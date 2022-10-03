Что такое прибыль бизнеса?

Есть понятие выручка, а есть прибыль. На что ориентироваться, когда измеряешь успешность бизнеса? Правильнее — на прибыль. Выручка — это денежное выражение отгруженных товаров, выполненных работ или оказанных услуг. Прибыль — это разница между выручкой и расходами, положительная разница — прибыль, отрицательная — убыток.

Сколько видов прибыли вы знаете? Один, два? Их значительно больше. И каждый раскрывает какую-то новую информацию о вашем бизнесе. Чем больше уровней прибыли вы можете выделить, тем проще увидеть на каком уровне ваши усилия принесут больший эффект.

Чаще всего выделяют 5 видов прибыли: маржинальную, валовую, операционную, прибыль до налогообложения и чистую.

Маржинальная прибыль (маржа) — разница между выручкой и переменными расходами, т.е. расходами которые меняются в зависимости от изменения объемов продажи товаров, выпуска продукции, производства работ, оказания услуг. Она показывает сколько выручки остается в компании после покрытия переменных производственных расходов. Рекомендуется рассчитывать данный показатель по каждому направлению деятельности (группе товаров), во-первых, чтобы увидеть целесообразность продажи тех или иных товаров работ, услуг, и возможно скорректировать их ценообразование, во-вторых чтобы увидеть вклад каждого направления на покрытие общих расходов, так называемый «вклад на покрытие».

Валовая прибыль — разница между маржинальной прибылью и постоянными расходами на производство продукции (или работ) или закупку товаров, т.е. расходами которые компания тратит на производство (реализацию) в любом случае, независимо от объемов выпуска продукции, продажи товаров, выполнения работ (оказания услуг). Это сумма выручки, которая остается в компании после уменьшения ее на себестоимость товаров, продукции, работ, услуг. Ее также рекомендуется анализировать по направлениям, чтоб выявить на какое из направлений деятельности необходимо обратить больше внимания.

Операционная прибыль (прибыль от реализации) — разница между валовой прибылью и общими расходами (управленческими и коммерческими), т.е. разница между выручкой и всеми расходами, которые несет компания (переменными и постоянными).

Прибыль до налогообложения — разница между операционной прибылью и результатом от прочей деятельности (прочие доходы и расходы от операционной и внереализационной деятельности, в т.ч. проценты за кредит).

Чистая прибыль — разница между прибылью до налогообложения и налогом на прибыль. Это результат работы в компании, показывает сколько компания заработала. Ее можно направить на развитие бизнеса, выплату дивидендов, создание резервного фонда.

Прибыль целесообразно анализировать не саму по себе, а вместе с показателем рентабельности, чтобы понять насколько эффективны ваши вложения усилий и денежных средств в свой бизнес.

Есть еще такое понятие как EBITDA — это прибыль до вычета процентов по займам, налога на прибыль и амортизации. Несмотря на странное слово, сам показатель очень полезный: по нему определяют достаточно ли у компании остается прибыли, чтобы покрыть проценты по кредитам и займам. По данному показателю банки и инвесторы оценивают эффективность работы бизнеса.

Некоторые предприниматели ошибочно считают остатки денег на счетах прибылью. Это в корне неверно, потому что прибыль — это сколько компания заработала денег в результате своей деятельности, а остаток денег на счетах отражает фактическое наличие денежных средств на счетах, на которое влияют отсрочки по оплате, авансовые платежи, наличие задолженностей, также у компании могут быть полученные кредиты и займы. Которые тоже отражаются в сумме остатка денег.