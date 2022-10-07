Инвестиции

Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц Шестой

Посчитал, как успехи в моем эксперименте после шести месяцев (апрель — сентябрь). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

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Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц Шестой

Какую скидку я считаю?

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ — стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ — 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в сентябре?

Кажется, что впервые за все время эксперимента Озон ничего не сделал. Будем считать, что оно и к лучшему. Хотя постоянно там что-то происходит, конечно, то на что-то больше скидок, то меньше. На глаз сложно определить.

Что сделал я?

Как обычно, совершал покупки: несколько раз заказывал натуральные и не очень продукты, закупил партию сиропчиков для кофе, ну и для ПК взял другую клавиатуру и мышь еще беспроводную (ну чтоб не за монитором гамать, а перед телеком), а заодно провода всякие. Короче, в основном еда. И то вместо Озона несколько раз тарился в ВВ. Как итог, довольно небольшая сумма была потрачена. Заезжал за чем-то в Ашан и заодно посмотрел, что там по кофе и сиропам. Немного удивился).

Теперь го к цифрам.

За сентябрь:

— Потрачено: 14 123 ₽

— Накоплено скидками: 1 173 ₽

— Средний процент скидки: 8,3%

За 6 месяца:

— Потрачено: 150 063 ₽

— Накоплено: 9 556 ₽

— Средний процент скидки: 6,37%

В августе было 5,9%, значит сентябрь получился намного успешнее со средним показателем 8,3%. Это прям уже хорошо, сильно выше среднего. Но траты ниже средних, большая часть, конечно же, продукты, следом идет кофе (в Озоне капсулы в 2 раза дешевле Ашана) и сиропчики для кофе (в Озоне Баринофф на 25-35% дешевле Ашана). Удачных акций с реально большими скидками по Озон Карте не было. Но это как обычно;)

Присматриваю потихоньку мониторчик 2k для ПК, но вот на Озоне ничего пока интересного нет кроме тех, что с доставкой из Китая, а на Маркете и ВБ цены на моники даже интереснее бывают. Но планирую в целом на НГ себе подарить.

 

Если брать стоимость телека 50 000 (тот же Samsung), то пока что это 19,1%. А если посмотреть в сторону тех, что за 30 000 (TCL, например, топчик за свои деньги), то это уже 31,86%! Вполне возможно, что второй сезон Дома Драконов я уже смогу смотреть в 4k, но это не точно.

Посмотрим, сможет ли Озон удивить чем-то в октябре. Пока что еще ни разу не попал на какую-то гипервыгоду. Продолжаем наблюдения. И продолжаем смотреть Драконов в 1080.

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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Инвестиции

Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц Шестой

Посчитал, как успехи в моем эксперименте после шести месяцев (апрель — сентябрь). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц Шестой

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