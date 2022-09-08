Инвестиции

Свежие облигации. Селектел на размещении

Давно не было интересных выпусков облигаций, но я продолжаю следить за ними. И на этот раз кое-что есть — IT-компания Селектел.

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Свежие облигации. Селектел на размещении

Кто работает в сфере информационных технологий, обязательно знают про эту компанию, в том числе и я (хоть и не айтишником). А при учете, что кроме Селектела с 11–11,8% сейчас еще есть РН Банк с 11% и Р-Фарм с 10%, положил глаз именно на Селектел.

Селектел — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров, тикер ☁️💻

Выпуск: 001Р-02R

Объем: 3 млрд рублей

Сбор заявок: до 15 сентября 2022

Срок: 3 года

Доходность: 11–11,8% в рублях

Почему Селектел? У нас что, интернетом пользуются?

Рейтинг присвоен позитивный — ruA. Компания показывает постоянный рост в облаках, а облачные хранилища — это тренд надолго. 4 место после Ростелекома, СберКлауд и МТС Клауд. Для сравнения: Яндекс в этой сфере лишь на 9 месте, ВК — на 11.

Среди клиентов, естественно, много топовых компаний, диверсификация бизнеса очень широкая, то есть, это не пара крупных клиентов с риском, что кто-то уйдет. За предыдущие 3 года выручка выросла в 2 раза. Айтишка на вечном подъеме, так что клауд-сервисы будут только расти.

По облигациям — есть уже 1 выпуск, можно брать и его, конечно, но он короче и там всего лишь в районе 10%, поэтому раньше не смотрел туда. Новый выпуск пойдет на рефинансирование кредита, покупку знания ЦОД. Долги выглядят внушительными, но это инвестиции в понятный бизнес и собственную недвижимость, а финансовое положение сильное. Из проблем — налаживание параллельного импорта оборудования.

Доходность 11,8% не выглядит топовой, в лизинге, ритейле, шеринге или строительстве можно найти и 14%, но с учетом реинвестирования купонов в любом случае доходность останется двузначной с запасом. Лично я решил добавить этот выпуск в свой портфель. Естественно, на небольшую часть, так как всегда важна диверсификация.

Презентация по выпуску на этот раз красивая, традиционно залил в комментариях к посту в телеге.

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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