Судебная практика по налоговым спорам

Обзор судебных актов по статье 54.1 НК РФ от ФНС России

До территориальных органов ФНС довели обзор позиций, сформированных судами по итогам рассмотрения споров между налогоплательщиками и налоговиками об обоснованности доначислений со ссылкой на вышеназванную статью.

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Обзор судебных актов по статье 54.1 НК РФ от ФНС России

Объем вышел внушительный, для тех, кому интересно основное, коротко делюсь, что я смог почерпнуть полезного.

1) Если установлены взаимоотношения с «техничками» и реальный поставщик, с которым не удалось раскрыть реальные параметры сделок и вывести такие хозяйственные операции из необлагаемого оборота, снимать надо весь НДС и всю прибыль (дело Фирмы Мэри).

2) Если налоргом установлены сделки с «техничками» и известен реальный поставщик, который платил какие-то налоги по этим сделкам — нужно корректировать доначисления и вменять налогоплательщику только разницу (наценку), которая пришлась на «техничку». (дело Спецхимпрома).

3) Исключить формальный подход к оценке раскрытия реального поставщика по сделке уже после проведения мероприятий налогового контроля (дело НБС-Групп).

4) Уточненки после проведения ВНП — руководствуемся старым алгоритмом из письма ФНС от 07.06.2018 N СА-4-7/11051@, ничего не поменялось: уточненка до решения по ВНП — либо учитываем в итоговом решении по ВНП, либо выносим решение без их учёта и проводим КНП. Уточненка после решения — проводим КНП, либо назначаем повторную ВНП.

5) Если налплат принёс документы по раскрытию реальных поставщиков в суд — налоговикам исключить формальный подход к оценке этих документов, нужно полно, внятно и детально оценить их на предмет реальности и сделать мотивированный вывод о наличии или отсутствии оснований для реконструкции.

6) Если налогоплательщик умышленно вовлекал «технички» в хозяйственный оборот для наращивания стоимости закупленной им продукции — он лишается права на вычеты по НДС полностью, а не только в части соответствующей наценки.

7) При закупках через «технички» у реальных поставщиков, работающих без НДС, вычеты снимать нужно полностью, прибыль же полностью снимать нельзя, нужно пересчитывать.

8) Доначисления по «техничкам» нужно производить так, как будто договор заключен напрямую с реальным поставщиком (неплохой такой итоговый вывод, не зря он в конце).

От себя добавлю, что, как и прописано в письме ФНС 3060, обязательно нужно исследовать форму вины, при установлении умышленных действий налогоплательщика, его вовлеченности в схему, ни на какую «налоговую реконструкцию» он претендовать не сможет.

Больше информации в TG-канале Налоговый инспектор.

 

Налоговый_инспектор
Налоговый_инспектор

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