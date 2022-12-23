Подборка самых приличных стикеров для рабочих чатов бухгалтеров

Сейчас компании начинают активно переносить рабочие процессы в Telegram: делятся там важными новостями, обсуждают задачи на день. В то же время, приложение предлагает на выбор тысячи вариантов стикеров, которые подойдут на все случаи жизни.
Однако часто рядом с забавными картинками соседствуют неприличные изображения: такие коллегам отправлять не стоит. Мы отобрали для вас 20 стикерпаков, за которые точно не будет стыдно в рабочем чате – без насилия и нецензурной лексики.
Резюмируя
Мы поделились стикерами, которые можно спокойно отправлять в рабочие чаты и не краснеть. Делитесь в комментариях, сохранили ли себе стикерпаки из подборки или у вас есть собственные фавориты для общения с коллегами?
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