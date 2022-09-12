Нарушения, за которые несет ответственность главбух

Ответственность главного бухгалтера делиться на три типа:
- Уголовная
- Субсидиарная
- Административная
Чаще всего ответственность распределяется между бухгалтером и директором компании:
Уголовная ответственность
Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов или неисполнение организацией обязанности налогового агента.
Наказание:
- Штраф — от 100 000 до 300 000 рублей;
- Принудительные работы до 2 лет с лишением права заниматься деятельностью до 3 лет или без такового;
- Арест до 6 месяцев;
- Лишение свободы до 2 лет с лишением права заниматься деятельностью до 3 лет или без такового.
(ст. 199, 199.1, 199.4 УК РФ, пп. 3, 7, 17 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64)
Субсидиарная ответственность
В случае, если бухгалтер признан КДЛ (контролирующее деятельность лицо) либо совершил действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся в ней сведений он несет субсидиарную ответственность. Размер штрафа устанавливается в суде. (пп.2,4 п.2, п.4,6 ст. 61.11 Закона о банкротстве, п.24 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53).
Есть случаи, когда ответственность несет только главбух, так как правонарушение связано с его трудовыми обязанностями:
Административная ответственность
- Бухгалтер не выполняет или ненадлежащее выполняет свои служебные обязанности (ст. 15.11 КоАП РФ). Размер штрафа — от 5000 до 10 000 руб.
- Нарушение сроков сдачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам. Размер штрафа — от 300 до 500 рублей.
- Отказ представлять в налоговую документы или сведения, необходимые для налогового контроля. Размер штрафа — от 100 до 300 рублей.
Материальная ответственность
Бухгалтер несет материальную ответственность в случаях работы с кассой. (п. 4.2 указания Банка России от 11 марта 2014 № 3210-У).
Материальная ответственность может быть:
- Полная;
- Ограниченная;
В случае ограниченной материальной ответственности сотрудник выплачивает штраф в пределах его среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).
Полная материальная ответственность может быть возложена на бухгалтера, если это предусмотрено трудовым договором (ст. 243 ТК РФ).
Топ «грубых нарушений» бухгалтера
- Занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;
- Искажение финансовой отчетности не менее чем на 10 процентов;
- Регистрация мнимого объекта бухгалтерского учета (несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни); Ведение счетов в регистрах, которые не применяются;
- Составление финансовой отчетности на основе несуществующих данных.
Сумма штрафа при этих наущениях колеблется в размере от 5000 до 10000 (15.11 КоАП РФ).