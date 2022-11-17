Подведены итоги Форума и Премии Investment Leaders-2022

12 ноября в отеле «Москва Марриотт Новый Арбат» прошёл ежегодный Форум Investment Leaders, который собрал более тысячи участников на одной площадке.

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Подведены итоги Форума и Премии Investment Leaders-2022

Известные инвесторы, банкиры и государственные деятели выступили перед участниками мероприятия и представили свое видение текущей экономической ситуации. Посетители имели возможность задать вопросы экспертам и получить личные рекомендации.

Завершением Форума стало вручение наград лауреатам Премии Investment Leaders-2022.

Победителями этого года стали:

В категории «Инфраструктура инвестирования»:

УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» — номинация «Управляющая компания года»

СЕРВИС «ГАЗПРОМБАНК ИНВЕСТИЦИИ» — номинация «Брокер года»

В категории «Инвестиционные компании»:

ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ» — номинация «Лучшая инвестиционная компания для квалифицированных инвесторов»

В категории «Брокеры для инвестирования»:

АО «Финам» — номинация «Лучший брокер для розничного инвестора»

В категории «Доверительное управление»:

АО УК «ПЕРВАЯ» — номинация «Лучшая управляющая компания для состоятельных клиентов»

ООО «РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» — номинация «Прорыв года»

В категории «Управление благосостоянием»:

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» — номинация «Лучшая УК по качеству управления активами»

АО УК «ИНГОССТРАХ – ИНВЕСТИЦИИ» — номинация «Инвестиционная стратегия года»

В категории «Инвестиции в фонды»:

АО УК «ИНГОССТРАХ – ИНВЕСТИЦИИ» — номинация «Лучший БПИФ»

В категории «Инвестиционные решения»:

ООО «ФЕРРОНИ» — номинация «Проект года»

УК «ОТКРЫТИЕ» — номинация «Инвестиционная идея года»

ГК МОСГОРЛОМБАРД (АО «МГКЛ») — номинация «Лучшая антикризисная инвестиционная идея»

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ — номинация «Лучшее комплексное решение для инвесторов»

В категории «Программы для инвесторов»:

БКС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ — номинация «Партнерская программа года»

IDF EURASIA — номинация «Лучшая программа альтернативных инвестиций»

В категории «Технологии инвестирования»:

ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ» — номинация «Лучшая аналитика для инвесторов»

ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИИ — номинация «Чат-бот года»

СОВЕТНИКИ ВИНВЕСТОРА — номинация «Сервис года»

В категории «Инвестиции в страховании»:

РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ — номинация «Лучшая программа накопительного страхования жизни»

СБЕРСТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ — номинация «Лучший инвестиционно-страховой продукт»

В категории «Инвестиционное консультирование»:

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА РКТ  — номинация «Юридическое сопровождение года»

В категории «Инвестиции в человеческий капитал»:

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДОМ.РФ» — номинация «Общественно-значимый проект года»

В категории «Инвестиции в бизнес»:

ГК ВТБ ЛИЗИНГ — номинация «Лизинговая компания года»

ООО «ТЕНЧАТ» — номинация «Лучшая платформа для развития бизнеса»

ЭКСПЕРТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ РОМАН КОВАЛЕВ — номинация «Инвестиционная стратегия года»

В категории «Инвестиции в растущий бизнес»:

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» — номинация «Факторинговая компания года»

В категории «Эмитенты ценных бумаг»:

POSITIVE TECHNOLOGIES — номинация «Лучший эмитент акций»

В категории «Инвестиции в недвижимость»:

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФОНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ» — номинация «Лучший продукт для массового инвестора»

МОЙ ГЕКТАР — номинация «Предложение года»

В категории «Инвестиционные проекты»:

ПАО «РусГидро» — номинация «Проект года в сфере элетроэнергетики»

ГК «ЭКО ЦЕНТР» — номинация «Проект года в сфере экологии»

В категории «Инвестиции в ESG»:

АО «СУЭК» — номинация «ESG-лидер года»

В категории «Инвестиции в инновации»:

ООО «ИНТЕЛИОН МАЙН» — номинация «Проект года»

В категории «Инвестиции в туризм»:

FIVE — номинация «Компания года»

В категории «Инвестиции в устойчивый туризм»:

КУРОРТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА — номинация «За вклад в устойчивое развитие»

В категории «Финансовая грамотность»:

СБЕРУНИВЕРСИТЕТ И СБЕР — номинация «Лучшая школа финансовой грамотности»

ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИИ — номинация «Образовательный проект года»

ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИИ — номинация «Лучшая школа для начинающих инвесторов»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН УНИВЕРСИТЕТ ИНВЕСТИЦИЙ ЮЛИИ КУЗНЕЦОВОЙ — номинация «Лучшая онлайн-школа для инвесторов»

IF+ — номинация «Онлайн-платформа года»

В категории «Информационная поддержка инвестирования»:

ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИИ — номинация «СМИ года»

INVEST HEROES — номинация «Событие года»

ДЕЛОВОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ФедералПресс. BusinessReview» — номинация «За вклад в развитие инвестиционной деятельности»

В категории «Инфлюенсеры в инвестициях»:

СМИРНОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ — номинация «Финансовый блогер года»

В категории «Инвестирование в криптовалюту»:

ОНЛАЙН-ШКОЛА ИНВЕСТИЦИЙ ALTECO — номинация «Лучший образовательный проект»

PROGMATIC — номинация «Торговый робот года»

В категории «Персональные номинации»:

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Ежегодно экспертный совет Премии Investment Leaders, в состав которого входят общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, выявляет лучших игроков инвестиционного рынка. 

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