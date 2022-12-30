Трудовые отношения

Какие документы требуются для заключения договора ГПХ? Требуется ли СНИЛС?

При заключении договора гражданско-правового характера (ГПХ) стороны выступают не в качестве работодателя и работника, а в качестве заказчика и исполнителя. Отношения между ними регулируются не трудовым, а гражданским законодательством (ст. 779 – 783 ГК РФ).

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Какие документы требуются для заключения договора ГПХ? Требуется ли СНИЛС?
фото из интернета

Гражданский Кодекс РФ не содержит перечень документов, которые гражданин должен предоставить организации-заказчику при заключении договора ГПХ. Вывод о необходимости предоставления определенных документов можно сделать исходя из иных нормативно-правовых актов. Список необходимых документов:

1. Документ, удостоверяющего личность исполнителя

2. ИНН

3. СНИЛС.

Обоснованием необходимости ИНН является тот факт, что вознаграждение, выплаченное гражданину по договору ГПХ, облагается НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ). Российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, признаются налоговыми агентами по НДФЛ в отношении таких доходов (п. 1 ст. 226 НК РФ). Организация-заказчик представляет в налоговый орган сведения о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ), в справке налоговый агент должен указать ИНН налогоплательщика.

Что касается СНИЛС, то ежемесячный отчет по форме СЗВ-М обязаны представлять все страхователи. В нем отражаются сведения о лицах, которым выплатили доход по трудовым или гражданско-правовым договорам, в том числе должен быть указан СНИЛС (п.2.2 ст.11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»). Также СНИЛС требуется в связи с тем, что вознаграждение исполнителя облагается страховыми взносами на ОПС, ОМС (пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 421 НК РФ, Письмо Минфина от 23.06.2020 N 03-04-05/54027).

Таким образом при заключении договора ГПХ обязательными к предоставлению документами от исполнителя являются паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, свидетельство ИНН, СНИЛС. К дополнительным документам можно отнести документы, подтверждающие квалификацию, образование.

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Трудовые отношения

Какие документы требуются для заключения договора ГПХ? Требуется ли СНИЛС?

При заключении договора гражданско-правового характера (ГПХ) стороны выступают не в качестве работодателя и работника, а в качестве заказчика и исполнителя. Отношения между ними регулируются не трудовым, а гражданским законодательством (ст. 779 – 783 ГК РФ).

Какие документы требуются для заключения договора ГПХ? Требуется ли СНИЛС?

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