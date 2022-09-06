Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц пятый

Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, так-то можно и за 25 000 найти, если не дешевле. Го смотреть.

Какую скидку я считаю?

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ — стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ - 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в июле?

В июле Озон заменил Озон-счет на Озон-карту. В августе активно продвигал возможность покупки этой картой в любых магазинах, не только на Озоне. И предложил примерно такую же систему кэшбека, как у Тинька (можно выбрать категории, в которых 3-5%, ну и 1% для всего). Спасибо, но у меня другая карта хорошая есть.

Что сделал я?

Как обычно, совершал покупки: несколько раз заказывал натуральные и не очень продукты, также покупал по мелочи комплектующие для ПК. И я не учитывал покупки из Китая (Озон Глобал), только РФ.

Ладно, го к цифрам.

За август:

- Потрачено: 21 871 ₽

- Накоплено скидками: 1 303 ₽

- Средний процент скидки: 5,9%

За 5 месяца:

- Потрачено: 135 940 ₽

- Накоплено: 8 383 ₽

- Средний процент скидки: 6,16%

В июле было 5,08%, значит август получился успешнее со средним показателем 5,9%. Но все равно маловато будет. Траты довольно приличные вышли, большая часть, конечно же, продукты, следом идет кофе (прям нигде его не видел выгоднее, чем в Озоне, а я кофеман тот еще). Удачных акций с реально большими скидками по Озон Карте не было. Но это как обычно;)

Для компа на самом деле было много мелочевки: мышка, звук, клавиатура, кулер, модуль wi-fi, кабели. Комп собрал за 50 000 на i310100f + geforce 1660s с 32gb ddr4 и ssd 500gb от Kingston. Осталось моник взять, но пока старый. Зато на разрешении 1500х900 тащит на хаях РДР2;)

Если брать стоимость телека 50 000 (Samsung), то пока что это 16,76%. Но мудрые любители высокочетких телепередач и фанаты Дома Дракона в 4k подсказали, что сейчас нужно брать TCL, потому что он топчик за свои деньги. Кто я такой, чтобы спорить с экспертами? Если брать по верхней планке стоимость TLC в 30 000, то наэкономлено 27,94%! Кажется, что с моими темпами TLC и правда топчик;) К второму, а то и к третьему сезону Драконов все получится.

Посмотрим, сможет ли Озон удивить чем-то в сентябре. Пока что выгода не такая уж и большая. Продолжаем наблюдения. И продолжаю смотреть Драконов в 1080.

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