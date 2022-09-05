«Думай как миллионер. Совершенствование внутренних установок на богатство» Харва Экера. Инфосектантство 99 lvl

Слушать тут: https://music.yandex.ru/album/10511113

Несмотря на то, что аудиокнига отбирает от силы пол часа времени из жизни, эмоций от ее прослушивания у меня осталось достаточно много. Все, полагаю, слышали про такие мемы как «успешный успех» или «чтобы не быть бедным, нужно просто стать богатым».

Раньше я и не думал, что под этими мемами может скрываться так много бессмысленной информации. Но эта книга превзошла все мои ожидания и даже приоткрыла портал в ад. Знакомьтесь: Харв Экер, преподаватель успешного успеха, инфоцыган и сектант 99 уровня, который на сотнях страниц рассказывает о том, как изменить свою жизнь. Всего лишь изменив свое мышление. Всего лишь давая себе правильные установки. Для этого используются то ли мантры, то ли заклинания.

Ладно, к содержанию. Экер пишет вроде бы иногда вполне правильные вещи, но это подается под таким соусом, чтобы было понятно аудитории сектантства. Аргументов или практических советов нет. Чтобы быть богатым, нужно думать как богатый. Автор настаивает на том, что все богатые люди думают именно так. Более того, автор заявляет, что для того, чтобы стать богатым, достаточно прочитать (ну в моем случае послушать) книгу, и все. После нескольких неудачных попыток разбогатеть он стал инфосектантом и разбогател именно на этом. Да-да, тренинги по увеличению успешности.

Короче. Мы живем в четырех сферах: материальной, мысленной, эмоциональной и духовной. А нехватка денег - это лишь симптом проблем в вашем внутреннем мире. Поэтому просто программируем себя на богатство. А то не будет успеха. Верьте, что станете успешным. Не будьте жертвами. Любите и хотите деньги. Будьте позитивными. Не жалуйтесь. Будьте в выигрыше. Всегда хотите разбогатеть. Выбирайте быть богатым, а не бедным. Никаких отговорок, только хардкорное богатение.

Чтобы прийти к успешному успеху, необходимо повторять мантру. Ничего сложного здесь нет. Просто постоянно говорите себе вот эти 16 фраз успешного успеха:

я сам отвечаю за уровень своего благосостояния;

моя цель - заработать миллион и больше;

я полностью предан идее быть богатым;

я думаю масштабно и хочу всем помогать;

я сосредоточен на благоприятных возможностях, я вижу цель и готов действовать;

я восхищаюсь богатыми людьми, я их благословляю и я буду одним из них;

я беру пример с богатых и успешных людей;

я продвигаю свои достоинства со страстью и энтузиазмом;

я крупнее любой проблемы и умею справляться с проблемами;

я отличный получатель, я открыт и готов получать большие суммы денег;

я выбираю оплату по результатам своей работы;

я всегда выбираю и то, и другое;

я сосредоточен на росте всех своих активов;

мои деньги работают на меня и делают еще больше денег;

- я действую несмотря на страх, сомнения и отсутствие настроения;

- я обещаю себе постоянно узнавать новое и развиваться.

Все, этих установок-заклинаний достаточно для того, чтобы быть богатыми.

Что еще: про решение чужих проблем, тусовки с богатыми, духовную пустоту. Немного про установки бедных и отличие их от богатых. Про риски и про экшен. Про то, почему богатые не любят бедных. Про ассоциации богатых и бедных.

Кому слушать: всем, кто хочет стать инфоцыганами. Ну и еще тем, кто хотел бы побыть сектантом, но выбрал путь атеизма.

Резюме: ставлю 2 инфоцыганских сектанта из 10. Не 0, потому что мысли все же есть правильные, а вот подача граничит с дуркой.

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