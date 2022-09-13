Общество

Где живут лучше и хуже, чем в среднем по России? Рейтинг регионов России по зарплате

Везде на Руси жить хорошо, но есть такие места, где жить лучше, чем в других местах. Люблю рейтинги, и РИА Новости провели очередное исследование и составили рейтинг, в котором, как обычно, вся самая полезная информация не указана. Чтобы исследование не было мартышкиным трудом, и можно было сделать какие-то выводы, я попытался собрать недостающее.

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Где живут лучше и хуже, чем в среднем по России? Рейтинг регионов России по зарплате
Photo: Victor Grabarczyk, Unsplash

Но все равно не все понятно. Так сказать, исследование исследования. К цифрам есть также и ряд вопросов. Считается-то белая зарплата, а реальная может отличаться.

Рейтинг регионов России по зарплате от РИА Новостей тут. Их традиционная инфографика:

Где живут лучше и хуже, чем в среднем по России? Рейтинг регионов России по зарплате Экономика, Деньги, Финансы, Зарплата, Россия, Доход, Работа, Длиннопост

Посчитано, сколько работающих россиян получают зарплату выше средней и выше двух средних. Исследование основано на данных официальной статистики за прошлый и текущий годы. Анализ проведен независимо для всех регионов. Средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен.

Чего не хватает? Средних зарплат и корректирующих региональных коэффициентов. Уверен, что здесь учитывается стоимость региональной продовольственной корзины и услуг ЖКУ. То есть, из средней зарплаты вычтены средние региональные расходы на определенную корзину и добавлены средние российские.

Таким образом, абсолютные зарплаты в богатых регионах с высокими ценами корректируются в меньшую сторону и наоборот. То есть, свою зарплату нужно скорректировать в зависимости от региона на неизвестную сумму (думаю, в пределах от −10 000 до +10 000), а сравнивать все равно нужно со средней по России.

А средние зарплаты по стране находятся легко, просто нужно посмотреть таблицу от Росстата. Она тут, первая в списке. Достаточно этой части:

Где живут лучше и хуже, чем в среднем по России? Рейтинг регионов России по зарплате Экономика, Деньги, Финансы, Зарплата, Россия, Доход, Работа, Длиннопост

За 2021 год средняя зарплата по стране была 57 000 рублей. За 2022 год она будет больше, в районе 60 000 — 70 000. Пока что 62 000. Простите за грубое округление.

В таблице можно посмотреть, в каких регионах выше концентрация людей с зарплатами выше средней и выше двух средних:

Где живут лучше и хуже, чем в среднем по России? Рейтинг регионов России по зарплате Экономика, Деньги, Финансы, Зарплата, Россия, Доход, Работа, Длиннопост

Полная таблица тут: https://ria.ru/20220822/reyting_zarplata-1810008116.html

Всего в 6 регионах более половины людей получают зарплату выше средней по стране (57 000 рублей)!

Пример 1. Обычный айтишник из Москвы получает 200 000 рублей, проводим грубую коррекцию и оставляем ему 192 000, это больше 114 000, значит он счастлив находиться среди 20% москвичей с зарплатой выше двух средних по стране.

Пример 2. Наивный чукотский юноша работает расклейщиком объявлений и получает 30 000 рублей. Жить там дорого, после проведения грубой коррекции оставляем ему 20 000 рублей, это меньше 57 000, значит он среди 40,7% жителей Чукотки, кто зарабатывает меньше среднего по стране. Хотя он и без коррекции не очень много зарабатывает.

Остается открытым вопрос о том, насколько реальны данные о зарплатах? Как считаете, в Москве реально почти половина работников зарабатывают меньше средней зарплаты по стране? И правда ли, что в ЯМАО все миллионеры?

А еще было бы интересно узнать, у кого-то поднялась в 2022 году зарплата по сравнению с 2021 годом, как оно выглядит по таблице Росстата?

Впрочем, ничто не отменяет того, что в таблице регионы расположились достаточно интересно и правильно. Москва оказалась достаточно низко, всего на 8 месте, а Питер — ровно следом за ней на 9. При этом области намного ниже: МО на 18 месте, а ЛО на 20. Логично, что кто побогаче, старается жить ближе к центру, хотя все больше и больше обеспеченных людей предпочитают жить на загородных виллах.

А в топе следующие регионы: Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Магаданская область, Сахалинская область и Якутия. Мурманская область замыкает десятку. Чтобы посмотреть, кто в этих областях много получает, можно посмотреть еще один рейтинг.

А также посмотреть на экономику регионов, например, почитав про каждый регион в Википедии (кто там еще школу давно закончил и забыл географию). Если вдруг кто-то в Ивановской области (последнее место в рейтинге) умеет ловить рыбу или качать газ, есть повод задуматься. Москва и СПб понятно, тут вся жизнь. Что по остальным?

ЯМАО, НАО, ХМАО, Сахалинская область, Якутия — тут нефть и газ, а еще немного алмазов

Чукотка, Магаданская область, Мурманская область — тут рыба, золото и другие полимеры (зачеркнуто) металлы

Самыми бедными регионами, точнее, регионами, где меньше всего процент людей, получающих зарплату выше средней, являются Ивановская область, Чечня, Калмыкия, Алтай, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Дагестан и еще 50+ субъектов, где нет нефти, газа и прочих алмазов. Именно они являются отражением того самого, что в интернетах обычно называют «простые люди».

В большинстве регионов, которые не замечены в ловле камчатского краба или добыче золота с углеродами, выгоднее всего трудиться на госслужбе, в банке или айтишке на удаленке. Это не говоря про собственный бизнес.

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igotosochi
igotosochi
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