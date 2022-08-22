«Психология инвестирования» Карла Ричардса. Самое полное объяснение мема

Мое мнение о прочитанной книге Карла Ричардса «Психология инвестиций. Как перестать делать глупости со своими деньгами».

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«Психология инвестирования» Карла Ричардса. Самое полное объяснение мема
Карл Ричардс. «Психология инвестирования. Как перестать делать глупости со своими деньгами»

Закончил очередную книгу про инвестиции. В отличие от предыдущих прочитанных мной книг про инвестиции, в ней нет ничего про то, как и какие акции выбирать или про финансовые показатели. Или о том, что все всегда растет, и поэтому нужно покупать по любой цене. Книга о том, какие психологические моменты заставляют людей терять деньги в инвестициях, или самое подробное объяснение мема про покупку на хаях и катание сами знаете на чем.

Вообще, оригинальное название книги, переведенное на русский язык как «Психология инвестирования. Как перестать делать глупости со своими деньгами» — «The Behavior Gap: Simple Ways to Stop Doing Dumb Things with Money». Пропасть в поведении или поведенческий гэп: простые пути перестать делать глупости с деньгами. Тот случай, когда адаптированный перевод скорее понятнее для русскоязычной аудитории, чем дословный. Но оригинальное название проносится сквозь всю книгу лейтмотивом. Сама книга совсем небольшая, так что читается легко и быстро.

Карл Ричардс – специалист по финансовому планированию и основатель Prasada Capital Management, распоряжающаяся 56 млн долларов на 160 клиентских счетах. Он постится в The New York Times и Morningstar, рассказывает про финансы на разных конфах.

Не думаю, что книгу стоит читать новичкам в понимании термина самими новичками. Полезнее всего книга будет тем, кто уже перестал считать себя новичками, но все равно почему-то продолжает терять деньги. Это как водители, которые через год начинают считать себя опытными, начинают лихачить и считать, что умеют больше, чем на самом деле. Но опыта все еще мало. Вот для таких людей эта книга будет полезнее всего. Например, те, кто начал заниматься инвестированием в 2020-2021 годах, быстро посчитали, что инвестировать просто. Все росло, все были в плюсе. И тут оказалось, что так будет далеко не всегда. Оказалось, что все закупились на хаях и стали свидетелями известного мема. Просто не все это еще осознали.

Карл проводит аналогии с инвестициями на понятных бытовых примерах. И да, если ждать, что книга перевернет жизнь и научит, как быстро и безболезненно богатеть, то этого не будет. Зато можно будет обвинить Ричардса в том, что он льет воду про прописные истины и вообще инфоцыган. Кроме бытовых примеров, есть и вполне себе реальные примеры из его практики. Он же финансовый консультант, а не только писатель. И нужно прежде всего понимать, что нет универсального рецепта для всех.

Почему все знают, что не надо покупать на хаях, а все равно покупают? А почему продают, когда все падает? Во-первых, чем дороже активы, тем привлекательнее они выглядят. Во-вторых, когда цены идут вниз, люди часто просто не могут мучить себя психологически, наблюдая потери. Природа научила нас избегать боли и стремиться к удовольствию, но не дала нам дар предвидения и рациональной оценки рисков. В итоге чрезмерная реакция только усугубляет проблему. Это очень сильно мешает сохранять холодную голову: инвесторы чаще переоценивают популярные акции и недооценивают те, что и так торгуются дешево. Не стоит недооценивать свою любовь к совершению глупостей. Или что делать с акцией, купленной 100500 лет назад? Как насчет для начала вспомнить о цели ее покупки?

Что еще? Почему нужен план, какие ставить цели, почему важно уметь признавать свои ошибки, про терпение, про лыжи (как ни странно), про то, почему мы с вами не станем Баффетами и почему не стоит повторять за ним и другими гениями из другой весовой категории. Про то, как люди экономят «на спичках», но теряют на много денег на других вещах. О том, почему люди так любят следовать советам (например, из телеграм-каналов), а не думать своей головой. Почему любые такие бездумные следования советам в итоге приведут к печальке. И многое другое.

Резюме: смело ставлю за книгу 9 поведенческих гэпов из 10, считаю, что книга полезна при условии, что не будет неправильных ожиданий от нее. Книга про психологию, а не про рецепт богатства.

Кому читать? Тем, у кого не будет неправильных ожиданий от книги. Да, уровень текста в ней таков, что книга будет понятной даже ребенку. Но мое мнение таково, что полезнее всего книга будет для тех, кто уже считает, что он уже не новичок в инвестициях. Включаем в себе Сократа и читаем вдумчиво, отбрасывая мысли типа «да ну нафиг, и так все понятно». Как показывает практика, ни хрена большинству не понятно. Новичкам стоит добавить ее свою библиотеку и вернуться через 6-12 месяцев после начала своего инвестиционного пути. Но это ИМХО. Возможно, что и сразу можно почитать.

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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