Нерезидентов выпускают, неквалифицированных инвесторов ограничивают. Чего ждем?

С 12 сентября Мосбиржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций нерезидентам из дружественных стран. Я думал, раньше выпустят, ведь месяц назад их допустили до облигаций, и тогда ничего не произошло. На этот раз ситуация не такая однозначная. До февраля доля нерезов в российских акциях была около 48%. Сколько сейчас — не говорят, но она точно есть, и значительная. Другое дело, что из дружественных стран процент нерезов не такой большой. И неизвестно, что у них на уме. Вдруг побегут тарить акции ГП, чтобы дивы получить;)

ЦБ нагнул СПБ-Биржу и ограничил продажу ценных бумаг недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. Ах да, неквалифицированных инвесторов он тоже нагнул. Вместе с акциями сюда попали и ETFы, и все прочее. Чтобы стать квалом, нужно либо жестко трейдить, либо просто иметь 6 лямов на счетах, либо справку из дурки (зачеркнуто) ВУЗа. Тут, конечно же, пострадают любители вваливать в фонды и в американские акции. Я и сам подумывал грешным делом про такое. Но с 1 января полный запрет. Ну что сказать? Либо смириться, либо становиться квалами.

По первому пункту будем посмотреть, а вот по второму все предельно понятно. Так и подталкивают покупать акции российских компаний. Как раз новая распродажа намечается;)

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. Там я рассказываю про свои инвестиции, о том, как коплю на недвижимость в Сочи и повышаю свой уровень финансовой грамотности.