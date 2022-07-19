Как пользоваться агентскими услугами в Казахстане и не нажить себе проблем

Согласно п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Следовательно, у российской организации возникает обязанность по информированию и представлению в органы МВД РФ уведомления о заключении гражданско-правового договора с иностранным гражданином по форме, указанной в приложении № 13 к Приказу МВД РФ от 04.06.2019 № 363, если иностранный гражданин осуществляет деятельность на территории РФ.

Поскольку в рассматриваемом случае, иностранный гражданин осуществляет деятельность, находясь на территории иностранного государства, то указанной обязанности у российской организации не возникает.

НДФЛ

Если с иностранным гражданином заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг, при этом, работы выполняются, услуги оказываются иностранным гражданином на территории иностранного государства (не в Российской Федерации), то согласно со ст. 209 НК РФ объектом налогообложения НДФЛ признается доход, полученный налогоплательщиками:

1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации — для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;

2) от источников в Российской Федерации — для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Согласно пп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ, вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации для целей налогообложения относится к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации.

Если физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ, его доходы от источников за пределами РФ в виде вознаграждения по гражданско-правовому договору не являются объектом обложения НДФЛ, а российская организация, производящая соответствующие выплаты в пользу указанного лица, не признается налоговым агентом (п. 2 ст. 209 НК РФ).

В этом случае, при выплате дохода иностранному гражданину за выполненные работы, оказанные услуги на территории иностранного государства по заключенному гражданско-правовому договору, российской организации НДФЛ удерживать не нужно.

Иностранный гражданин должен самостоятельно задекларировать свои доходы и уплатить налог в соответствии с национальным налоговым законодательством иностранного государства.

(см.Письма МФ РФ от 26.08.2019 № 03-04-05/65456, от 12.07.2019 № 03-08-05/51949 от 05.07.2019 № 03-04-05/49870).

Страховые взносы

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в частности, по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии с положениями федеральных законов иностранные граждане, осуществляющие деятельность по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, подлежат обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию, если они постоянно или временно проживают (в отдельных случаях — временно пребывают) на территории Российской Федерации.

Выплаты, начисленные иностранному гражданину на основании договора гражданско-правового характера, исполнение которого происходит за пределами территории РФ, страховыми взносами не облагаются, так как указанный иностранный гражданин не является застрахованным лицом в системе ОПС, ОМС и ФСС в Российской Федерации.

(см.Письма МФ РФ от 01.08.2018 № 03-04-06/54292, от 13.07.2018 № 03-15-06/48881, от 20.12.2017 № 03-04-05/85191).

В договоре необходимо прописать, что гражданин республики Казахстан (РК) работает, находясь на территории РК. Результаты работы передаются, например, через интернет или по почте. Плюс обязательное условие — вознаграждение за выполненные по договору работу выплачивается на карту банка РК.

По налогообложению доходов физических лиц в Казахстане дан Ответ Председателя КГД МФ РК от 29.11.2019 года на вопрос от 06.11.2019 года № 579233. В частности, в нем сказано:

Согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктам 2,3 статьи 217 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 25.12.2017г. № 120-VI резидентом Республики Казахстан в целях Налогового Кодекса, признается физическое лицо постоянно пребывающее в Республики Казахстан и непостоянно пребывающее в Республике Казахстан, но центр жизненных интересов которого находится в Республике Казахстан.

Физическое лицо признается постоянно пребывающим в Республике Казахстан для текущего налогового периода, если оно находится в Республике Казахстан не менее ста восьмидесяти трех календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом последовательном двенадцатимесячном периоде, оканчивающемся в текущем налоговом периоде.

Центр жизненных интересов физического лица признается находящимся в Республике Казахстан при одновременном выполнении следующих условий:

1) физическое лицо имеет гражданство Республики Казахстан или разрешение на проживание в Республике Казахстан (вид на жительство);

2) супруг(а) и (или) близкие родственники физического лица проживают в Республике Казахстан;

3) наличие в Республике Казахстан недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности или на иных основаниях физическому лицу и (или) супругу(е) и (или) его близким родственникам, доступного в любое время для его проживания и (или) для проживания супруга(и) и (или) его близких родственников.

Таким образом, физическое лицо может быть признано резидентом Республики Казахстан, в целях Налогового кодекса, если пребывает на территории Республики Казахстан более ста восьмидесяти трех календарных дней (включая дни приезда и отъезда) и (или) центр жизненных интересов физического лица, находится в Республике Казахстан.

В связи с чем, учитывая, что гражданин Республики Казахстан пребывает в Республике Казахстан более 183 дней, то такое лицо признается резидентом Республики Казахстан в целях налогообложения.

По расчетам сообщаем следующее:

Валютное резидентство:

Закон № 173-ФЗ делит всех участников валютных отношений на резидентов и нерезидентов (ст. 1 Закона № 173-ФЗ).

