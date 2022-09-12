Нарушения, за которые несет ответственность главбух

Ответственность главного бухгалтера делиться на три типа:

Уголовная

Субсидиарная

Административная

Чаще всего ответственность распределяется между бухгалтером и директором компании:

Уголовная ответственность

Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов или неисполнение организацией обязанности налогового агента.

Наказание:

Штраф — от 100 000 до 300 000 рублей;

Принудительные работы до 2 лет с лишением права заниматься деятельностью до 3 лет или без такового;

Арест до 6 месяцев;

Лишение свободы до 2 лет с лишением права заниматься деятельностью до 3 лет или без такового.

(ст. 199, 199.1, 199.4 УК РФ, пп. 3, 7, 17 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64)

Субсидиарная ответственность

В случае, если бухгалтер признан КДЛ (контролирующее деятельность лицо) либо совершил действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся в ней сведений он несет субсидиарную ответственность. Размер штрафа устанавливается в суде. (пп.2,4 п.2, п.4,6 ст. 61.11 Закона о банкротстве, п.24 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53).

Есть случаи, когда ответственность несет только главбух, так как правонарушение связано с его трудовыми обязанностями:

Административная ответственность

Бухгалтер не выполняет или ненадлежащее выполняет свои служебные обязанности (ст. 15.11 КоАП РФ). Размер штрафа — от 5000 до 10 000 руб.

Нарушение сроков сдачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам. Размер штрафа — от 300 до 500 рублей.

Отказ представлять в налоговую документы или сведения, необходимые для налогового контроля. Размер штрафа — от 100 до 300 рублей.

Материальная ответственность

Бухгалтер несет материальную ответственность в случаях работы с кассой. (п. 4.2 указания Банка России от 11 марта 2014 № 3210-У).

Материальная ответственность может быть:

Полная;

Ограниченная;

В случае ограниченной материальной ответственности сотрудник выплачивает штраф в пределах его среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).

Полная материальная ответственность может быть возложена на бухгалтера, если это предусмотрено трудовым договором (ст. 243 ТК РФ).

Топ «грубых нарушений» бухгалтера

Занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;

Искажение финансовой отчетности не менее чем на 10 процентов;

Регистрация мнимого объекта бухгалтерского учета (несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни); Ведение счетов в регистрах, которые не применяются;

Составление финансовой отчетности на основе несуществующих данных.

Сумма штрафа при этих наущениях колеблется в размере от 5000 до 10000 (15.11 КоАП РФ).