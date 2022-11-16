Свежие облигации: АгроКубань Ресурс на первичном размещении

Выпуск солидный, на 3 млрд. Доходность до 12,2% при высоком рейтинге – i’m lovin’ it. Срок – 3 года, тоже в самый раз.

АгроКубань Ресурс – это агропромышленный холдинг юга России, который объединяет под брендом Прогресс Агро компании, занимающиеся животноводством, растениеводством, переработкой и ритейлом в 8 районах Кубани. Сайт: https://www.progressagro.com/ Тикер: 🚜🌾

Выпуск: 001Р-01 Объем: 3 млрд рублей Сбор заявок: до 20 ноября 2022 Срок: 3 года Доходность: 11,7–12,2% в рублях Выплаты: 2 раза в год Оферта: нет

Почему АгроКубань Ресурс? Кто-то ест эти овощи, что ли?

Рейтинг присвоен стабильный – ruA-. Бизнес диверсифицирован. В основном выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник, сою, кукурузу и свеклу. Также есть и животноводство с мясопереработкой, и селекция семян, и вот это все. АгроКубань входит в отраслевой перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. Компания крупная, хотя нельзя сказать, что без нее наступит голод. Но показатели очень хорошие, компания растет и развивается, прибыль увеличивается ежегодно. Подробная и красивая презентация для инвесторов – в комментариях к посту в телеграм-канале.

Группа входит в топ-20 агропромышленных компаний России по объему выручки, которая выше 14 млрд рублей за год при чистой выручке в районе 5 млрд в 2021. Долговая нагрузка низкая, отношение чистого долга к EBITDA около 1,7. Первый выпуск будет размещен в рамках программы облигаций объемом 30 млрд. Только вот не нашел информации, на что пойдут эти деньги. Видимо, на новые пастбища вольно пасущихся коров или поля пшеницы. А скорее на новые заводы. Если посмотреть презентацию, там каждые 2-3 года что-то новое строится или покупается.

Поскольку бизнес устойчив к внешним факторам, видно, как компания развивается, а доходность бондов весьма внушительна, буду добавлять эти облигации в свой портфель. Как обычно, на небольшую часть, так как важна диверсификация.

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