начинают активно переносить рабочие процессы в Telegram: делятся там важными новостями, обсуждают задачи на день. В то же время, приложение предлагает на выбор тысячи вариантов стикеров, которые подойдут на все случаи жизни.

Однако часто рядом с забавными картинками соседствуют неприличные изображения: такие коллегам отправлять не стоит. Мы отобрали для вас 20 стикерпаков, за которые точно не будет стыдно в рабочем чате – без насилия и нецензурной лексики.

oyster_telecom

Panic Chaika

Бухгалтерский рай

Трудоголик Володька

Девушки в офисе

Офисный Сифака

Офисный кот

Ленивец Тим

Офисные котики

Секретарша Мури

Акула Бизнеса

Офисный планктон

На удалёнке

Генеральный директор

Уставший человек

Офис

Биржа уникального контента

Hell Office

Отмазки!

Гусь – за мат кусь

Сноб на удалёнке

Офисная индейка

Резюмируя

Мы поделились стикерами, которые можно спокойно отправлять в рабочие чаты и не краснеть. Делитесь в комментариях, сохранили ли себе стикерпаки из подборки или у вас есть собственные фавориты для общения с коллегами?

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