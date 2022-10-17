​​Обезьяний портфель: четвертый месяц

Суть эксперимента — посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций ну нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка. Спустя четыре месяца портфель обвалился, но все равно чувствует себя лучше индекса. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока — смотрим промежуточный результат.

Результат 4 месяцев: — Индекс Мосбиржи −12,49% — Портфель −2,27%

Индекс Мосбиржи вылез из минуса, но сразу же упал обратно. Минус почти 12,5%! Но упал и обезьяний портфель, из +20% за месяц стал −2,3%. 4 бумаги в плюсе, лидер тут все еще Озон (+41%), а 6 бумаг в минусе, хуже всего дела у Телеграфа (-37%). Месяц назад в плюсе были 8 бумаг.

Вместе с Озоном в плюсе только Детский Мир и обе бумаги НКНХ. В минусе ОВК, Аптека 36,6, Самолет, Акрон, Россети и уже упомянутый Центральный Телеграф.

Возможно ли было это прогнозировать? Возможно, но это не точно;)

Индекс приблизился к портфелю. Расхождение портфеля с индексом было месяц назад 22,82%, теперь лишь 10,22%. Но кто знает, что будет дальше.

Ссылка на мой обезьяний портфель. Можно посмотреть весь состав, в нем есть фонд на индекс Мосбиржи для референса.

Напомню, что кроме меня еще 3 человека участвуют в эксперименте: Игорь — Портфель — Доходность: −7,26% Алексей — Портфель — Доходность: −4,9% Александр — Портфель — Доходность: −3,98%

Как видим, все 3 портфеля тоже в минусе (месяц назад были все в плюсе), но тоже опережают индекс. Едем дальше!

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