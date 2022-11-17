Ценные бумаги

​​Обезьяний портфель: пятый месяц

Пять месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.

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​​Обезьяний портфель: пятый месяц

Суть эксперимента – посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций не нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка. Спустя пять месяцев портфель вернул солидный плюс, а индекс в районе нуля. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока – смотрим промежуточный результат.

Результат 5 месяцев:

  • Индекс Мосбиржи +0,08%
  • Портфель +10,27%

Индекс Мосбиржи вылез из минуса, точнее показася из него. Обезьяний портфель вырос на 12%, из −2,3% в +10,27%. 6 бумаг в плюсе, лидер тут все еще Озон (+74%), а 4 бумаги в минусе, хуже всего дела у Телеграфа (-32%). Месяц назад в плюсе были 4 бумаги.

Вместе с Озоном в плюсе ОВК, Самолет, обе бумаги НКНХ и Акрон. Аптека почти в ноль. В минусе вместе с Телеграфом Россети и Детский Мир. По Детскому Миру обезьянке не повезло, объявили делистинг и выкуп акций. Для чистоты эксперимента не трогаю их, когда виртуальные акции превратятся в виртуальные деньги, так их и оставлю, обезьяна же может сообразить, что что-то там произошло.

Возможно ли было это прогнозировать? Возможно, но это не точно;)

Индекс все еще отстает от портфеля. Расхождение портфеля с индексом было месяц назад 10,22%, теперь 10,19%. Но кто знает, что будет дальше.

Ссылка на мой обезьяний портфель. Можно посмотреть весь состав, в нем есть фонд на индекс Мосбиржи для референса.

Напомню, что кроме меня еще 3 человека участвуют в эксперименте:

Как видим, все 3 портфеля тоже в плюсе (были все в минусе месяц назад), и тоже опережают индекс. Едем дальше!

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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