ТОП-10 востребованных интернет-профессий 2022 🖥

Какие интернет-профессии сейчас наиболее востребованы? Мы подготовили список из 10 специальностей, которые точно останутся актуальными в ближайшие годы. Сколько зарабатывают айтишники? Какие навыки нужны интернет-маркетологам? Что нужно, чтобы стать копирайтером? Обо всём этом рассказываем в статье.

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ТОП-10 востребованных интернет-профессий 2022 🖥

Интернет-профессии привлекают многих возможностью удалённой работы. Раньше можно было только мечтать о том, чтобы работать из дома или любой другой точки мира. Да и многие работодатели скептически относились к идее удалённых сотрудников. Сейчас всё изменилось, и мощный толчок этому дала пандемия. Работать онлайн стало привычно, компании поняли, как организовать процесс без ущерба для продуктивности, а многие сотрудники вообще перестали рассматривать для себя работу в офисе.

Тенденции на рынке интернет-профессий

В связи с последними событиями ощутимо пострадал рынок рекламы. Некоторые площадки стали вообще недоступны в России, некоторые (как Google) просто запретили российским пользователям размещать рекламу на своих сервисах. В итоге многим таргетологам и SMM-специалистам пришлось срочно осваивать другие соцсети. Поэтому назвать эти интернет-профессии востребованными в 2022 году сложновато. Конечно, люди продолжают там работать, но с нуля осваивать эту сферу пока не очень перспективно.

В топе популярности, конечно же, IT. И, скорее всего, это не изменится в ближайшее десятилетие. Все, кого условно называют программистами, пользуются спросом уже который год. Специалистов не хватает, поэтому работодатели готовы переманивать ценные кадры и создавать для сотрудников привлекательные условия. Плюс, в этой сфере регулярно появляются новые профессии. Например, из-за того, что крупные компании стали всё чаще подвергаться хакерским атакам, начинают пользоваться спросом специалисты по информационной безопасности. Пока таких вакансий мало, но есть все основания считать, что это профессия будущего в интернете.

Также набирает популярность сфера “no code”. Многие эксперты говорят, что в будущем большинство типовых сайтов будет сделано на конструкторах вроде Tilda. Это сэкономит затраты компаний, упростит всю процедуру разработки, а также поможет быстрее тестировать идеи в стартапах. Для специалистов здесь тоже есть плюсы: освоить эту специальность намного проще и быстрее, чем погружаться в языки программирования.

А теперь давайте поговорим про профессии, которые востребованы уже сейчас.

ТОП 10 востребованных интернет-профессий

1. Frontend разработчик

Это программист, который пишет код для пользовательской части сайта. Frontend разработчик отвечает за то, чтобы анимация работала, разметка не съезжала, а кнопки вызывали нужное действие. Его работа начинается после того, как дизайнер нарисует макет будущих страниц сайта. Разработчик должен взять этот макет и перевести его в код так, чтобы люди потом могли взаимодействовать с интерфейсом. 

Помимо того, что в этой онлайн-профессии можно развиваться от junior до senior, в дальнейшем разработчик может изучить backend (о нём дальше) и стать fullstack специалистом, возглавить команду или открыть свою студию.

Основные необходимые знания:

  • Языки программирования (основной из них — JavaScript);
  • Технологии HTML и CSS;
  • Работа с графическими редакторами (например, Figma и Sketch);
  • Один из популярных фреймворков (например, React, Vue или Angular);
  • Английский язык (очень многая документация пишется именно на нём).

Примерный срок обучения

Зарплата

От 1 года;

От 45 до 350 тысяч рублей. В среднем 170 тысяч.

2. Backend разработчик

Этот специалист отвечает за серверную часть кода. В отличие от frontend разработчика, этот специалист не работает с удобством и красотой сайта, то есть вообще никак не касается интерфейса, с которым непосредственно взаимодействуют пользователи. Он делает так, чтобы данные обрабатывались как надо, а страницы быстро загружались. Его сфера — это базы данных, сервера, архитектура ресурса и т.д. В нашем рейтинге это одна из самых сложных для освоения профессий.

Карьерный путь здесь примерно такой же, как и у frontend разработчиков: junior, middle, senior, а потом fullstack разработка (объединяет в себе и frontend, и backend). Также в будущем специалист вполне может открыть свой бизнес в этой сфере.

Базовые навыки и знания:

  • Владение как минимум одним языком программирования (Java, Python, Go, Node.JS или PHP);
  • Работа с базами данных;
  • Понимание устройства сервера;
  • Английский язык.

Примерный срок обучения

Зарплата

От 1 года;

От 45 до 350 тысяч рублей. В среднем 170 тысяч.

3. Графический дизайнер

Ещё одна популярная интернет-профессия. Это специалист, который умеет создавать любые графические материалы: от логотипов и рекламных объявлений до внешнего вида товарных упаковок. Помимо того, что все эти материалы должны отвечать современным требованиям дизайна, такой специалист должен позаботиться ещё и о том, чтобы тексты на вывесках, логотипах и рекламе легко читались. Иначе бизнес не получит никакой пользы.

