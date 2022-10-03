Итоги 15 месяцев инвестиций. 1,413 млн рублей

Деньги

Было на 1 сентября 1 384 631 ₽:

- Вклад: 897 640 ₽

- БС + ИИС: 486 991 ₽

Ходил в аптеку за прозаком и нашел в кармане осенней куртки 50 000 рублей. Точнее, нашел побольше, но пополнить счета решил на эту сумму. Так как ИИС у меня уже был наполнен, деньги пошли на 3 БС у разных брокеров и на Джетленд. 21 000 ₽ ушли на желтый БС, 2 000 ₽ — на синий БС, 15 000 ₽ — на красный БС, 12 000 ₽ — на Джет (раз уж все цветные, то он так-то зеленый).

Распределил так. Почти 10% на рандомные акции. В сентябре беспристрастная рука рандома выбрала FixPrice. Около 10% потратил на паи ПНК. 24% пошли на долги в Джете. Остальные 56% пошли на покупку облигаций. Больше всего взял МВидео, из новых — Эр-Телеком и Новые Технологии на размещении, ну и немного разных.

А потом наступило то, что наступило. Морсбиржа повалилась процентов на 20, облигации тоже подешевели (но это не просто не страшно, а даже хорошо, что можно их брать с дисконтом). В итоге в плюсе только депозит, Джетленд и желтый БС, и то только за счет акции, благодаря которой я получил подарочные акции. Плюс предыдущих двух месяцев растворился. За сентябрь получил минус тридцаточку, спасибо диверсификации, а то могло быть все еще печальнее.

Сентябрь детально так:

Депозит: 897 640 + 7 591 (проценты) = 905 231 ₽

БС+ИИС (красный): 486 991 + 15 000 (пополнение) — 31 316 (убыток) = 470 675 ₽

БС (желтый): 0 + 21 000 (пополнение) + 2 815 (бонусы и рост) = 23 815 ₽

БС (синий): 0 + 2 000 (пополнение) — 122 (убыток) = 1 878 ₽

Джетленд: 0 + 12 000 (пополнение) + 202 (бонусы и рост) = 12 202 ₽

Набиуллина снизила ключевую ставку до 7,5%. Депозиты в банках потеряли в доходности. Например, в моем красном банке без учета капитализации ставки теперь 7,25% на 1 год, 7% на 2 года и 7,6% на 3 года. Во многих банках и того ниже. А вот ОФЗ и прочие облигации подешевели. Там доходность поднялась на 1–3%, особенно на длинных выпусках. То есть, рынок отреагировал на события так, будто ключевая ставка сейчас не 7,5%, а в районе 10%.

Расширил портфель за счет Джета и двух БС. Джет — это займы для бизнеса, новый инструмент для меня, ожидаемая доходность до 20%, но я рассчитываю на 14-16%. А два БС — для диверсификации, буду брать на них облигации. На синем — ВДО, на желтом — надежные (насколько сейчас что-то может быть надежным).

Итого (за все время):

Депозит: 810 000 —> 905 231 (+95 231 или +11,75%)

БС + ИИС (крарсный): 554 000 —> 470 675 (-83 325 или −15,04%)

БС (желтый): 21 000 —> 23 815 (+1 815 или +8,64%)

БС (синий): 2 000 —> 1 878 (-122 или −6,1%)

Джетленд: 12 000 —> 12 202 (+202 или + 1,68%)

Суммарно: 1 399 000 —> 1 413 801 (+14 801 или +1,05%)

Чуть больше 1,4 млн — неплохо, если забыть о том, что доходность за все время всего 1%. И только не на фоне цен на вторичку в Сочи. Метр уже стоит 292 000, значит я пока что накопил на 4,8 квадратных метра. Или могу позволить себе новый Рено Сандеро с подушками безопасности. Просадка по бирже в процентах увеличилась (было 10%, стало 15%). Даже ИИС теперь в минусе. Он был пополнен на 400 000, сейчас на нем 384 000.

Что еще?

— Телеграм-канал подрос с 1266 до 1424 подписчиков (+158). Хуже, чем в летние месяцы. Еще и никто не купил рекламу.

— Продолжается эксперимент с обезьяньим портфелем, обезьянка в минусе сейчас на −9%, упала на −26% за 2 недели. Отчеты — в середине каждого месяца.

— У моего стикерпака, там уже более 3600 установок (+1100). Вот бы канал так быстро рос)

— Прослушал «Думай как миллионер» Харва Экера. Не понравилось, обзор тут.

— Прочитал «Я манипулирую тобой» Никиты Непряхина. Понравилось, обзор тут.

— Продолжаю челлендж с Озоном. Отчет отдельно будет.

— Несколько раз пил вкусное крафтовое пивко, а еще ел вкусные бургеры и не только. Нашел почти идеальную новую колу без сахара, но теперь не могу ее нигде найти.

— Был в Коломне. Ну так, экскурсия. Кремль посмотреть, пастилу пожевать. Красиво, хотя довольно скучно.

— Был в Питере 4 дня, по работе, но все же удалось посетить 3 классных вкусных места и 2 не очень. Из-за командировки выпал из информационного пространства примерно на неделю.

— Про похудение. Спасибо Питеру! За сентябрь −0 кг с 91 до 91. Цель 1: 87. Цель 2: 83.

— Помайнил 2 недели эфир, было прикольно. Теперь майнить уже неприкольно. Зато видюхи дешевеют. Сейчас на моей 1660s можно майнить RVN на бакс-два в месяц. То есть, с учетом электричества в минус.

Планы на октябрь: увеличивать долю ПНК и Джетленда, а также покупать еще облигации. Будет новый обзорчик еще одного ЗПИФа. Читать книжки дальше, не унывать. Пить пивко, пока осень.

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