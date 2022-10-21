Ипотека в России стала дешевле, чем в США (нет)

И если ставка в США достигда 30-летних максимумов (но если откровенно, то она лишь в последние 15 лет стабильно держалась ниже 6%, время от времени уходя ниже 4%), то по ставке в России вопросов ой как много. И хорошо, что многие на это обращают внимание, а не тупо орут вместе с Губергиевым РОС-СИ-Я 10 минут без перерыва.

Даже по графику видно, в какой момент ставка снизилась (да-да, именно там, где должна была подняться по всем законам экономики). Ипотечная ставка пошла против ключевой ставки ЦБ.

Это произошло по двум причинам:

1. Льготные ипотеки для ряда граждан (айтишники, например) — 4-6%

2. Льготные (нет) ипотеки по спецпредложениям от застройщиков — 0,01-1%

Предложения застройщиков работают, конечно же, только на новострой. И мы наблюдаем интересное явление: люди в ахуе от того, что вообще непонятно, что дальше будет со ставками, непонятно, что будет с ценами, а также они понимают, что льготные ставки от застройщиов — это чистейший фейк, так как «настоящий процент» уже заложен в стоимость.

Как понять, какая сейчас ставка реальная? Да проще некуда — просто посмотреть, какие ставки по вторичке, где нет застройщиков. И еще показатель — какие ставки на рефинансирование ипотек. И что там еще по страховке дополнительно;) От 10-11-12%. Например, рефинансирование в Альфе от 12,5%. Вторичка в ВТБ от 10,4%. Видите что-то ниже, тем более, ниже ключевой ставки ЦБ? Ищите нюансы и подводные камни. Например, дисконт от «ипотечной под 0,1%» цены, если брать на свои, достигает до 30% в новостройках. 🤷‍♂ Достигается за счет того, что не надо привлекать деньги банков.

В общем, на картинке это встатие, но на деле у нас ставки все еще в 2 раза выше, чем в США.

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