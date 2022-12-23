Бухгалтеры

Подборка самых приличных стикеров для рабочих чатов бухгалтеров

Привет, это сервис облачной 1С Альтап. Мы просмотрели несколько сотен стикерпаков и собрали подборку самых адекватных: они помогут вам произвести впечатление вменяемого человека.

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Подборка самых приличных стикеров для рабочих чатов бухгалтеров

Сейчас компании начинают активно переносить рабочие процессы в Telegram: делятся там важными новостями, обсуждают задачи на день. В то же время, приложение предлагает на выбор тысячи вариантов стикеров, которые подойдут на все случаи жизни.

Однако часто рядом с забавными картинками соседствуют неприличные изображения: такие коллегам отправлять не стоит. Мы отобрали для вас 20 стикерпаков, за которые точно не будет стыдно в рабочем чате – без насилия и нецензурной лексики.

oyster_telecom

1 (3).jpg

Panic Chaika

6 (2).jpg

Бухгалтерский рай

11.jpg

Трудоголик Володька

15.jpg

Девушки в офисе

19.jpg

Офисный Сифака

2 (4).jpg

Офисный кот

7.jpg

Ленивец Тим

12.jpg

Офисные котики

16.jpg

Секретарша Мури

20.jpg

Акула Бизнеса

3 (2).jpg

Офисный планктон

8.jpg

На удалёнке

13.jpg

Генеральный директор

17.jpg

Уставший человек

21.jpg

Офис

4 (2).jpg

Биржа уникального контента

9.jpg

Hell Office

14 (1).jpg

Отмазки!

18 .jpg

Гусь – за мат кусь

22.jpg

Сноб на удалёнке

5 (1).jpg

Офисная индейка

10.jpg

Резюмируя

Мы поделились стикерами, которые можно спокойно отправлять в рабочие чаты и не краснеть. Делитесь в комментариях, сохранили ли себе стикерпаки из подборки или у вас есть собственные фавориты для общения с коллегами?

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