«Деньги делают деньги. От зарплаты до финансовой свободы» Дмитрия Лебедева. Байки про инвестиции в недвижимость

По дороге в Питер и обратно прочитал в Сапсанище книгу Лебедева. Если вам нужен краткий пересказ этой книги, состоящей из 240 страниц, то вот: один мой знакомый купил квартиру и сейчас живет хорошо. Другой знакомый квартиру не купил, поэтому сейчас живет плохо. Кстати, видел его недавно, он превратился в бомжа. А еще можно купить не одну квартиру, а две. Это на 200 страниц, ну и на 40 страниц про все остальное кроме недвижимости.

Не совсем этого ждешь от книги про инвестиции и финансы, но все же Дмитрий 20+ лет работает с недвижкой, так что здесь моя вина, что ожидал чего-то другого, тем более, практической пользы. Еще один повод не верить отзывам о книгах, особенно тем, которые напечатаны на задней стороне обложки.

Сначала я даже обрадовался, что в книге много про недвижимость, все же я уже прилично читал про акции, облигации, финансовую грамотность, накопления и т.п., а про недвижимость еще ничего не читал, и у меня в списке на внеклассное чтение пока что есть только книга Смирнова. Но как же я ошибался. Впереди меня ждало то, что называется словесным туманом. Вроде бы какие-то очертания предметов видны, но не можешь их разглядеть.

Мясца не хватает, и это самая большая проблема книги, потому что мысли мне показались вполне здравыми. А то, что недвижимость может дорожать, а может не дорожать, а еще ее можно сдавать, а можно не сдавать, так это не просто прописные истины. И когда львиная доля книги — это истории о том, что вот у одного знакомого была квартира, он хотел ее продать, но не продал, ждал 10 лет и никому ее не сдавал, вот не надо так делать — это уже просто неуважение к своим читателям. На VC или Смартлабе в комментах больше экспертности можно встретить.

Ну а некоторым цитатам позавидует даже волк:

Впрочем, возможно, что уровень читателя, для которого написана эта книга, достаточно низкий с точки зрения финансовой грамотности. Лебедев подробно разжевывает про то, что такое активы и пассивы, объясняет, что есть такая вещь, как финансовая свобода, и даже прямым текстом говорит, что не следует верить в то, что государство будет вам платить достойную пенсию. Как в том меме, это база;)

Но очень уж скудный и ограниченный набор инструментов. Хотя в описании книги написано, что там будет о том, куда можно и нужно вкладывать деньги, а куда — слишком рискованно, что приносит доход и как сбалансировать свои вложения в разные виды активов, и что эта книга поможет вам выбраться из круга постоянной нехватки денег. Автор обещает научить, как создать личный капитал, сохранить его и приумножить. И в итоге все сводится к недвижке и к тому, что есть еще люди, которые умеют в бизнес, если что, попробуйте. Или можно еще какие-то акции покупать, но это тоже не для всех, надо разбираться.

Про что еще: про банкиров, про юристов, про важность саморазвития, про то, что можно и в бизнес, про пенсии и про недвижимость за границей, про всякие риски и очень много историй всяких его знакомых/друзей/клиентов, но без конкретики. То есть, без того уровня конкретики, который ожидал я.

Кому читать: думаю, что читать эту книгу стоит исключительно новичкам, которым не хочется сразу же погружаться в сложные темы. Тем, кто любит в курилке послушать байки о том, как чей-то знакомый что-то там купил и выгодно продал. Ну и тем, кто хочет про недвижку побольше, а про остальное поменьше.

Резюме: смело ставлю книге 5,5 бесконечных ростов недвижимости из 10. Не могу сказать, что я прям обплевался, читая ее, но ожидания не оправдались, глубина проработки низкая, и слишком большой фокус на недвижимость. Не булшит, но и не то, чем следует гордиться.

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