Согласно этому закону, резидентами являются:

— граждане России;

— Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образования;

— иностранцы, постоянно проживающие в России, кроме постоянно проживающих в иностранных государствах не менее года;

— российские фирмы и их обособленные подразделения за рубежом;

— дипломатические и другие официальные представительства России за границей.

Статус резидента нужно подтвердить документами. Так, основной документ человека, который подтверждает российское гражданство, — паспорт.

А нерезидентами считают:

людей, которые не являются резидентами по валютному законодательству;

иностранные фирмы, которые зарегистрированы и находятся за пределами России, а также их филиалы и представительства, находящиеся в России;

иностранные дипломатические и другие официальные представительства в России, а также международные или межправительственные организации.

Так как, стороны (исходя из предоставленных документов) являются резидентом и нерезидентом РФ, то, на них распространяется действие валютного законодательства и штрафов за его нарушение.

А именно:

В отношении расчетов по договорам купли-продажи с физическим лицом — нерезидентом установлено, что юридические лица — резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами — нерезидентами в наличной валюте РФ, при этом договор купли-продажи товаров должен быть розничным (абз. 3 ч. 2 ст. 14 Закона № 173-ФЗ).

Расчеты по выплате организации-резидента физическому лицу — нерезиденту суммы по договору купли-продажи в наличной форме не входят в установленный ст. 14 Закона № 173-ФЗ перечень операций, разрешенных без использования банковских счетов в уполномоченных банках.

Таким образом, организация — резидент РФ должна расплатиться с иностранным гражданином — нерезидентом только в безналичной форме с использованием банковского счета в уполномоченном банке.

Согласно пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон № 173-ФЗ) к валютным операциям относится в том числе использование между резидентом и нерезидентом валюты Российской Федерации в качестве средства платежа.

Согласно ст. 6 Закона № 173-ФЗ валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных ст.ст. 7, 8 и 11 Закона № 173-ФЗ. При этом ст.ст. 7, 8 Закона № 173-ФЗ утратили силу, а нормы ст. 11 Закона № 173-ФЗ регулируют операции по купле-продаже иностранной валюты. Таким образом, использование валюты РФ в расчетах между резидентом и нерезидентом может осуществляться без ограничений.

При этом в силу ч. 2 ст. 14 Закона № 173, если иное не предусмотрено нормами Закона № 173-ФЗ, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами — резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается ЦБ РФ.

Статья 14 Закона № 173-ФЗ предусматривает ряд исключений из этого правила. Так, юридические лица — резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты при оказании физическим лицам — нерезидентам на территории Российской Федерации транспортных, гостиничных и других услуг, оказываемых населению.

В то же время необходимо учитывать следующее.

В силу ч. 2 ст. 5 Закона № 173-ФЗ для реализации функций, предусмотренных Законом № 173-ФЗ, Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации издают в пределах своей компетенции акты органов валютного регулирования, обязательные для резидентов и нерезидентов. Если порядок осуществления валютных операций, порядок использования счетов (включая установление требования об использовании специального счета) не установлены органами валютного регулирования, валютные операции осуществляются, счета открываются и операции по счетам проводятся без ограничений.

Под осуществлением незаконных валютных операций, влекущим административную ответственность, понимаются (ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ):

— осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации;

— осуществление валютных операций с невыполнением установленных требований об использовании специального счета и требований о резервировании;

— списание и (или) зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного требования о резервировании.

Проведение расчетов при осуществлении валютной операции, не запрещенной законодательством, а также не регламентированной требованиями об использовании специального счета и о резервировании, не образует объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.

Обращаем внимание, договоры могут попасть под усиленный контроль банка и Росфинмониторинга по федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем и финансирования терроризма» в случае, если:

1. В договорах не определен четко их предмет (не определены действия / деятельность), т.е., что именно будет выполняться для поиска покупателя;

2. Не предусмотрено отчетных форм и документов;

3. Стоимость в договоре указана, что устанавливается дополнительным соглашением, при этом, не понятно, как будет формироваться стоимость, если продажная цена будет выше или ниже, чем сейчас установлена;

4. Не установлено применимое право и подсудность (целесообразнее, чтоб это была территория РФ);

5. Не установлены сроки исполнения договоров;

6. Договоры предусматривают «гонорар успеха», а оплату самих услуг нет.

Так же, напоминаем, что для того, чтобы учесть расходы при расчете налога на прибыль необходимо их соответствие требованиям ст.252 НК РФ — расходы должны быть экономически обоснованы, а в соответствии со ст.54.1 НК РФ на первый план выходят деловая цель, реальность сделки, и то, кто на самом деле выполнял обязательства по этой сделке.