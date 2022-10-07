Хотите как в Турции? Как Эрдоган топит лиру

Если кому интересно, то сам персонаж, на которого я наткнулся, тут.

Лично я считаю эту идею популизмом на ЦА — живущих в кредит граждан, которым нужны низкие ставки на покупку... на чего угодно, от смартфона до квартиры. Правда и бизнес подмешивает, и про текущую дефляцию упоминает. При этом покупательская способность денежки на букву ₽ у нас уже просела, так что для меня, как для инвестора и покупателя товаров в магазинах ключевая ставка в 3% была бы печалькой, означающей невозможность догнать инфляцию на ближайшие много лет. Но стоит и помнить, что недавний подъем экономики в том числе характеризовался и самой низкой исторической ставкой в районе 4,25-6%.

А что вообще может произойти, если в реалиях высокой инфляции снижать ключевую ставку, показал турецкий экономический гений Эрдоган.

Есть очень классная статья в Ленте — Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента? Там не только классика заголовного жанра с игрой слов, но и приятный для мозга материал о том, как друг турецкой экономики и президент страны с населением в 77+ млн человек девальвировал лиру на 100+%. Статья, конечно, от января 2022, так что показатели там сильно устаревшие, но перспектива показала, что все, что было написано в начале года, не только лишь правда, но и практический случай, доказывающий экономический закон о корреляции инфляции и ключевой ставке (уж простите мою терминологию, я все же тот еще экономист).

За год доллар подорожал по отношению к лире ровно на 109%. В феврале-то у нас подобная ситуация с рублем была, но краткосрочная, резкая, а значит паническая. Доллар скакнул до 120+, Набиуллина сделала несколько резких движений, доллар сегодня ниже 60, а наличный доллар ниже 66. Если бы Набиуллину укусил Эрдоган, у нас было бы «хотите как в Турции». А Турция — не банановая республика, ее экономику можно сравнивать скорее с РФ, чем с условным Конго.

В чем идея Реджепа Тайиповича Эрдогана?

Эрдоган собственноручно снижает ставку, несмотря на нежелание это делать глав ЦБ. И именно это приводит к еще большей девальвации, а сегодня уже — сильнейшему валютному кризису. То есть, все знают, что так делать нельзя, а он делает.

Эрдоган объясняет снижение ставки желанием выйти из-под гнета грязной зеленой бумажки (а заодно и бумажки с нарисованным мостом). И говорит прямым текстом, что высокая ставка ведет к инфляции, поэтому нужно ее снижать, чтобы инфляции не было. Но по законам экономики происходит ровно противоположное, та же Набиуллина это продемонстрировала весной, стабилизировав инфляцию за счет поднятия ключевой ставки. Эрдоган же считает, что дешевые кредиты спасут всех (вон в США 1% кредит, живут хорошо, надо так же). Кроме того, Эрдоган призывает все население продавать доллары и евро. Это имеет обратный эффект. Валюта — прекрасный способ хотя бы сохранить те деньги, что есть. Купив год назад доллар, можно было сделать x2 в местной лире.

А еще Эрдоган говорит, что надо потерпеть (знакомо, правда?) и отказаться от западных стереотипов, да и вообще, религия не позволяет (и это даже не шутка).

В итоге, ключевая ставка в Турции настолько низкая, что в пересчете на реальное значение она сильно отрицательная. То есть, с учетом инфляции деньги сгорают даже на депозитах примерно на большой такой N% в год, и логичнее всего выглядит взять кредит и купить бакс на всю котлету. Даже сегодня ключевая ставка 12%, а доллар продолжает дорожать на 2-3% в месяц. Хотя в 2022 году было и по 10% в месяц.

Что с лирой будет дальше? Возможно, будет укрепляться, но это очень неточно. А вот наша ламповая Набиуллина в итоге нашла на данный момент компромиссную ставку, которая и бизнесу ±норм, и инвесторам. Не отлично, но и не ужасно. Вроде как все ей недовольны, но щито поделать.

Кейс Турции действительно грустный, низкие ставки при высокой эмиссии и инфляции — это очень опасное лечение. А что могут сделать в России? Например, запустить печатный станок на фоне дефицита бюджета. Это разгонит инфляцию, включит девальвацию (если хоть какой-то импорт останется). Но у нас ЦБ жестко таргетирует инфляцию, поэтому снижение ставок подошло к концу. Рынок на данный момент даже в аккуратном предвкушении повышения ключевой ставки.

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