«Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию» Никиты Непряхина. По полочкам разложил

А когда при этом они еще и бьют по слабым или незащищенным местам, то эти вот любители НЛП и манипуляций могут не только в тоску вогнать, но и парочку комплексов привить.

Люблю такие книги, в которых все четко и по пунктам, нет воды про всякую эзотерику и потусторонние силы, которым нужно открыться (ну или закрыться, кому что там чакры позволяют).

Кстати, достаточно много пересечений можно найти с другой книгой, которую я недавно читал, про критическое мышление от Тома Чатфилда (у самого Непряхина тоже есть такая книга, но я ее не читал). Но там больше про информационный поток, а тут — про более конкретный источник данных, собственного собеседника-манипулятора. Например, это может быть манипулятор-продавец в магазине, благодаря которому дома появится еще одна ненужная вещь, или начальник, который благодаря манипуляциям объяснит, что ты должен работать больше, а получать столько же (хорошо, что не меньше). А кому-то просто хочется токсично унизить собеседника просто ради своего ЧСВ.

Пару раз я бывал на корпоративных мастер-классах по схожей тематике, почерпнул для себя полезной информации и в целом оценил подход. Так что книга была выбрана осознанно и с позитивными ожиданиями, которые оправдались.​

Если смотреть на тему инвестирования, которая является основной в моем блоге, то нашел несколько интересных моментов касательно токсичных комментаторов, которые время от времени встречаются под моими постами, и главное — манипуляций множества авторов каналов с инфоцыганщиной. Например, очень часто применяется создание ложного авторитета, домысливание или неправильные аналогии. Хотя там чаще всего просто откровенный булшит.

Непряхин быстренько пробегается по определениям, видам манипуляций и манипуляторов, морально-этической стороне этих персонажей, а потом уже начинается самое мясо с конкретными примерами. С одной стороны, конкретные примеры — это супер, но не у всех мозг устроен так, чтобы спроецировать абстрактный пример на свою ситуацию. Но поскольку примеров и ситуаций много (конкретно — 13), можно смиксовать, экстраполировать и взять за основу в качестве теоретической базы.

Мне больше всего понравился пример про извращенную логику. Когда выбирается какое-то определенное качество и делается вывод, что такой человек, который обладает таким качеством, разве может вообще сделать что-то хорошее, например, сказать верный аргумент. Очень широко распространенный прием всех советских людей. Да и не только. Например, если у человека нет красного диплома с экономическим образованием, разве этот человек может всерьез рассуждать про биткоин? Это я абсурдный пример привел, конечно. Но вокруг и более абсурдных хватает.

Никита не зацикливается на одной лишь теории, но и предлагает практические приемы противодействий манипуляторам. Тут, конечно, у меня много вопросов про перенос примеров из книги на настоящие случаи. Но по моему личному опыту, описанные ситуации встречаются часто, так что можно покопаться в своем прошлом и прикинуть. Впрочем, не уверен, что всех манипуляторов можно будет заткнуть. Практиковаться нужно.

Что еще: на какие чувства давят манипуляторы, как понимать, манипуляция это или просто святая наивность, когда нужно сказать нет (а то и НЕТ), про скрытые угрозы, газлайтинг, конформизм, довольно много про пропаганду и критическое мышление, а еще много про логику, логические уловки и множество различных приемов и методы противостояния. Например, что делать, когда оппонент выбрал путь атаки вопросами? А если постоянно подменяет понятия? Блин, а еще сама книга в бумажной версии очень красиво сделана.

Кому читать: всем, кто на манипуляции хочет отвечать не зеркально, а предельно четко, логически обоснованно и, как в ДМБ, точно в цель, потому что пуля. А всем, кто ищет способы быть токсичными манипуляторами, потому что это каеф, не читать;)

Резюме: ставлю книге 7,3 лысых коучей из 10. Книга хорошая, а автор реально коуч, а не просто инстацыган. Возможно, не самый топовый, но откровенной фигни в книге я не обнаружил. Некоторые темы не раскрыты достаточно глубоко, но уровень дается примерно больший, чем медианный уровень знаний даже среди хорошо образованных людей. Никита Непряхин — милый лысый писатель, телерадиоведущий, тренер по аргументации и убеждению, публичным выступлениям и противодействию манипуляциям. Еще и популяризатор критического мышления в России. Не 10 за чрезмерную самоуверенность. Исчерпывающей я бы книгу не назвал все же.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я не только рассказываю про книги, но еще и пишу про финансовую грамотность, свой путь в инвестициях, о том, как коплю на квартиру в Сочи.