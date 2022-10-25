Эксперты рассказали, как взять кредит так, чтобы не оказаться в долговой яме

Эксперты финансового сервиса Bankiros.ru провели опрос в телеграм-канале и выяснили, как часто россияне обращаются к заемным средствам и сколько заемщиков задумываются о банкротстве из-за невозможности выплачивать кредит. Как показало исследование, большинство опрошенных не оформляли кредиты (45%) и не задумываются о банкротстве (69%). Всего в исследовании приняло участие 2 604 человека.

Среди респондентов 45% никогда не оформляли кредиты и предпочитают пользоваться собственными средствами. Один кредит есть у 17% опрошенных, у 8% – два кредита, у 5% – больше трёх кредитов, а ещё 3% расплачиваются по трем кредитам сразу. Среди респондентов 11% погасили все кредиты, 10% больше не планируют обращаться к заёмным средствам, а 1% приняли решение рефинансировать задолженность.

Во второй части опроса эксперты Bankiros узнали, сколько заемщиков задумываются о банкротстве и как респонденты вообще относятся к этой процедуре. Так, 69% опрошенных погашают займы в срок и даже не задумываются о том, что объявлять себя банкротами. Еще 9% уверены, что банкротство обойдется для них дороже и займет больше времени, чем процесс погашение кредита, а 8% не понимают особенности процедуры. 5% предпочитают дождаться истечения сроков исковой давности, а другие 5% – уже находится в процессе банкротства или когда-то проходили через эту процедуру. Меньше всего опрошенных (4%) на данный момент читают о процедуре и консультируются с юристами.

По мнению экспертов Bankiros, такие результаты опросов говорят о том, что многие россияне негативно относятся к кредитам, опасаются их брать, а также не понимают нюансов процедуры банкротства.

Как избежать долговой ямы?

Бояться брать кредиты не стоит – достаточно знать, как грамотно подойти к займу, и на какие нюансы стоит обратить внимание при его оформлении. Так, прежде чем взять кредит, стоит объективно оценить свои финансовые возможности и ответить на три главных вопроса:

Получится ли регулярно вносить ежемесячный платеж? Долговая нагрузка не должна составлять более 30% бюджета. Выходят ли ежемесячные платежи за эти рамки? В случае потери работы, получится ли оплачивать кредит, откуда брать деньги?

Все эти вопросы помогут оценить ситуацию и подготовить план на случай непредвиденных ситуаций. Не стоит обращаться в первый попавшийся банк – лучше изучить предложения от нескольких кредиторов и оформить кредит там, где будут предложены наиболее выгодные условия по ставкам, сумме, срокам, требованиям, а также будет удобно вносить платежи. Особое внимание стоит уделить отзывам – они могут многое сказать о кредитной организации и позволяют отсеять проблемные банки. Также обращаться стоит только к тем кредиторам, которые действуют по закону, а значит, имеют лицензию Банка России.

Важно внимательно изучить кредитный договор: сделать это можно дома в течение 5 дней. Некоторые банки увеличивают это время и дают сроки в 30 и более дней. В случае, если клиенту не дают договор или не разрешают забрать его на изучение, стоит насторожиться. Это повод для жалобы в ЦБ РФ или Ассоциацию российских банков.

Если после прочтения договора остались вопросы, их можно и нужно уточнять у менеджера банка. А если договор остается непонятен даже после изучения и обсуждения с работниками банка, подписывать его не стоит – иначе в будущем могут ждать неприятные сюрпризы.

В случае возникновения трудностей с оплатой кредита можно обратиться в банк и попросить кредитные каникулы, а также реструктурировать задолженность. Если это не поможет и оплачивать кредит больше нет возможности, стоит задуматься о банкротстве – правильно пройти через этот процесс помогут юристы.

Какие еще нюансы стоит знать?