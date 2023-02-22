Неосновательное обогащение в ДНР: как покупатели получают товар и услуги бесплатно

Гражданский кодекс называет неосновательным обогащением – имущество, в том числе деньги, приобретённые или сбережённые за счет потерпевшего без установленных законом или договором оснований. То есть, образно, это чужие деньги, которые остались у вас и объяснить законность их получения не можете.

В качестве примера выберем Сергея, который продаёт мебель по объявлению в интернете. Представим, что ему звонят и просят привезти мебель очень срочно и настаивают на доплате сверх цены ещё 30% за срочность. Чтобы Серёжа долго не размышлял, ему на карту приходит вся сумма предоплатой. Большинство согласились бы на такую сделку: и товар продал и бонус получил, не жизнь, а сказка. Сергей привозит мебель, разгружают грузчики покупателя, и довольный предприниматель направляется домой. Счастливый конец? Большой бочкой дёгтя в этом случае будет отсутствие документов о передаче мебели в обмен на оплату. Впопыхах никто не задумался над формальностями, ведь полагали, что главное это контролировать оплату.

Примерно через три недели этот «покупатель» напомнит о себе претензией, а чуть позже исковым заявлением о возврате предоплаты. Истец укажет, что товар оплатил, а Сергей от заключения договора уклоняется и мебель продавать отказывается.

По такому делу Сергей должен будет доказать наличие договора, его надлежащее исполнение, приём-передачу мебели нужного количества и качества, а покупатель обойдётся лишь выпиской из банка в доказательство денежного перевода. Проигравший компенсирует победителю судебные расходы. Не будем забывать, что даже если продавец оплатит налог с полученных денег, то это не защитит от возврата спорной суммы потерпевшему.

Можно описать и случай Виталия, который переводил своему бизнес-партнёру на карту средства для закупки товара, а спустя полгода, после ссоры, потребовал пару миллионов обратно, назвав эти деньги в исковом заявлении займом.

Почему эта статья актуальна именно сейчас. В ДНР судится было неудобно, сложно, долго, дорого, мы все друг друга знали и строили бизнес порой на личных отношениях. В России гораздо больше участников оборота и они нацелены на получение дохода. Судебная система, по сравнению с ДНР, работает быстрее и на порядок доступнее: возможно обратиться в любой суд на территории РФ через специальный сайт не выходя из дома и участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи. Поэтому любая возможность взыскать с наивного предпринимателя деньги будет реализована мгновенно. Кроме того, привыкшие к наличке дончане ещё не получили достаточно опыта с операциями по безналу.

Статья в журнале NeObhodimka

Как защититься от требований из неосновательного обогащения?

Первое – заключать договор, хоть на бумаге, хоть в электронном виде.

Второе – составлять закрывающие документы (в России это универсальный передаточный документ или другие подробные акты и накладные).

Третье – получая оплату не от покупателей, составляйте банальные, простейшие расписки: передал-получил для таких-то целей.

Для разрешения более серьёзных вопросов обращайтесь к специалистам. Ведь вы не смотрите в ютубе как лечить зубы, а направляетесь сразу в стоматологию. Так вот не слушайте юристов, а поручайте им делать их работу.

Ещё одним риском возврата денежных средств является сотрудничество с банкротом, но это уже тема следующей заметки.