Главбух: права, обязанности, передача дел

Нарушения, за которые несет ответственность главбух

Виды ответственности, штрафы.

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Нарушения, за которые несет ответственность главбух

Ответственность главного бухгалтера делиться на три типа:

  • Уголовная
  • Субсидиарная
  • Административная

Чаще всего ответственность распределяется между бухгалтером и директором компании:

Уголовная ответственность

Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов или неисполнение организацией обязанности налогового агента.

Наказание:

  • Штраф — от 100 000 до 300 000 рублей;
  • Принудительные работы до 2 лет с лишением права заниматься деятельностью до 3 лет или без такового;
  • Арест до 6 месяцев;
  • Лишение свободы до 2 лет с лишением права заниматься деятельностью до 3 лет или без такового.

(ст. 199, 199.1, 199.4 УК РФ, пп. 3, 7, 17 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64)

Субсидиарная ответственность

В случае, если бухгалтер признан КДЛ (контролирующее деятельность лицо) либо совершил действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся в ней сведений он несет субсидиарную ответственность. Размер штрафа устанавливается в суде. (пп.2,4 п.2, п.4,6 ст. 61.11 Закона о банкротстве, п.24 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53).

Есть случаи, когда ответственность несет только главбух, так как правонарушение связано с его трудовыми обязанностями:

Административная ответственность

  • Бухгалтер не выполняет или ненадлежащее выполняет свои служебные обязанности (ст. 15.11 КоАП РФ). Размер штрафа — от 5000 до 10 000 руб.
  • Нарушение сроков сдачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам. Размер штрафа — от 300 до 500 рублей.
  • Отказ представлять в налоговую документы или сведения, необходимые для налогового контроля. Размер штрафа — от 100 до 300 рублей.

Материальная ответственность

Бухгалтер несет материальную ответственность в случаях работы с кассой. (п. 4.2 указания Банка России от 11 марта 2014 № 3210-У).

Материальная ответственность может быть:

  • Полная;
  • Ограниченная;

В случае ограниченной материальной ответственности сотрудник выплачивает штраф в пределах его среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).

Полная материальная ответственность может быть возложена на бухгалтера, если это предусмотрено трудовым договором (ст. 243 ТК РФ).

Топ «грубых нарушений» бухгалтера

  • Занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;
  • Искажение финансовой отчетности не менее чем на 10 процентов;
  • Регистрация мнимого объекта бухгалтерского учета (несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни); Ведение счетов в регистрах, которые не применяются;
  • Составление финансовой отчетности на основе несуществующих данных.

Сумма штрафа при этих наущениях колеблется в размере от 5000 до 10000 (15.11 КоАП РФ).

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