Графический дизайн — довольно широкая область, поэтому обычно дизайнеры специализируются на какой-то более узкой сфере. Например, создании фирменного стиля для бизнеса или дизайне рекламы. С развитием в профессии можно занять должность арт-директора, то есть руководить творческой командой, или уйти в смежные области. Например, веб или геймдизайн.

Основные знания и навыки:

  • Работа с растровыми и векторными изображениями в графических редакторах (Photoshop и Illustrator);
  • Знание основ маркетинга и брендинга;
  • Регулярное отслеживание трендов в дизайне и умение привносить их в свою работу;
  • Знание основ композиции, сочетания цветов и других базовых вещей в дизайне.

Примерный срок обучения

Зарплата

Около 1 года;

От 40 до 150 тысяч рублей. В среднем 70 тысяч.

4. UX/UI дизайнер

Это дизайнер, который занимается разработкой пользовательских интерфейсов. То есть помимо знаний о композиции и сочетаемости цветов, ему ещё нужно понимать основы поведения пользователей на сайтах. Именно этот специалист отрисовывает прототипы и макеты, которые в дальнейшем для создания сайта использует frontend разработчик. Это идеальная профессия для тех, кому интересна сфера IT, но при этом он не хочет писать код. 

Конечно же, работать такой специалист может и на дому, и в офисе. Что касается карьерного роста, можно либо оставаться в дизайне и со временем стать руководителем команды, либо освоить вёрстку и больше углубиться в сферу разработки сайтов.

Основные компетенции:

  • Знание основ дизайна;
  • Работа с графическими редакторами (Figma, Photoshop, Illustrator, Sketch) и создание там макетов для вёрстки;
  • Тестирование своих гипотез и анализ результатов.

Примерный срок обучения

Зарплата

От 1 года;

От 40 до 230 тысяч рублей. В среднем 90 тысяч.

5. Motion-дизайнер

Это специалист, который умеет создавать анимацию. Бизнес может использовать её в рекламных роликах, презентациях, видео на YouTube или даже в кино. Конечно, статические изображения всё ещё привлекают внимание пользователей, но со временем появилось понятие “баннерная слепота”, и они начали работать всё хуже. Живые картинки способны более наглядно донести до людей нужную информацию, поэтому в ближайшем будущем профессия точно останется актуальной. Так же, как и графический дизайнер, этот специалист может прокачаться до арт-директора или открыть свою студию.

Основные знания и навыки:

  • Знание основ дизайна (композиция, сочетание шрифтов и цветов);
  • Работа со специальными программами (Photoshop, After Effects. Cinema 4D, Illustrator и другие);
  • Основы сценарного мастерства.

Примерный срок обучения

Зарплата

До 1,5 лет;

От 40 до 200 тысяч рублей. В среднем 100 тысяч.

6. Мобильный разработчик

Из названия понятно, что этот специалист занимается разработкой мобильных приложений для iOS и Android. Причём такие приложения могут использоваться не только на мобильных телефонах, но и на планшетах, умных часах, электронных читалках и т.д. Обычно софт для iOS и Android разрабатывают разные специалисты, потому что в этих системах используются отдельные языки программирования. Разделения специалистов на тех, кто работает с интерфейсами, и тех, кто занят серверной частью, здесь нет. Поэтому мобильный разработчик должен ориентироваться и в дизайне, и в “подкапотной” части приложения. Карьерный рост здесь так же идёт по пути от junior до senior, плюс можно руководить командой или открыть свою студию.

Если бы нас спросили: “Какая профессия в интернете самая востребованная?”, — мобильный разработчик точно бы вошёл в топ-3.

Что должен уметь такой специалист?

  • Владеть минимум одним языком программирования (Swift для iOS, Java или Kotlin для Android);
  • Базово разбираться в веб-дизайне;
  • Ориентироваться в дополнительных инструментах для разработки (например, Git и Xcode).

Примерный срок обучения

Зарплата

От 1 года;

От 40 до 300 тысяч рублей. В среднем 170 тысяч.

7. Тестировщик

Этот специалист проверяет сайты и программы на наличие ошибок. Сам он их не исправляет, а просто составляет отчёты для разработчиков, которые потом будут заниматься устранением всех недочётов. Эту интернет-профессию называют самым простым способом для входа в IT-сферу в 2022 году. Всё потому, что учиться ей не так долго, а начальные требования не такие высокие, как у других IT-профессий. Зато потом вполне можно больше углубиться в написание кода и стать frontend или backend разработчиком.

Основные навыки:

  • Уметь проводить ручное и автоматическое тестирование;
  • Составлять отчёты с понятным описанием ошибок;
  • На базовом уровне владеть одним из популярных языков программирования.

