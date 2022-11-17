Подведены итоги Форума и Премии Investment Leaders-2022

Если вы начисляете директору и зарплату, и дивиденды в общей сумме более 5 млн рублей, то ему потом надо будет доплатить НДФЛ по налоговому уведомлению от ИФНС. Кто-то был к этому готов, а кто-то в шоке, и винит во всем бухгалтера.