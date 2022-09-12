Ближайшие планы по моим инвестициям

1. БС на Тиньке

Исторически я был на ВТБ, откуда ИИС и БС перевели в Альфу. Тинькофф был пустым. Периодически он меня завлекал промо акциями, наконец-то я сдался. Пополнил счет на 21 000, купил облигации и получил подарочных руакций примерно на 3 000 рублей за прохождение обучения в Академии Инвестиций Тинькофф + еще за что-то (так и не понял, за что) одну американскую акцию за 25 баксов.

Нужно продержать баланс выше 20 000 в течение 30 дней и продать подарочные акции, чтобы они не сгорели. Подарков вышло на 4 400 рублей. Неплохо, в октябре переведу их в деньги.

Счетом буду пользоваться, но стоит понимать, что у Тинька меньше российских бумаг торгуется, чем в Альфе или в ВТБ. Например, нет ПНК и почти не бывает размещений. Поскольку ИИС у меня у другого брокера, Тинькофф сильно много пополнять не буду. По комиссиям он сильно дороже, чем ВТБ и Сбер, а при переносе с ВТБ в Альфу у меня и в Альфе такие же условия, как в ВТБ. Для трейдеров с кучей сделок там другой тариф, мне он не нужен.

Кстати, БС на ВТБ завел новый, планирую там раз в месяц покупать одну какую-нибудь облигацию классную. Со временем может быть и не одну. Пока что там 2 000 рублей. Основным счетом для пополнений вижу пока что БС на Альфе.

2. JetLend

Если совсем просто, то это кредиты от инвесторов для бизнеса (в основном мелкого). ИПшники берут кредиты на краудлендинге под меньший процент, чем им может дать банк. Инвесторы дают деньги в долг под больший процент, чем облигации для крупного бизнеса. Это если совсем упрощать.

Доходность может быть на уровне 14-16%. В доходность на уровне 18-20%, которая показывается за последний год, я верю, но с трудом. Почитал и посмотрел много инфы по джету, благодаря снижению ставок и дефолтности на уровне до 2% не стоит ожидать больше 14-16%, но если будет, то и хорошо.

Я решил включить автоинвестирование для диверсификации. Если по-простому, то надо в 100-200 долгов вложить от 100 рублей (минималка для одного долга). Но можно играть в казино, отбирая бизнес штучно. Кто там лично будет копаться в шаурменных и оценивать? Не знаю. Я пока что вкинул 2 000 рублей, чтобы посмотреть, оценить и разобраться. В планах держать там до 10% (на данным момент это было бы 140 000 рублей), а скорее даже 5% (70 000).

Альтернатива у Джета только одна стоящая — Поток. Пока что не вижу смысла в него заходить, а то будет 2 портфеля с низкой диверсификацией вместо одного с высокой, которая и то будет постепенно.

3. Binance

Скажу сразу, что я не собираюсь вваливать в крипту деньги. Собираюсь вваливать туда электричество. Когда собрал ПК, решил попробовать помайнить Эфир. Майнится нормально, но скоро его нельзя будет майнить, придется майнить что-то еще. Там, конечно, копейка на одной 1660s, но на пробу ок. Возможно, позже приобрету еще одну карту, а то и 2.

Вне зависимости от того, что будет майниться, планирую 50/50 переводить в Биток и Эфир. Не знаю, вернутся ли их хаи, но в то, что какая-то еще монета сможет закрепиться, как эти две, верю. Но в то, что я выберу правильную, не верю. Так что только эти две. На данный момент у меня там около 62 баксов, из них 90% — старая заначка, а 10% — намайнено. Здесь процесс ожидается долгий и скучный, буду иногда рассказывать, если будут какие-то мысли.

4. ПНК Рентал

Я про него уже писал отдельный пост. На данный момент у меня всего 2 пая (около 3 500 рублей). Думал, что буду брать его на Тиньке, но его там нет. К слову, для тех, кто на Тиньке, есть возможность покупать паи через другого брокера (у тех же ВТБ и Альфы есть) или через личный кабинет собственной платформы. Конечно, для наглядности было бы удобнее держать их на отдельном счете или на их отдельной платформе, но кроме наглядности не вижу в этом никаких других плюсов, возможно, просто на ВТБ отдельный счет сделаю под него.

При учете, что у меня есть небольшой процент ВДО, а теперь еще и Джет, под ПНК тоже не планирую выделять много. Думаю, что 5% (на данный момент это было бы около 70 000 рублей).

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