Примерный срок обучения

Зарплата

2-3 месяца;

От 30 до 150 тысяч рублей. В среднем 60 тысяч.

8. SEO-специалист

Это человек, который занимается продвижением сайтов в поисковиках. Профессия не совсем гуманитарная: специалисту понадобятся базовые навыки работы с кодом. Всё потому, что оптимизация сайтов для SEO-продвижения включает в себя в том числе внесение нужных для поисковых систем корректировок. Также такой специалист анализирует поведение пользователей на сайте, собирает семантическое ядро и занимается подбором площадок для внешнего продвижения. Написание SEO-текстов обычно делегируется копирайтерам, но сеошник может составлять для них технические задания.

В качестве KPI такому специалисту могут ставить определённое количество уникальных пользователей, которые пришли на сайт из поиска, видимость определённых страниц по запросам из семантического ядра, а ещё конверсию. Со временем SEO-специалист может продвинуться до руководителя направления, стать интернет-маркетологом или открыть свой бизнес в сфере рекламы и маркетинга.

Основные навыки:

  • Уметь составлять семантическое ядро для сайта;
  • Базовые умения работы с кодом;
  • Постановка задач копирайтерам;
  • Работа с сервисами веб-аналитики (Яндекс.Метрика и Google Analytics).

Примерный срок обучения

Зарплата

От 4 месяцев до 1 года;

От 25 до 200 тысяч рублей. В среднем 90 тысяч.

9. Интернет-маркетолог

Эта профессия есть почти в каждом списке актуальных специальностей. Вообще, это общее название для специалистов, которые занимаются продвижением товаров и услуг в интернете. Обычно интернет-маркетологом становятся через одну из смежных областей: SMM, таргетинг, контекстная реклама, копирайтинг и т.д. То есть человек сначала углубляется в одну из этих профессий, а со временем начинает брать на себя больше стратегических задач, руководит командой дизайнеров, копирайтеров, таргетологов, контекстологов и переходит на уровень выше. Но в отдельных компаниях интернет-маркетологами могут называть и специалистов, которые занимаются только настройкой рекламы. 

В качестве KPI интернет-маркетологам часто ставят достижение определённого уровня продаж или повышение количества заявок. Со временем специалист может дорасти до руководства всеми маркетинговыми активностями компании или открыть своё агентство.

Основные навыки интернет-маркетолога:

  • Анализ рынка;
  • Базовые (как минимум) знания инструментов продвижения (SEO, контекстная и таргетированная реклама, SMM и т.д.);
  • Постановка задач смежным специалистам (копирайтерам, дизайнерам, программистам и т.д.);
  • Анализ эффективности рекламных кампаний;
  • Разработка стратегий продвижения в онлайне.

Примерный срок обучения

Зарплата

Около года;

От 25 до 300 тысяч рублей. В среднем 70 тысяч.

10. Копирайтер

Это специалист, который пишет самые разные тексты для компаний. От журналиста он отличается тем, что не должен быть объективным: у копирайтера есть конкретный заказчик, в интересах которого и будут написаны все материалы. Копирайтером можно быть в разных сферах: писать SEO-тексты или посты для соцсетей, составлять сценарии для видео, заниматься текстовым наполнением сайтов и т.д. В зависимости от сферы и KPI могут быть разными. Где-то это будет количество дочитывания статей, а где-то число обращений в компанию после прочтения поста. Копирайтер в дальнейшем может вырасти до редактора или интернет-маркетолога. Ну или открыть своё копирайтерское агентство.

Это одна из самых популярных профессий для удалённой работы в интернете , потому что порог входа в неё довольно низкий: кажется, что складывать слова в предложения не так уж и сложно. Но всё-таки, чтобы стать востребованным специалистом нужны конкретные навыки:

  • Высокая грамотность;
  • Базовые знания в рекламе и маркетинге;
  • Умение общаться с заказчиком, чтобы получить нужную для написания текста информацию.

Примерный срок обучения

Зарплата

2-3 месяца;

От 30 до 150 тысяч рублей. В среднем 60 тысяч.

Заключение

Все специалисты, о которых мы сегодня поговорили, могут:

  • Работать в офисе какой-то организации;
  • Работать удалённо, но при этом так же быть сотрудником конкретной компании;
  • Быть фрилансерами, то есть самостоятельно искать клиентов и взаимодействовать с ними;
  • Открыть собственный бизнес.

Также для освоения любой из этих профессий совсем необязательно несколько лет учиться в университете. Да, базовые знания важны, но их можно получить на курсах, а потом сразу же отправляться в “поля” и учиться остальным необходимым навыкам на практике. В некоторых случаях можно даже обойтись без курсов и изучить всё самостоятельно, но понадобится дисциплина и большая сила воли. А вообще, освоить востребованную в интернете профессию может каждый. Надо только понять область, которая вам интересна, и приложить немного усилий.

Vasiliy Aseev
Vasiliy Aseev

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