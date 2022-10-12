Советы в инвестициях, которые могут быть более вредными, чем полезными

По прошествии некоторого времени я начал немного разбираться в инвестициях, самую малость, поэтому решил вспомнить все типы советов, которые могут навредить (конечно, могут и не навредить). Если коротко — почти любой совет по поводу инвестиций может сделать больно. А теперь — го смотреть мой топ! Сразу же отмечу, что я не про трейдинг с сотнями сделок в месяц, а про buy & hold, про диверсификацию и яйца в разных корзинах.

1. Усреднение

Очень плохое слово. Стратегия усреднения может оказаться крайне опасной, и работает далеко не всегда и не так, как выглядит в теории (по теории усреднения все рано или поздно отрастет). Некоторые акции имеют тенденцию постоянно снижаться, а постоянное усреднение позиции приведет к тому, что в портфеле будет огромный недиверсифицированный кусок с отрицательной доходностью, и чем больше итераций по усреднению, тем хуже диверсификация.

2. Выкуп дна

В теории покупать на дне — это лучшее, что может быть. На практике мы можем видеть лишь ретроспективу и не знаем, дно это или не дно. Мем «купи дно и получи второе дно в подарок» должен всплывать перед глазами каждый раз, когда они жадно раскрываются, видя дно. И не забываем про часть пункта 1 о диверсификации.

3. Все отрастет

Кто-то сказал, что все всегда растет. И из каждого утюга это доносится теперь. Так вот, не все и не всегда. Даже если говорить про индексы, то ретроспектива показывает, что бывают периоды, когда ничего не растет десятками лет, что уж говорить про отдельные акции? Ой, а еще некоторые компании вообще банкротятся, то есть, их акции превращаются даже не в фантики, а в полнейшее ничто. Поэтому святая вера в то, что купленное, отрастет, может к концу жизни закончиться на фоне отрицательной доходности. Но все равно хочется верить, что отрастет, хоть и неизвестно когда.

4. Советы сток пикеров

Ну это самое любимое. Сигналы, советы, аналитика от диванных экспертов и очередных гуру. Тут стоит понимать, какие вообще могут быть цели у этих людей. Кажется, что ваш заработок — это если и цель, то не первоочередная. Брокеры получают комиссии, блогеры получают подписчиков, инфоцыгане получают продажи платных курсов или подписок в закрытые каналы. Плюс ко всему, нет никакой уверенности, что они сами совершают такие покупки. А если и покупают, то совпадают ли ваши с ними цели?

5. Следование чужим стратегиям

Можно бесконечно боготворить Баффета, но подходит ли его стратегия каждому? Тут много нюансов: объем портфеля, сроки инвестирования, цели. И если уж стратегия Баффета не подходит всем поголовно, то почему стратегия условного Васи из телеграм-канала подойдет вам? А этот Вася реально совершает сделки, про которые пишет? А возможности у вас с ним вообще совпадают? Что если Вася в окно прыгнет, вы тоже прыгнете?

6. Апдейт другой стратегии

В российских реалиях многие перекладывают опыт других рынков на российский, и почему-то обычно американского на Мосбиржу. Даже уважаемые мной люди в наших реалиях адаптируются. Например, F.I.R.E. на российских акциях. Или дивидендный портфель из голубых фишек. Это опасно и не дает никакой диверсификации.

7. Плохие советы по диверсификации

Диверсификация — это хорошо и правильно. Но часто вижу советы по одному-двум видам диверсификации. Например, портфель только из акций одной страны и облигаций. Или еще интереснее — только из акций одной страны. Или 30% в крипте, 50% в акциях условного Лукойла и 20% в ОФЗ. Это не пример из воздуха, такие портфели составляют многие люди. Диверсификация должна быть построена на инвестиционных целях, сроках и объемах имеющихся денежных средств. И игнорирование отдельных инструментов должно быть обоснованным. Например: я не покупаю облигации, потому что... Я не пользуюсь депозитами из-за таких-то причин... Недивидендные акции я не покупаю, поскольку... Инвестиции в недвижимость мне не интересны, исходя из... И если ответы содержат что-то типа «это вообще не инвестиции» или «на этом нельзя много заработать», то не знаю, для чего вы уже дочитали до этого места. Представление о диверсификации своего портфеля не должно быть ложным.

8. Всем пора инвестировать, это просто

Не всем, не просто и не факт, что пора. Это личное дело каждого, как тратить свои деньги, как их зарабатывать и как инвестировать. А реально дельные советы и рекомендации народ любит игнорировать. Например, не инвестировать кредитные деньги, иметь подушку безопасности, сначала закрыть долги, потом уже инвестировать и т.д. и т.п. Инвестиции — это не про срубить бабла. Это не про доходность 80% годовых. Это про дисциплину, психологию, саморазвитие, работу. Если попробовали казино и ставки на спорт, но не зашло, то и инвестиции не зайдут. ИМХО.

Чтобы начать инвестировать, можно попробовать разобраться в том, что это такое, какие есть варианты. Не только про акции и облигации и уж тем более не только про ETF на S&P500. Тут, конечно, по классике могло бы быть предложение обратиться к финансовому консультанту, но и им не всегда можно верить;) Впрочем, тут опять же у всех свой путь, свой бэкграунд и свои мысли по этому поводу. Кто-то вообще ни с одним из моих пунктов не согласится.

Если в итоге дочитали и посчитали интересным, приглашаю подписаться на мой телеграм-канал про мой опыт в инвестициях, про финансы, недвижимость и мой личный путь. Без советов.