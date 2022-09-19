Свежие облигации: ЭР-Телеком на размещении⁠⁠

Кроме ЭР-Телеком из любопытного есть Балтийский Лизинг (11%), у меня есть уже другие их выпуски, возьму и этот. Также есть несколько ВДО с доходностью от 15% до 19,5%, которые добавлять в портфель нужно крайне осторожно (и вообще не обязательно), на небольшой процент, понимая, что высокая доходность = высокие риски: Электроаппарат, Ника, Шевченко, ЛТрейд, Эника, Роял Капитал и несколько других. Некоторые уже даже закончили сбор заявок и скоро начнут торговаться.

Я думаю, что подберу что-то из них, но на очень небольшую часть портфеля, так как у меня есть определенная доля ВДО, и в приоритете пока инвестиции в ДжетЛенд (там рассчитываю на 14-16%) и уравновешивание Джета надежными корпоративными облигациями. Однако, вернемся к ЭР-Телекому.

ЭР-Телеком — это телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ и все сопутствующее.

Выпуск: ПБО-02-02

Объем: 5 млрд рублей

Сбор заявок: до 27 сентября 2022

Срок: 2 года и 2 месяца

Доходность: ±12,2% в рублях

Почему ЭР-Телеком? У нас что, есть что-то кроме большой четверки?

Сразу же скажу, что эмитент не самый надежный, риск высокий, кредитный рейтинг средний, ruBBB+, но долговая нагрузка большая. Только очень небольшую долю в портфеле стоит выделить при взвешивании рисков. ЭР-Телеком идет следом за большой четверкой (Ростелеком+Теле2, МТС, Мегафон и Билайн), один из самый известных их брендов — провайдер Дом Ру. Компания активно присутствует и расширяется в большей части России, продавая доступ в интернет и сопутствующие услуги.

По облигациям — это уже шестой выпуск, 2 закрыты, еще один закроется в октябре. Долговая нагрузка серьезная, но вместе с тем растет и прибыль. Компания активно поглощает местных провайдеров, наращивая долю, по выплатам купонов проблем не было (это не значит, что не будет). Рентабельность бизнеса высокая, но ликвидность низкая. Тем не менее, при необходимости, думаю, покупатель найдется, телеком всегда растет. Также есть мнение про проблемы с покупкой оборудования.

Доходность 12,2% выглядит для довольно высоких рисков не такой уж и высокой, но если учесть, что ключевая ставка опять снизится, то вполне неплохо. Очень небольшую долю своего портфеля заполню этим выпуском.

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