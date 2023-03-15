Страховые взносы и ПСН

Уменьшаем патент на страховые взносы в 2023 году

Привет, это Филлип Щиров. Рассказываю, как уменьшить стоимость патента за счёт страховых взносов.

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Уменьшаем патент на страховые взносы в 2023 году

Основные правила уменьшения стоимости патента

С 2021 года у ИП, работающих на патенте, появилась возможность уменьшать его стоимость за счёт уплаченных за себя и сотрудников страховых взносов и пособий.

Несколько основных правил как уменьшить патент в 2023 году:

  1. патент можно уменьшить на взносы, которые уплачены в срок его действия;

  2. патент с периодом действия до 6 месяцев оплачивается одним платежом до конца срока. После оплаты взносов в налоговую отправляется уведомление об уменьшении патента и оплачивается оставшаяся стоимость;

  3. патент с периодом действия от 6 месяцев оплачивается двумя платежами. Важно оплатить взносы до первого платежа, чтобы налоговая увидела оплату взносов, на которые уменьшается налог.

На какие расходы можно уменьшить налог

Согласно Налоговому кодексу РФ в сумму, на которую можно уменьшить налог, входят:

  • страховые взносы на работников: обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование;

  • платежи по добровольному личному страхованию сотрудников, если у страховщика есть соответствующая лицензия;

  • больничные за первые три дня болезни сотрудника, которые оплатил ИП. Не учитываются выплаты, полностью произведенные ФСС;

  • страховые взносы за ИП в фиксированном размере 45832 рубля на 2023 год;

  • 1% страховых взносов с суммы доходов, превысивших 300 000 рублей. Обратите внимание, что взнос 1% с дохода свыше 300 000 рублей ИП на ПСН рассчитывают от возможного дохода, а не от реального.

Как зачесть переплату по страховым взносам и пособиям

В письме ФНС от 02.06.2021 сказано, что при приобретении нескольких патентов в течение года можно зачесть переплату по страховым взносам и пособиям в счёт оплаты другого патента. При этом важно, чтобы патенты имели срок действия в том же календарном году.

Например, ИП подал уведомление об уменьшении суммы налога по нескольким патентам. Если по одному из патентов сумма уплаченных страховых взносов больше начисленного налога, то предприниматель может перенести сумму превышения на другие патенты.

Особенности уменьшения стоимости патента с сотрудниками и без

В письме ФНС от 02.06.2021 сказано: ИП привлекающий к работе сотрудников, может учесть все взносы за сотрудников и себя в счёт уменьшения патента. Уменьшить налог в этом случае можно на 50%.

Если ИП работает без привлечения работников – налог можно уменьшить до нуля.

Куда подавать уведомление, если патенты зарегистрированы в разных налоговых

В случае, если у ИП несколько действующих патентов в разных субъектах страны, уведомление об уменьшении суммы налога можно подать в любой налоговый орган, где он состоит на учёте как плательщик налога на патент.

Алгоритм действий при подаче уведомления

При оплате фиксированных страховых взносов и 1% на ЕСН, нужно подать заявление о зачёте в счёт уплаты страховых взносов. В заявлении надо указать КБК взносов.

Если оплатить страховые взносы отдельными платёжными документами на КБК взносов, в этом случае заявление о зачёте подавать не придётся.

После оплаты обязательных платежей заполняется и отправляется уведомление об уменьшении патента на сумму уплаченных страховых взносов.

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