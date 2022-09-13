Где живут лучше и хуже, чем в среднем по России? Рейтинг регионов России по зарплате

Но все равно не все понятно. Так сказать, исследование исследования. К цифрам есть также и ряд вопросов. Считается-то белая зарплата, а реальная может отличаться.

Рейтинг регионов России по зарплате от РИА Новостей тут. Их традиционная инфографика:

Посчитано, сколько работающих россиян получают зарплату выше средней и выше двух средних. Исследование основано на данных официальной статистики за прошлый и текущий годы. Анализ проведен независимо для всех регионов. Средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен.

Чего не хватает? Средних зарплат и корректирующих региональных коэффициентов. Уверен, что здесь учитывается стоимость региональной продовольственной корзины и услуг ЖКУ. То есть, из средней зарплаты вычтены средние региональные расходы на определенную корзину и добавлены средние российские.

Таким образом, абсолютные зарплаты в богатых регионах с высокими ценами корректируются в меньшую сторону и наоборот. То есть, свою зарплату нужно скорректировать в зависимости от региона на неизвестную сумму (думаю, в пределах от −10 000 до +10 000), а сравнивать все равно нужно со средней по России.

А средние зарплаты по стране находятся легко, просто нужно посмотреть таблицу от Росстата. Она тут, первая в списке. Достаточно этой части:

За 2021 год средняя зарплата по стране была 57 000 рублей. За 2022 год она будет больше, в районе 60 000 — 70 000. Пока что 62 000. Простите за грубое округление.

В таблице можно посмотреть, в каких регионах выше концентрация людей с зарплатами выше средней и выше двух средних:

Полная таблица тут: https://ria.ru/20220822/reyting_zarplata-1810008116.html

Всего в 6 регионах более половины людей получают зарплату выше средней по стране (57 000 рублей)!

Пример 1. Обычный айтишник из Москвы получает 200 000 рублей, проводим грубую коррекцию и оставляем ему 192 000, это больше 114 000, значит он счастлив находиться среди 20% москвичей с зарплатой выше двух средних по стране.

Пример 2. Наивный чукотский юноша работает расклейщиком объявлений и получает 30 000 рублей. Жить там дорого, после проведения грубой коррекции оставляем ему 20 000 рублей, это меньше 57 000, значит он среди 40,7% жителей Чукотки, кто зарабатывает меньше среднего по стране. Хотя он и без коррекции не очень много зарабатывает.

Остается открытым вопрос о том, насколько реальны данные о зарплатах? Как считаете, в Москве реально почти половина работников зарабатывают меньше средней зарплаты по стране? И правда ли, что в ЯМАО все миллионеры?

А еще было бы интересно узнать, у кого-то поднялась в 2022 году зарплата по сравнению с 2021 годом, как оно выглядит по таблице Росстата?

Впрочем, ничто не отменяет того, что в таблице регионы расположились достаточно интересно и правильно. Москва оказалась достаточно низко, всего на 8 месте, а Питер — ровно следом за ней на 9. При этом области намного ниже: МО на 18 месте, а ЛО на 20. Логично, что кто побогаче, старается жить ближе к центру, хотя все больше и больше обеспеченных людей предпочитают жить на загородных виллах.

А в топе следующие регионы: Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Магаданская область, Сахалинская область и Якутия. Мурманская область замыкает десятку. Чтобы посмотреть, кто в этих областях много получает, можно посмотреть еще один рейтинг.

А также посмотреть на экономику регионов, например, почитав про каждый регион в Википедии (кто там еще школу давно закончил и забыл географию). Если вдруг кто-то в Ивановской области (последнее место в рейтинге) умеет ловить рыбу или качать газ, есть повод задуматься. Москва и СПб понятно, тут вся жизнь. Что по остальным?

ЯМАО, НАО, ХМАО, Сахалинская область, Якутия — тут нефть и газ, а еще немного алмазов

Чукотка, Магаданская область, Мурманская область — тут рыба, золото и другие полимеры (зачеркнуто) металлы

Самыми бедными регионами, точнее, регионами, где меньше всего процент людей, получающих зарплату выше средней, являются Ивановская область, Чечня, Калмыкия, Алтай, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Дагестан и еще 50+ субъектов, где нет нефти, газа и прочих алмазов. Именно они являются отражением того самого, что в интернетах обычно называют «простые люди».

В большинстве регионов, которые не замечены в ловле камчатского краба или добыче золота с углеродами, выгоднее всего трудиться на госслужбе, в банке или айтишке на удаленке. Это не говоря про собственный бизнес.

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