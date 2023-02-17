Компания Автодор-Лизинг получила заявки на лизинг более 1 тыс. единиц техники стоимостью 13,9 млрд рублей

Оператором программы является ООО «Автодор-Лизинг».

На сегодняшний день компания получила предварительные заявки на финансирование приобретения более 1 тыс. единиц техники суммарной стоимостью 13,9 млрд рублей.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правления Госкомпании «Автодор» Игорь Коваль, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Олег Ступников, вице-президент Банка ГПБ (АО), генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин, генеральный директор ООО «Автодор-Лизинг» Максим Елисеев и представители порядка 30 строительных компаний-ключевых подрядчиков Госкомпании «Автодор».

На совещании обсуждались вопросы льготного лизинга импортной дорожно-строительной техники согласно постановлению Правительства от 18.05.2022 № 895 и субсидирование аванса в объеме до 15% от стоимости техники в соответствии с постановлением Правительства от 03.06.2020 № 811.

Также среди ключевых тем – субсидирование лизинговой компании процентных платежей по привлеченным кредитным средствам на приобретение техники белорусского производства в размере 2/3 ключевой ставки Банка России.

В настоящий момент общая потребность в дорожно-строительной технике и оборудовании составляет 30 444 единиц, из которых 16 445 единиц (54%) – российского производства, 13 999 единиц (46%) – импортного производства.

Для сохранения темпов автодорожного строительства и обновления парка дорожно-строительной и специальной техники совместно с группой Газпромбанк Лизинг, при поддержке Минпромторга создана специализированная лизинговая компания «Автодор-Лизинг».

Выпущен ряд распорядительных актов Правительства, предусматривающих особые условия кредитования компании «Автодор-Лизинг» в части установления индивидуального размера субсидируемого кредита до 120 млрд рублей и срока субсидирования до 3 лет с возможностью предельного срока выборки по кредиту до 1 июня 2025 года.

Указанный механизм позволит обеспечить лизинг 7 тыс. единиц техники, включая позиции, не имеющие российских аналогов по льготной ставке (от 6,75% при текущем уровне КС ЦБ) в течение утвержденного пятилетнего плана.

В целях поддержки отечественных производителей дорожно-строительной техники «Автодор-Лизинг» включился в программу льготного лизинга отечественной техники, предусмотренную постановлением Правительства № 811. На 2023 год закреплен лимит субсидии в 51,3 млн рублей, что позволит обеспечить поставку техники стоимостью до 500 млн рублей.

Были представлены ключевые преимущества лизинга зарубежной дорожно-строительной техники, включающие первоначальный взнос от 0%, льготную ставку по лизингу (при текущей ставке ЦБ РФ) от 6,75%, а также возможность оплаты техники, ее транспортировки и таможенной очистки.

Дополнительно в мае-июне текущего года совместно с Министерством промышленности Республики Беларусь готовы предложить льготные условия по лизингу дорожно-строительной и специальной техники белорусского производства с субсидированием лизинговых платежей в размере 2/3 КС Банка России (=5% на текущий день).