Чрезмерная диверсификация инвестиционного портфеля — это почему плохо?

Но бывает так, когда чрезмерная диверсификация начинает вредить. И здесь важно понимать, какие могут быть риски у диверсификации — инструменте снижения рисков!

Если класть яйца не в одну корзину, то в какое количество?

А тут есть нюансы. Например, мало кому приходит в голову каждый месяц открывать новый брокерский счет у нового брокера. 3-4, ну даже 5 брокеров — этого достаточно для большинства. А ведь дальше появляются разные инвестиционные платформы (ЗПИФЫ, краудлендинги, например). И в них тоже можно и зачастую нужно диверсифицироваться.

По странам нам диверсификацию урезали, ограничив возможности покупки акций США и Европы. Неквалам приходится искать новые виды диверсификации, но при этом следует оценивать и новые риски. Следует ли, к примеру, покупать бумаги Китая, если нельзя купить бумаги США? Тут все зависит от веры в китайскую экономику каждого отдельно взятого инвестора.

Каждый вид диверсификации нужно рассматривать отдельно и в зависимости от размера портфеля и других фактором. Например, в интернете пишут, что акций должно быть от 10 до 30. Надежных облигаций — 10. ВДО — 30-40. В краудлендинге, например, оптимальный подход — это инвестирование небольшими суммами в не менее 200 компаний (для удобства — автоинвестирование, нет смысла делать это вручную в данном случае).

Какие риски у чрезмерной диверсификации?

В первую очередь, портфель может стать неуправляемым. Невозможно отслеживать все акции, облигации и прочие активы в портфеле и понимать, что с ними происходит.

Есть риски снизить качество эмитентов и тем самым ухудшить диверсификацию, добавив неликвидные низкокачественные бумаги, которые с более высокой вероятностью снизят доходность, чем ее хотя бы не испортят.

Психологическая ловушка, когда поиск новых эмитентов становится похожим больше на лудоманию или шопоголизм, чем на инвестиции.

Почему тогда не выбрать индексные ПИФы/ETFы?

Кроме высоких комиссий за их управление, это еще и негибкость в получении купонов или дивидендов. А как показала практика, инвестирование в ETF не учитывает вообще всех рисков. Пример — обнуления одних фондов Finex и блокировка других. То есть, даже индексное инвестирование через паи тоже должно предполагать диверсификацию по фондам разных УК. А облигационные индексы, на мой взгляд, вообще не имеют смысла из-за комиссий за управление.

1% годовых от СЧА (стоимость чистых активов) на комиссиях — это потеря более 10% СЧА за 10 лет (это если они растут). Хотя тут важно учесть момент, что УК не платят налог, так что нужно считать, выгоднее это, чем платить налоги с дивов и купонов или нет. Но тут каждому самому решать, что важнее. Возможно, сам теоретический инвестор налудоманит за эти 10 лет так, что окажется вообще без денег.

Как быть-то?

Как всегда, все очевидно. Нужно больше зарабатывать, меньше тратить и следовать заранее сформированной стратегии, которая определяет, какое количество каких инструментов у какого количества брокеров должно присутствовать. И когда сказать себе стоп. Не нужно забывать о том, что все хорошо, что в меру, как когда-то сказал Гиппократ.

На этой философской ноте приглашаю всех неравнодушных к инвестициям подписаться на мой телеграм-канал. Рассказываю про свой опыт, про финансы, про недвижимость и мои успехи в накоплениях на квартиру в Сочи.