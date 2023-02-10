Контроль выездных сотрудников: сервисы для автоматизации процесса

Выездные специалисты – головная боль руководителя

В некоторых областях работы компании добиться повышения эффективности достаточно трудно. Одна проблем – организация труда сотрудников на выезде: торговых представителей, экспедиторов, строительных бригад, монтажников и курьеров.

Проблем с контролем специалистов в этой сфере много: сложно оценить качество исполнения работы. Также сотрудники используют ресурсы работодателя для решения своих задач, например, поездки по личным делам на служебном транспорте, работа с клиентом в обход компании.

Проконтролировать работу выездных сотрудников можно с помощью специальных программ и приложений. Расскажем о некоторых из них.

Методы контроля мобильных сотрудников

Таск-трекер (таск-менеджер, таск-сервис)

Это приложение для управления проектами. С его помощью руководитель создаёт персональные и групповые задачи, делит их на этапы и назначает исполнителей. Инструмент удобен в работе не только с выездными сотрудниками, но и при организации бизнеса в удалённом формате, и в офисе.

Сервисов для организации командной работы разработано много, например, Trello и Аспро.Agile. Они могут работать самостоятельно, а также совмещаться с другими программами, например с CRM-системами или конфигурациями 1С.

GPS-трекер

Это портативное устройство для приема и передачи спутниковых сигналов. Оно передаёт точные данные о местоположении сотрудника или автомобиля в режиме реального времени. Расписание движения по маршруту работник устанавливает сам, используя приложение. А менеджер, в свою очередь, может отслеживать передвижение и координировать процесс.

Мониторинг отзывов клиентов

Качество работы специалистов эффективно отслеживать по степени удовлетворенности покупателей. В этом помогает анкета, которую заполняет клиент. Такой контроль повышает качество обслуживания: сотрудник знает, что его работу оценивает потребитель. Анкетирование помогает обнаружить плохо выполненную задачу, проанализировать причины недовольства клиента и исправить ситуацию. Например, сервис Grotem Agent автоматизирует сбор данных при ответах на вопросы анкеты.

Программы для контроля выездных сотрудников

Все предыдущие инструменты контроля выездных сотрудников могут быть объединены в одном приложении. Так менеджер ставит задачи работникам, наблюдает за их выполнением, проверяет эффективность выполненной работы по отзывам клиентов. Это обеспечивает прозрачность управления и даёт возможность улучшить качество обслуживания. В таких приложениях поддерживается двусторонняя связь: клиент видит статус заявки и получает информацию о работе по ней.

Сервисы для контроля работы мобильных сотрудников

Okdesk –приложение для автоматизации техподдержки, сервиса и выездного обслуживания.

В программе налажен автоматизированный сбор заявок от клиентов по всем каналам компании: мобильные приложения, Telegram-боты и другие. Сервис распределяет заявки между выездными сотрудниками и составляет для них оптимальные маршруты. В программе работают десятки готовых отчётов по ключевым метрикам сервисного бизнеса, например, прибыль, расходы, ФОТ, удовлетворённость клиентов, выработка на сотрудника.

Стоимость: от 6 000 рублей в месяц за 5 лицензий. Также программу можно протестировать в течение 14 дней бесплатно.

Мобифорс – CRM-система для контроля выездных сотрудников: сервисных инженеров, аварийных бригад, монтажников, курьеров и экспедиторов.

Система помогает распределять задачи, контролирует статус их выполнения, отслеживает местонахождение сотрудников на карте. В программе также налажена переписка с диспетчером бэк-офиса, контроль доставки и прочтения сообщений.

Стоимость: 500 рублей в месяц за одного мобильного сотрудника, есть бесплатный тестовый период.

Облачная 1С – технологическая платформа и разработанные на её основе прикладные решения.

Программа имеет более 300 конфигураций по различным отраслям. Для контроля выездных сотрудников подходят разработки со спутниковым мониторингом. Система составит оптимальные маршруты, проконтролирует движения техники и выездных специалистов, обеспечит связь с диспетчером. Также в приложении можно оформлять отзывы клиентов и посылать фотоотчёты.

Стоимость: от 1 300 рублей за пользователя в месяц. Можно бесплатно поработать с демо-версией программы.

B2field –комплексное приложение для работы выездных сотрудников.

В программе есть всё для управления выездным бизнесом: CRM-функционал для получения клиентских заявок, контроль местонахождения сотрудников в реальном времени, планировщик задач, формы отчетности, аналитика. Сервис адаптирован для выездных продаж, обслуживания и служб доставок.

Стоимость: 1400 рублей в месяц для 5 – 15 сотрудников. Сервис можно протестировать бесплатно.

EdiAgent – приложение для мерчандайзеров и торговых представителей.

Комплексное решение для контроля выездных сотрудников в торговле – мерчандайзеров и торговых представителей. В сервисе можно ставить задачи, проверять маршруты, посещения и выкладки товара, KPI, формировать отчёты и аналитику. Приложение может быть кастомизировано с учётом специфики бизнеса. Если возникнет необходимость, для работы с программой специалисты сервиса проводят обучение сотрудников.

Стоимость: 500 рублей для 1–10 устройств. Для демонстрации возможностей приложения можно запросить демо-версию.

Планадо – сервис электронных нарядов для управления выездными бригадами.

Комплексная система для организации и контроля работы выездных сотрудников: строительных и медицинских бригад, клининга, доставки, услуг ЖКХ, сервисной инженерии. В программе также реализовано автоматическое планирование работ на несколько дней вперед и контроль хода выполнения заявок. Можно получить информацию по фактическому выполнению заказа, времени в пути и местонахождению сотрудников.

Стоимость: 849 рублей за одного пользователя в месяц для небольших компаний. Стартовая версия для подключения диспетчера и двух выездных сотрудников предоставляется бесплатно.

Подводим итог

Контроль работы сотрудников в бизнесе необходим: успех компании зависит в том числе и от ответственности работающего в ней персонала. Поэтому инструменты контроля сотрудников на выезде облегчают менеджеру выполнение ряда задач:

сотрудник ориентируется на чёткие KPI – результат работы специалистов будет предсказуем;

у работника возникла проблема или он допустил ошибку – есть возможность отследить это сразу и устранить по «свежим следам»;

менеджер акцентирует внимание не только на ошибках, но и на достижениях работника – повышается мотивация специалистов.

Кстати, мы ведём Telegram-канал, в котором рассказываем про бизнес и облачные технологии. Перейти и подписаться можно по ссылке: https://t.me/altapp1c.