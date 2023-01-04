Сравнение раздела имущества нажитого в гражданском браке до и после принятия Семейного кодекса ДНР

Что такое гражданский брак?

Раньше все браки регистрировала только церковь. Со временем образовывались союзы мужчин и женщин, которые из-за религиозных ограничений церковь принять не могла. Такие браки учи­тывались в органах власти и стали называться гражданскими/светскими. А в наши дни гра­жданским браком стали называть фактическое проживание мужчины и женщины, без какой-либо регистрации вообще. Даже для венчания сейчас требуется свидетельство о регистрации брака в ЗАГСе.

Какие имущественные права признаются в неофициальном браке?

Юридический взгляд на гражданский брак менялся со временем. Так, в СССР юридическую силу имел только официальный зарегистрированный брак. Права и обязанности супругов, предусмотренные в семейным законодательстве, не возникали при фактическом проживании одной семьёй. После выхода Украины из СССР в 1990 году, прежнее законодательство продолжало действовать, пока не было заменено новым актуальным национальным законодательством. Лишь только спустя 14 лет, в 2004 году, в Украине вступил в силу новый Семейный.кодекс, ко­торый предусматривал возможность делить имущество, приобретенное в незарегистрированном браке пополам.

в оригинале: Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають од­нією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою

1. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебу­вають у шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного про­живання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

2. На майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, поширюються положення глави 8 цього.Кодексу. в переводе: Статья 74. Право на имущество женщины и мужчины, проживающие од­ной семьей, но не состоящие в браке между собой

1. Если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не состоят в бра­ке между собой, имущество, приобретенное ими за время совместного про­живания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними.

2. На имущество, являющееся объектом права общей совместной собственности женщины и мужчины, которые не находятся в браке между собой, распространяются положения главы 8 этого.Кодекса.

Комментированные кодексы приводили следующие разъяснения:

На имущество, являющееся объектом права общей совместной собственности женщины и мужчины, которые не состоят в браке между собой, или в каком-нибудь другом браке, распространяются положения главы 8 СК Украины.

Таким образом, ч. 2 комментируемой статьи распространяет на лиц, которые не состоят в браке между собой, но проживают одной семьей, положения СК, связанные с приобретением во время совместного проживания права на приобретенное имущество, по аналогии регулирования отношений между лицами, состоящими в зарегистрированном браке. Однако приведенное положение противоречит правилу ч. 2 ст. 21 СК Украины, согласно которому проживание одной семьей женщины и мужчины без регистрации брака не является основанием для возникновения у них прав и обязанностей супругов.

После вступления в силу СК Украины совместное приобретение имущества мужчиной и женщиной, которые совместно проживают без регистрации брака, является возникновением общей совместной собственности, если иное не установлено договором. Учитывая, что некоторые лица совместно проживали до 2004 года, то это положение должно быть учтено в дальнейшем при распределении совместно приобретенного ими имущества, поскольку закон не имеет обратного действия во времени.

В ином случае, мужчине и женщине, которые проживали совместно одной семьей до 2004 года и которые пожелают заключить договор после 2004 года, необходимо отграничивать имущество, приобретенное до 2004 года, и определить в договоре его режим раздельного или установить режим общности на все приобретенное ими имущество. При этом в договоре необходимо устанавливать момент, с которого началось общее проживание мужчины и женщины.

Какие нормы действуют сейчас в ДНР?

На момент провозглашения независимости ДНР (2014 г) действовала редакция СКУ содержащая эту волшебную статью. И эта статья работала. Суды в исковом производстве устанавливали факт совместного проживания одной семьёй без регистрации брака и делили имущество. При этом отдельного соглашения о совместном имуществе не требовалось. Так было до 2020 года, до мо­мента принятия и вступления в силу Семейного кодекса ДНР. Следуя цели гармонизации законодательства скопировали Семейный кодекс России, а там нет таких «волшебных» статей как ст. 74 СКУ.

В итоге:

Ещё имеем возможность обращаться в суды ДНР с исковыми заявлениями о признании права собственности на имущество приобретенное в гражданском (фактическом) браке при условии: мужчина и женщина проживали одной семьёй без регистрации брака, вели совместное хозяйство в период времени до 01.09.2020 года. Всё что позднее под раздел попадать не будет.

Почитать по этой теме можно:

Кодекс законов о семье, браке и опеке 1926 г. и предшествующие ему постановления. 1924-1926 гг.

Кодекс о браке и семье РСФСР

Позиция прокуратуры по гражданскому браку в РФ

Порядок венчания (ответ на сайте Госуслуги)

Определение ВС от 16 июня 2020 года № 5-КГ20-29

Юридические услуги в судах ДНР – моя специализация!

Я в телеграм