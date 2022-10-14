Ценные бумаги

Святой рандом августа — MTLRP (привилегированные акции Мечела)

Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я ее потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯_(ツ)_/¯

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Святой рандом августа — MTLRP (привилегированные акции Мечела)

Правила простые:

— ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов

— если один лот дороже 5 000, но дешевле 20 000, ок, тоже беру один лот

— если лот дороже 20 000, скипаю (таких акций всего 5 штук)

Предыдущие рандом-покупки: РусГидро (-14,3%, +6,58% дивы), ДЗРД (-1,91%), Fix Price (-9,01%). Как видим, ну хуже рынка;) Но минусы большие.

🛒 В общем, в октябре случайной компанией оказался Мечел, а бумагой — их привилегированная акция! А это означает не только потенциальный отрицательный рост, но и отмененные дивиденды! К слову, в предыдущие годы дивы выплачивались всегда. В 2022 году их не будет.

На 5 000 рублей можно взять 30 акций (3 лота). Примерная цена — 130-140 рублей за штуку. На 4-ый лот не хватит.

Святой рандом августа — MTLRP (привилегированные акции Мечела)

Что такое Мечел?

Мечел — это горнодобывающая и металлургическая компания. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция реализуется на российском и зарубежных рынках (продукция поставляется в Европу (зачеркнуто), Азию, Северную и Южную Америку, Африку). Поговаривают, что нормальный уголь, да и сталь неплохая.

Угольный и металлургический сегменты Мечела подпали под санкции. Евросоюз в начале марта ввел запрет на покупку российской стали и железа. На Европу приходилось 18% продаж стали и 13% продаж угля.

Отчетность можно почекать тут: https://smart-lab.ru/q/MTLR/f/y/ У Мечела гигантские долги, так что акционеров спасут лишь высоченные цены на уголь (а они есть) и на сталь. Тем не менее, в 2021 году долги кратно уменьшились. Правда вот компания не будет публиковать финансовые результаты за 1 полугодие 2022 года, так что в один прекрасный момент есть шанс, что мои 30 акций превратятся в фантики (но могут и не превратиться).

Лично я не считаю, что рандомный выбор оказался очень удачным, но какой уж есть. Возможно, какой-нибудь большой азиатской стране понадобится вдвое больше угля, и тогда выбор себя оправдает в полной мере.

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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