Обзор судебных актов по статье 54.1 НК РФ от ФНС России

Объем вышел внушительный, для тех, кому интересно основное, коротко делюсь, что я смог почерпнуть полезного.

1) Если установлены взаимоотношения с «техничками» и реальный поставщик, с которым не удалось раскрыть реальные параметры сделок и вывести такие хозяйственные операции из необлагаемого оборота, снимать надо весь НДС и всю прибыль (дело Фирмы Мэри).

2) Если налоргом установлены сделки с «техничками» и известен реальный поставщик, который платил какие-то налоги по этим сделкам — нужно корректировать доначисления и вменять налогоплательщику только разницу (наценку), которая пришлась на «техничку». (дело Спецхимпрома).

3) Исключить формальный подход к оценке раскрытия реального поставщика по сделке уже после проведения мероприятий налогового контроля (дело НБС-Групп).

4) Уточненки после проведения ВНП — руководствуемся старым алгоритмом из письма ФНС от 07.06.2018 N СА-4-7/11051@, ничего не поменялось: уточненка до решения по ВНП — либо учитываем в итоговом решении по ВНП, либо выносим решение без их учёта и проводим КНП. Уточненка после решения — проводим КНП, либо назначаем повторную ВНП.

5) Если налплат принёс документы по раскрытию реальных поставщиков в суд — налоговикам исключить формальный подход к оценке этих документов, нужно полно, внятно и детально оценить их на предмет реальности и сделать мотивированный вывод о наличии или отсутствии оснований для реконструкции.

6) Если налогоплательщик умышленно вовлекал «технички» в хозяйственный оборот для наращивания стоимости закупленной им продукции — он лишается права на вычеты по НДС полностью, а не только в части соответствующей наценки.

7) При закупках через «технички» у реальных поставщиков, работающих без НДС, вычеты снимать нужно полностью, прибыль же полностью снимать нельзя, нужно пересчитывать.

8) Доначисления по «техничкам» нужно производить так, как будто договор заключен напрямую с реальным поставщиком (неплохой такой итоговый вывод, не зря он в конце).

От себя добавлю, что, как и прописано в письме ФНС 3060, обязательно нужно исследовать форму вины, при установлении умышленных действий налогоплательщика, его вовлеченности в схему, ни на какую «налоговую реконструкцию» он претендовать не сможет.

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