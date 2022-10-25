Свежие облигации: Новотранс на размещении

И это Холдинговая Компания Новотранс, занимающаяся железнодорожными перевозками.

Солидный выпуск на рекордные для эмитента 10 млрд рублей с не менее солидной доходностью до 12%. Доходность, к слову, такая же, как у Селигдара, про который я писал в прошлый раз, только срок на 5 лет с амортизацией 12,5% в последние 2 года (13–20 купоны из 20).

Новотранс — это российский транспортный холдинг, занимающийся железнодорожными перевозками и сопутствующими железнодорожными делами. Один из крупнейших частных операторов ж/д подвижного состава в России, основной профиль — перевозка угля, щебня, лесоматериалов, металлопродукции и строительных грузов. Сайт: https://novotrans.com/ Тикер: 🚂🛤

Новый выпуск — самый большой среди всех, предыдущие еще в обращении: 6 млрд до 2024 года и 5 млрд до 2026 года (все купоны платятся, вагоны катятся). И вот теперь еще десятиярдовый до 2027 года.

Выпуск: Новотранс-001P-03 Объем: 10 млрд рублей Сбор заявок: до 31 октября 2022 (может продлиться) Срок: 5 лет Доходность: 11,75–12% в рублях Амортизация: 12,5% с 13 по 20 купон (последние 2 года)

Почему Новотранс? Они же уголь возят, а не золото

Ну, надеюсь, что и золото они при необходимости тоже могут отвезти. А так вообще компания-то очень даже стабильная, что подтверждается и кредитным рейтингом ruA+. Долгов умеренно, показатель Чистый долг/EBITDA будет терпимым даже с учетом нового выпуска. Для любителей верить лишь своим глазам финансовый отчет, сравнимый по свежести с бабушкины пирожками, тут (и да, я тоже нехило удивлен, что у них сайт на вордпрессе):

https://novotrans.com/wp-content/uploads/2022/09/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-6-%D0%BC%D0%B5%D1%81.-2022%D0%B3.-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf

Бизнес понятный. Надо уголь из шахты привезти в печь, для этого у тебя заказывают двадцать-тридцать-сто вагонов из твоих тысяч, и ты такой: чух-чух-чух ту-ту! И везешь их. Железных дорог у нас так много, что Новотранс занимает 9-12 места по разным показателям (количество вагонов, оборот, перевозки). Там, конечно, сложно оценить масштабы, если не связан с этим. Тысячи вагонов и цистерн ежедневно туда-сюда возят то нефть, то камни, то лес (сейчас больше металл). Как представлю, так скукотища берет... Но сложно представить, что могут совсем перестать все это возить. Хотя в этом году из-за санкций к заказчикам Новотранса перевозок должно стать меньше. Хотя имеется и козырь. Кроме перевозок есть еще вагоноремонтный бизнес, и там Новотранс постепенно увеличивает свою долю и наращивает прибыль.

Доходность до 12% выглядит прекрасно. Амортизация, конечно, на любителя. В свой портфель добавляю этот выпуск, как всегда, на небольшую часть, так как всегда нужно помнить про диверсификацию.

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