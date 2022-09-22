Свежие облигации: Новые Технологии на первичном размещении

Выпуск совсем небольшой, всего 0,5 млрд рублей, а размер купона ожидается до 13%, что по нынешним реалиям выглядит хорошо, если не отлично. Нюанс — облигации на 5 лет с офертой через 3 года.

Сейчас на размещении с более высокой доходностью можно найти несколько выпусков ВДО от Ники, РКС, Эники, МСБ Лизинга, Лизинг Трейда, Электроаппарата и других эмитентов, чей кредитный рейтинг ниже, но доходность аж до 19,5%. На ВДО я смотрю осторожно, как и на ДжетЛенд, где рассчитываю на 14-16%.

Не более 10% ВДО суммарно по всему портфелю. Особенно осторожно стоит смотреть в сторону тех эмитентов, у которых уже несколько выпусков, и новые появляются для того, чтобы гасить предыдущие. Также за последние 2 дня по известным причинам упали цены на практически все облигации в обращении, а значит можно купить то, что давно хотелось, но не устраивала доходность, с дисконтом. Го теперь смотреть на дебютный выпуск Новых Технологий.

Новые Технологии — это компания, которая специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти. Сайт: https://nt-lift.com/ Тикер: 🛢⛽️

Выпуск: БО-01

Объем: 0,5 млрд рублей

Сбор заявок: до 30 сентября 2022

Срок: 5 лет с офертой через 3 года

Доходность: 12,5–13% в рублях

Почему Новые Технологии? Что, еще не всю нефть выкачали?

Кредитный рейтинг присвоен средний, ruBBB+, при этом долговая нагрузка умеренная, в основном это кредиты под 11-12%. Что важно, так это то, что выручка постоянно растет, компания наращивает свою долю на рынке, а долг остается на приемлемом уровне, показатель долг/EBITDA около 0,5, а за последние 2 года не превышал 2.

Сам бизнес тут достаточно специфичный. Это постоянные тендеры, продажа и сдача в лизинг оборудования для добычи нефти. Компания занимает 2 место с 22% на рынке, но с расширением ассортимента продукции есть шанс побороться и за лидерство (а то сложно выиграть тендер, когда ты не можешь выполнить его условия по оборудованию, которого у тебя нет). Из клиентов — крупные нефтяные компании, в том числе ГПН, Башнефть, Татнефть и другие. Впрочем, было бы странно, если бы их не было. Большую подробную презентацию традиционно закидываю в комментариях к посту в телеге.

Доходность до 13% выглядит отлично, как и сам бизнес, связанный с нефтью. Ну, а чего у нас в стране больше, чем нефти? Леса и газа;) В свой портфель добавляю этот выпуск, как всегда, на небольшую часть, так как всегда нужно помнить про диверсификацию.

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