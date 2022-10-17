Эксперты провели опрос и выяснили, почему жители России оформляют карты «Мир»

Согласно результатам, 30% респондентов оформили карту «Мир», потому что платежные системы Visa и Mastercard ушли из России.

21% опрошенных не стали оформлять карту. 18% читателей карта нужна для перечисления зарплаты, поскольку они работают в бюджетных организациях, а 17% — получают на нее пособия. 6% участников опроса используют ее для туристического кэшбэка, и еще 6% — из-за обещаний банка перечислять большой кэшбэк. 2% ответивших оформили карту исключительно из-за красивого дизайна. Подобные результаты исследования говорят о том, что россияне недостаточно информированы обо всех преимуществах карты «Мир».

В чем заключаются преимущества карты «Мир»

21 сентября 2022 года с сайта данной платежной системы убрали список стран, в которых принимаются карты. Теперь в разделе, посвященном местам приема карт «Мир», отображается только блок о России.

До этого на сайте платежной системы имелась информация о том, что карты принимаются в 11 странах, среди которых: Абхазия, Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Осетия и Южная Корея.

Сегодня оформить «Мир» предлагают 158 российских банка. В них можно заказать дебетовые, кредитные, цифровые, кобейджинговые и социальные карты. С их помощью легко оплачивать товары, в том числе заказы в зарубежных интернет-магазинах, например, на AliExpress, совершать другие платежи и переводить средства. Помимо этого, «Мир» предлагает высокий процент на остаток по счету и кэшбэк, который зачастую выше, чем у других дебетовых карт. А почти 80 регионов РФ предлагают возможность использовать карту в качестве проездного билета.

Где за рубежом принимают карты «Мир»

Сейчас карту «Мир» повсеместно принимают в Беларуси, поэтому можно легко перевести средства на счета «Белкарт». В Казахстане с картой работает «Сбербанк Казахстан», а в Узбекистане принимают кобейджинговые карты Uzcard — «Мир». Во Вьетнаме карты «Мир» принимает крупнейший банк VRB, в Киргизии с картами работают все финучреждения, а в Таджикистане — «Амонатбонк» и «Душанбе Сити». В Южной Корее картой можно расплатиться в терминалах BC Card, а в Абхазии — в любой точке с бесконтактной оплатой. Также о приеме карт «Мир» в скором времени уже заявили в Египте и на Кубе.

Где можно оформить карту «Мир»

Оформить карту «Мир» можно в любом банке.

Какие соцвыплаты перечисляют на карты «Мир»

На карты «Мир» можно получить:

пенсии;

пособие по безработице;

ежемесячные выплаты гражданам, подвергшимся радиации;

пособия по беременности и родам;

пособия беременным женщинам, которые встали на медицинский учет на ранних сроках беременности (до 12 недель);

единовременную выплату при рождении ребенка;

пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет;

ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет;

субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и ЖКУ;

выплаты почетным донорам;

денежное довольствие мобилизованным россиянам.

Какие бонусы можно получить на карту «Мир»

Владельцы карты «Мир» могут получить кэшбэк до 30% на оплату товаров и услуг.

В некоторых регионах карту «Мир» можно использовать в качестве проездного билета. Например, в Республике Алтай, стоимость такой транспортной карты для льготных категорий жителей региона составляет 148 рублей в месяц.

Некоторые субъекты РФ предлагают карты «Мир» с дополнительными сервисами. Так жители Санкт-Петербурга могут заказать Единую карту петербуржца с возможностью оплаты, полисом ОМС, ЭЦП, пригородной транспортной картой и шагомером, где количество шагов за день обменивается на бонусные баллы.

Как использовать цифровую версию карты

Вы можете заказать только цифровую карту на телефон или скачать приложение Mir Pay на свой смартфон на базе Android. Использовать гаджет можно во всех терминалах и банкоматах с поддержкой бесконтактных платежей. Для этого достаточно включить телефон и поднести его к терминалу. При покупках от 1000 рублей необходимо предварительно разблокировать экран смартфона, а потом провести оплату.