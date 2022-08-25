В какие ETF и БПИФ на S&P500 можно инвестировать в 2022 году у российских брокеров

До февраля 2022 года у российских брокеров можно было купить 6 штук фондов на S&P500: от Сбера, ВТБ, Альфы, Finex, Райффайзен и Тинькофф.

Причем фонд от Finex не полностью соответствует индексу, там больше разных акций. Остальные повторяют индекс.

Сегодня доступны 2 из них, теоретически с разной степенью вероятности могут возобновить работу еще 3, а 1 — скорее всего F (F — Finex).

У меня были и есть до сих пор фонды от ВТБ, Сбера и Finex (бинго, хорошо, что очень мало). Что я еще могу купить и какие там есть условия? А главное — зачем и какие риски?

Доступны сегодня к покупке

Сегодня торгуются на бирже фонды Райффайзен и Тинькофф. Там принципиально разные подходы и разные нюансы.

1. RCUS — БПИФ «Райффайзен — Американские акции»

https://www.raiffeisen-capital.ru/bpifs/american-equities/

Состав: содержит паи иностранного биржевого фонда iShares Core S&P 500 UCITS ETF, который повторяет структуру индекса S&P 500. То есть, реселлит готовый ETF от iShares. Также странным образом в фонде есть российские бумаги.

Комиссии: не более 0,49% от стоимости пая за календарный год:

вознаграждение управляющей компании — 0,38%

вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и бирже — 0,1%

прочие расходы — не более 0,01%

Плюсы: низкая относительно рынка РФ комиссии, нет заблокированных акций, банк не под санкциями, фонду существует с августа 2019 года

Минусы: все соответствующие текущей ситуации риски (не стоит ими пренебрегать)

2. TSPX — БПИФ «Тинькофф USA 500»

https://www.tinkoff.ru/invest/etfs/TSPX/

Состав: акции, соответствуют индексу S&P 500. Веса акций в портфеле стратегии распределяются с учетом рыночной стоимости акционерного капитала компаний. То есть, покупает акции самостоятельно. 5,4% активов этого фонда заблокированы в НРД.

Комиссии: не более 0,79% от стоимости пая за календарный год:

вознаграждение управляющей компании — 0,7%

вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и бирже — 0,09%

Плюсы: банк не под санкциями

Минусы: молодой фонд (существует с января 2021 года), есть заблокированные акции в НРД, высокая комиссия относительно рынка РФ, все соответствующие текущей ситуации риски

Как видим, тут 2 разных подхода, разные комиссии и разные риски.

Стоимость пая разная, но там не принципиально (6-7 рублей у Тинька или 70-80 рублей у Райффа). А вот ведут себя они по-разному, графики отклоняются от индекса то в одну, то в другую сторону. Стоит смотреть, прежде чем купить.

Недоступные сегодня к покупке

1. RSHA — «РСХБ — Фонд Акций американских компаний» (бывший VTBA — «ВТБ — Фонд Акций американских компаний»

https://rshb-am.ru/bpif/usa-stocks/

Состав: iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Комиссии: не более 0,81% в год (0,61% за управление)

Санкции: есть и у РСХБ, и у ВТБ (бывшей УК), так что заблокированы все акции

2. SBSP — «Первая — Фонд Американские акции» (Бывший «Сбер — Индекс S&P 500»)

https://www.first-am.ru/individuals/etf/etf-sp-500/

Состав: акции из состава индекса S&P 500

Комиссии: не более 1.02% (0,9% за управление и 0,03% комиссия iShares)

Санкции: Сбер попал под санкции, была создана новая УК — Первая (пока еще не под санкциями). Здесь тоже есть заблокированные акции, как у Тинькофф. Морозятся и не возобновили торги.

3. AKSP — «БПИФ S&P 500» от Альфа Капитал

https://www.alfacapital.ru/individual/am/alfa-bpif-sap500

Состав: iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Комиссии: не более 1,03% в год (0,91% за управление и 0,03% комиссия iShares)

Санкции: под санкциями, так что заблокированы все акции

4. FXUS — «FinEx USA UCITS ETF»

https://finex-etf.ru/products/FXUS

Состав: американские акции (из индекса S&P500 + другие), а точнее Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR

Комиссия: 0,9%

Санкции: нарушения «моста» между Национальным расчетным депозитарием (НРД) и международным депозитарием Euroclear. Сам Finex ирландский, так что у него санкций нет. Обещают выкупить у инвесторов, которые не под санкциями, все паи. Возобновлять торги не планируют.

Кажется, что наиболее вероятные шансы возобновить торги у Первой (ex-Сбер). РСХБ и Альфа — шансы намного ниже. А вот купить паи от Finex мы сможем только в теории и при условии, что верим в них.

Альтернатива: покупка у зарубежных брокеров (IB, например). Со своими рисками, но и со своими плюшками​.

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