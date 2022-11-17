Подведены итоги Форума и Премии Investment Leaders-2022

Известные инвесторы, банкиры и государственные деятели выступили перед участниками мероприятия и представили свое видение текущей экономической ситуации. Посетители имели возможность задать вопросы экспертам и получить личные рекомендации.
Завершением Форума стало вручение наград лауреатам Премии Investment Leaders-2022.
Победителями этого года стали:
В категории «Инфраструктура инвестирования»:
УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» — номинация «Управляющая компания года»
СЕРВИС «ГАЗПРОМБАНК ИНВЕСТИЦИИ» — номинация «Брокер года»
В категории «Инвестиционные компании»:
ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ» — номинация «Лучшая инвестиционная компания для квалифицированных инвесторов»
В категории «Брокеры для инвестирования»:
АО «Финам» — номинация «Лучший брокер для розничного инвестора»
В категории «Доверительное управление»:
АО УК «ПЕРВАЯ» — номинация «Лучшая управляющая компания для состоятельных клиентов»
ООО «РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» — номинация «Прорыв года»
В категории «Управление благосостоянием»:
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» — номинация «Лучшая УК по качеству управления активами»
АО УК «ИНГОССТРАХ – ИНВЕСТИЦИИ» — номинация «Инвестиционная стратегия года»
В категории «Инвестиции в фонды»:
АО УК «ИНГОССТРАХ – ИНВЕСТИЦИИ» — номинация «Лучший БПИФ»
В категории «Инвестиционные решения»:
ООО «ФЕРРОНИ» — номинация «Проект года»
УК «ОТКРЫТИЕ» — номинация «Инвестиционная идея года»
ГК МОСГОРЛОМБАРД (АО «МГКЛ») — номинация «Лучшая антикризисная инвестиционная идея»
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ — номинация «Лучшее комплексное решение для инвесторов»
В категории «Программы для инвесторов»:
БКС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ — номинация «Партнерская программа года»
IDF EURASIA — номинация «Лучшая программа альтернативных инвестиций»
В категории «Технологии инвестирования»:
ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ» — номинация «Лучшая аналитика для инвесторов»
ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИИ — номинация «Чат-бот года»
СОВЕТНИКИ ВИНВЕСТОРА — номинация «Сервис года»
В категории «Инвестиции в страховании»:
РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ — номинация «Лучшая программа накопительного страхования жизни»
СБЕРСТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ — номинация «Лучший инвестиционно-страховой продукт»
В категории «Инвестиционное консультирование»:
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА РКТ — номинация «Юридическое сопровождение года»
В категории «Инвестиции в человеческий капитал»:
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДОМ.РФ» — номинация «Общественно-значимый проект года»
В категории «Инвестиции в бизнес»:
ГК ВТБ ЛИЗИНГ — номинация «Лизинговая компания года»
ООО «ТЕНЧАТ» — номинация «Лучшая платформа для развития бизнеса»
ЭКСПЕРТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ РОМАН КОВАЛЕВ — номинация «Инвестиционная стратегия года»
В категории «Инвестиции в растущий бизнес»:
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» — номинация «Факторинговая компания года»
В категории «Эмитенты ценных бумаг»:
POSITIVE TECHNOLOGIES — номинация «Лучший эмитент акций»
В категории «Инвестиции в недвижимость»:
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФОНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ» — номинация «Лучший продукт для массового инвестора»
МОЙ ГЕКТАР — номинация «Предложение года»
В категории «Инвестиционные проекты»:
ПАО «РусГидро» — номинация «Проект года в сфере элетроэнергетики»
ГК «ЭКО ЦЕНТР» — номинация «Проект года в сфере экологии»
В категории «Инвестиции в ESG»:
АО «СУЭК» — номинация «ESG-лидер года»
В категории «Инвестиции в инновации»:
ООО «ИНТЕЛИОН МАЙН» — номинация «Проект года»
В категории «Инвестиции в туризм»:
FIVE — номинация «Компания года»
В категории «Инвестиции в устойчивый туризм»:
КУРОРТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА — номинация «За вклад в устойчивое развитие»
В категории «Финансовая грамотность»:
СБЕРУНИВЕРСИТЕТ И СБЕР — номинация «Лучшая школа финансовой грамотности»
ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИИ — номинация «Образовательный проект года»
ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИИ — номинация «Лучшая школа для начинающих инвесторов»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН УНИВЕРСИТЕТ ИНВЕСТИЦИЙ ЮЛИИ КУЗНЕЦОВОЙ — номинация «Лучшая онлайн-школа для инвесторов»
IF+ — номинация «Онлайн-платформа года»
В категории «Информационная поддержка инвестирования»:
ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИИ — номинация «СМИ года»
INVEST HEROES — номинация «Событие года»
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ФедералПресс. BusinessReview» — номинация «За вклад в развитие инвестиционной деятельности»
В категории «Инфлюенсеры в инвестициях»:
СМИРНОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ — номинация «Финансовый блогер года»
В категории «Инвестирование в криптовалюту»:
ОНЛАЙН-ШКОЛА ИНВЕСТИЦИЙ ALTECO — номинация «Лучший образовательный проект»
PROGMATIC — номинация «Торговый робот года»
В категории «Персональные номинации»:
ЮЛИЯ КУЗНЕЦОВА — номинация «Инвестиционный советник года»
Ежегодно экспертный совет Премии Investment Leaders, в состав которого входят общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, выявляет лучших игроков инвестиционного рынка.